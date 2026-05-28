CUT llama al Presidente Kast a mantener principios básicos del proyecto de Sala Cuna Universal

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), a través de su vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género, Karen Palma Tapia, hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast a mantener los contenidos del proyecto Sala Cuna para Chile, considerando que para las mujeres trabajadoras urge tener redes de cuidados, pero éstas deben ser de calidad, resguardando que exista cobertura y que se cumplan estándares mínimos tal como lo establece la legislación vigente.

Desde la multisindical advirtieron que el debate legislativo no puede continuar entrampado, considerando que ya existía un proyecto que lograba consensuar acuerdos de las mayorías en materia de educación inicial.

“Hoy la Sala Cuna Universal es una necesidad urgente para las mujeres trabajadoras de nuestro país. No estamos hablando de un beneficio accesorio, estamos hablando de una herramienta concreta para avanzar en igualdad laboral, autonomía económica y justicia social”, señaló Karen Palma.

La dirigenta sostuvo además que desde la CUT existe la convicción de que el proyecto debe avanzar hacia una cobertura verdaderamente universal, eliminando definitivamente el artículo 203 del Código del Trabajo, normativa que actualmente restringe el beneficio a empresas con 20 o más trabajadoras y trabajadores, situación que —afirman— continúa afectando la contratación laboral de mujeres.

“Hoy necesitamos una ley de Sala Cuna Universal que elimine definitivamente el artículo 203 del Código del Trabajo, porque esa norma sigue castigando la contratación de mujeres y restringiendo un derecho básico para miles de familias trabajadoras. Esta ley tiene que transformarse en una herramienta concreta para que las mujeres puedan salir a trabajar tranquilas, sabiendo que sus hijos estarán en un espacio seguro, digno y con todas las condiciones necesarias durante la jornada laboral”, afirmó la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT.

Desde la central sindical también señalaron que existe conciencia respecto de las complejidades que enfrenta la discusión sobre el financiamiento, pero es fundamental que este tenga un componente de empleadores y mantenga la creación del fondo de sala cuna.

En esa línea, propusieron que el Gobierno convoque al Consejo Superior Laboral para evaluar, analizar y determinar la fórmula de financiamiento que permita garantizar la sostenibilidad de la Sala Cuna Universal y asegurar que cuente con todos los recursos necesarios para su correcta implementación.

“El Presidente Kast no puede pensar únicamente en los costos para los empresarios. También tiene que pensar en los bolsillos de las y los trabajadores que hoy no tienen cómo financiar el cuidado de sus hijos y terminan obligados a quedarse en casa, profundizando el desempleo femenino y la precarización laboral. La Sala Cuna Universal debe contar con todos los recursos que requiera para funcionar correctamente y garantizar un derecho real para las familias trabajadoras”, sostuvo Palma.

Desde la CUT agregaron que el país no puede seguir postergando una política pública que permita responder a una de las principales barreras de acceso al trabajo que enfrentan hoy miles de mujeres. Además, insistieron en la necesidad de avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados robusto y con enfoque de derechos.

En tanto, desde la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la CUT hicieron un llamado a las organizaciones sindicales, sociales y políticas a estar en alerta frente a la posibilidad que se intente nuevamente transformar la educación inicial en un negocio.