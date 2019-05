fd9f303d46

Nacional Economista Víctor Salas: "Ya no habrá certeza de que lo que publique el INE sean datos fidedignos" Luego de las irregularides detectadas por la Unidad de Auditoría Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas, las duda del experto apunta más a la confiabilidad que tiene el organismo encargado de entregar las cifras oficiales que a los efectos que esta manipulación pueda haber causado en la economía. Tomás González F. Martes 14 de mayo 2019 18:40 hrs.

Una nueva acusación de manipulación de cifras tiene al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), otra vez, en el ojo del huracán. Si en 2013 los problemas tuvieron que ver con el Censo 2012 y, en 2015, por las cifras de desempleo, hoy la denuncia tiene que ver con una manipulación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor, comúnmente conocido como IPC. Los números cuestionados fueron los de los meses de agosto y septiembre de 2018, en donde se pudo develar una manipulación al alza de una décima porcentual en cada uno de los meses. De esta manera, si el IPC oficial informado para agosto fue de 0,2 por ciento, en realidad debió haber sido 0,1 por ciento. Así mismo, en septiembre el INE reportó un IPC del 0,3 por ciento, cuando la cifra correcta era el 0,2. Fue el director del órgano estatal, Guillermo Pattillo, quien dio a conocer el descubrimiento hecho por la recientemente creada Unidad de Auditoría Técnica del organismo, la que se constituyó justamente para detectar cualquier irregularidad dentro del INE. En una conferencia de prensa, Patillo indicó que esta unidad especializada continuará su análisis para ratificar que no haya otra anomalía. “En cuanto este proceso concluya vamos a informar a ustedes los resultados y, por lo tanto, recién ahí, vamos a estar en condiciones de confirmar o no si esta irregularidad que hemos detectado se repite en algún otro mes o no. En este momento sólo afecta al mes de agosto y posiblemente septiembre de 2018. No tenemos ninguna evidencia que haya algún otro mes involucrado, pero estamos haciendo la revisión”, sostuvo Patillo. Sobre las consecuencias reales de esta manipulación de cifras del IPC, se pudo constatar que, producto del número erróneo, se informó que el IPC anual 2018 tuvo una variación de 2,6 por ciento. Sin embargo, el valor real del índice fue de un 2,4 por ciento. Así, en concreto, la Unidad de Fomento, o UF, subió un poco más de 50 pesos por sobre lo que debió haber aumentado, repercutiendo en contratos, pensiones y otros mercados valorados en UF. Sin embargo, para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, hay también otra consecuencia que puede llegar a ser aún más grave. “Está el efecto de desconfianza que desde aquí en adelante se nos va a crear respecto de las cifras que va entregando el INE”, indicó. “Casi diríamos que las cifras de las expectativas que a veces a uno le preguntan y hace pronósticos sobre precios, desempleos, el PIB y todo eso, van a ser, de alguna manera, controvertidas esas con lo que publique el INE, porque ya no habrá certeza de que lo que publique el INE sean datos fidedignos. Eso es lo que está perdiendo el INE en esta pasada”, agregó el economista. Una confianza institucional que se ha ido diluyendo con el pasar del tiempo, a medida que han surgido distintas irregularidades que han puesto al Instituto Nacional de Estadísticas en medio de la polémica. Pero, ¿qué pasa con el país cuando falla el INE? Frente a esto, Salas indicó que es una situación muy compleja, debido a que son muchos los actores que se guían a través de las cifras que publica el órgano estatal. “Cuando falla no hay apelación posible, porque lo que pasa es que INE y los que publican cifras oficiales son la última palabra. Ellos dicen ‘esto es’ y ésto es lo que se aplica. En el caso particular del INE, respecto del IPC, es lo que se aplica para los contratos de todo tipo que están expresados en UF, de partida. Todo crédito, las pensiones, en fin, todo empieza a circular de una manera”, señaló. En términos de justicia penal, el director del organismo denunció estos hechos el pasado siete de mayo. La causa fue caratulada por sabotaje informático y asignada a la fiscal centro norte, Giovanna Herrera, quien está viendo el caso con la Brigada del cibercrimen de la PDI. La PDI incautó computadores y teléfonos a las dependencias del INE, ubicada en la calle Morandé 801 y, por lo mismo, ya se están periciando todos estos artículos. Si bien el INE informó que se suspendió de su cargo al jefe del Departamento de Precios de la Subdirección de Operaciones del INE, son tres los imputados hasta ahora.

