3447207fff

9e9a265c26

Derechos Humanos Medio Ambiente Nacional Política Crisis de agua potable en Puerto Octay: organizaciones ciudadanas temen la privatización del servicio Después de cinco días sin tener acceso al recurso hídrico, los habitantes de la localidad de la región de Los Lagos, manifestaron su rechazo a como el municipio ha conducido la emergencia y la constante falta de inversión en las plantas purificadoras a cargo de la administración comunal. Rodrigo Fuentes Lunes 16 de septiembre 2019 18:15 hrs. Compartir

Pese a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, quien descartó privatizar el servicio de agua potable después del masivo corte que afecta a la comuna, los habitantes de dicha localidad de la región de Los Lagos, insisten en que las señales que se han dado van en esa dirección. Los vecinos se manifestaron durante el pasado domingo después de cumplirse cinco días sin acceso al suministro, y esperan seguir saliendo a la calle para presionar a las autoridades, con el fin de que se mejore la calidad del recurso e invertir en la planta. La misma, según los propios habitantes, por años se encuentra en condiciones precarias. La vocera de la Mesa por el Agua y Medioambiente de Puerto Octay, Danitza Ortiz, indicó que otra de las razones por la que se movilizan es para evitar que el agua potable de la localidad sea gestionada por privados, en lugar de la administración comunal. “Las autoridades desde el primer día de ocurrida la emergencia han indicado que es posible privatizar el sistema, como opción válida para superar el problema. Nosotros en las manifestaciones nos hemos opuesto a esto, la gente exige que el agua de la zona sea de calidad, que cumpla los estándares de potabilización, ya que por años esto ha quedado inconcluso, y la contaminación del 11 septiembre solo fue la gota que rebalsó el vaso”, afirmó. Este lunes, la Seremi de Salud de Puerto Octay, Scarlett Molt, explicó que la comunidad podría pasar como mínimo cinco días más sin agua, antes de que se complete la limpieza de los ductos que fueron contaminados con hidrocarburos, un problema similar al sucedido en Osorno, y que generó igualmente el prolongado corte de suministro. Para Danitza Ortiz, la información oficial dada a conocer por el municipio a los vecinos es inexistente. Además criticó las expresiones que algunas autoridades han dado ante la emergencia, refiriendose a los dichos del intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien en un principio calificó la causa del problema como un “acto terrorista”. “La gente pide la condonación total de las deudas en cuentas de agua, alrededor de 150 millones de pesos, ya que algunos domicilios tienen medidores y otros no, incluso en pasadas administraciones municipales se alentaba a no pagar. Además, la gente no tiene confianza en el servicio, por lo tanto, muchas de ellas no pagan porque creen que el suministro no vale lo que se cobra, en una cuenta que ni siquiera es medida de forma protocolar”, subrayó. Hace unos días atrás, la Fiscalía de la provincia inició una investigación a raíz de la emergencia sanitaria, donde incautó documentos municipales, tomó declaraciones y prohibió el funcionamiento de la planta de agua potable de Puerto Octay, que cuenta con múltiples sumarios. La vocera de la Mesa por el Agua y Medioambiente de la comuna indicó que se seguirán organizando para convocar a más movilizaciones. “Vamos a realizar la segunda reunión de la Mesa por el Agua, convocatoria abierta para toda la comunidad, y que no tengan miedo a exigir sus derechos, presentar sus demandas y sus opiniones. La invitación es que se sumen, ya que nosotros solo buscamos el bien común de los residentes”, aseveró. Este lunes, en reunión extraordinaria entre la alcaldesa María Elena Ojeda y el concejo municipal de Puerto Octay, se aprobaron los recursos necesarios para dar inicio a las obras de limpieza de los ductos contaminados con combustible. Sin embargo, según lo expresado por la autoridad regional de salud, la reposición total del suministro para las tres mil personas afectadas aproximadamente, no será antes de los próximos cinco días.

Pese a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, quien descartó privatizar el servicio de agua potable después del masivo corte que afecta a la comuna, los habitantes de dicha localidad de la región de Los Lagos, insisten en que las señales que se han dado van en esa dirección. Los vecinos se manifestaron durante el pasado domingo después de cumplirse cinco días sin acceso al suministro, y esperan seguir saliendo a la calle para presionar a las autoridades, con el fin de que se mejore la calidad del recurso e invertir en la planta. La misma, según los propios habitantes, por años se encuentra en condiciones precarias. La vocera de la Mesa por el Agua y Medioambiente de Puerto Octay, Danitza Ortiz, indicó que otra de las razones por la que se movilizan es para evitar que el agua potable de la localidad sea gestionada por privados, en lugar de la administración comunal. “Las autoridades desde el primer día de ocurrida la emergencia han indicado que es posible privatizar el sistema, como opción válida para superar el problema. Nosotros en las manifestaciones nos hemos opuesto a esto, la gente exige que el agua de la zona sea de calidad, que cumpla los estándares de potabilización, ya que por años esto ha quedado inconcluso, y la contaminación del 11 septiembre solo fue la gota que rebalsó el vaso”, afirmó. Este lunes, la Seremi de Salud de Puerto Octay, Scarlett Molt, explicó que la comunidad podría pasar como mínimo cinco días más sin agua, antes de que se complete la limpieza de los ductos que fueron contaminados con hidrocarburos, un problema similar al sucedido en Osorno, y que generó igualmente el prolongado corte de suministro. Para Danitza Ortiz, la información oficial dada a conocer por el municipio a los vecinos es inexistente. Además criticó las expresiones que algunas autoridades han dado ante la emergencia, refiriendose a los dichos del intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien en un principio calificó la causa del problema como un “acto terrorista”. “La gente pide la condonación total de las deudas en cuentas de agua, alrededor de 150 millones de pesos, ya que algunos domicilios tienen medidores y otros no, incluso en pasadas administraciones municipales se alentaba a no pagar. Además, la gente no tiene confianza en el servicio, por lo tanto, muchas de ellas no pagan porque creen que el suministro no vale lo que se cobra, en una cuenta que ni siquiera es medida de forma protocolar”, subrayó. Hace unos días atrás, la Fiscalía de la provincia inició una investigación a raíz de la emergencia sanitaria, donde incautó documentos municipales, tomó declaraciones y prohibió el funcionamiento de la planta de agua potable de Puerto Octay, que cuenta con múltiples sumarios. La vocera de la Mesa por el Agua y Medioambiente de la comuna indicó que se seguirán organizando para convocar a más movilizaciones. “Vamos a realizar la segunda reunión de la Mesa por el Agua, convocatoria abierta para toda la comunidad, y que no tengan miedo a exigir sus derechos, presentar sus demandas y sus opiniones. La invitación es que se sumen, ya que nosotros solo buscamos el bien común de los residentes”, aseveró. Este lunes, en reunión extraordinaria entre la alcaldesa María Elena Ojeda y el concejo municipal de Puerto Octay, se aprobaron los recursos necesarios para dar inicio a las obras de limpieza de los ductos contaminados con combustible. Sin embargo, según lo expresado por la autoridad regional de salud, la reposición total del suministro para las tres mil personas afectadas aproximadamente, no será antes de los próximos cinco días.