aafcf2165c

bbd2f4f3fa

Política Giorgio Jackson: “Piñera no ha sabido leer cuál es el lado correcto” El diputado de Revolución Democrático analizó la respuesta del Gobierno ante las manifestaciones y consideró que el mandatario no ha sabido enfrentarlas. “Pensó que el orden era lo más importante”, dijo. Diario Uchile Viernes 8 de noviembre 2019 16:34 hrs. Compartir

Escucha acá la entrevista a Giorgio Jackson y Paula Espinoza: play pause Descargar El diputado Giorgio Jackson (RD) afirmó este viernes que el Presidente Piñera “no ha sabido leer” las masivas manifestaciones ocurridas desde hace casi un mes en Santiago y otras ciudades del país. En la primera edición de Radioanálisis, el ex dirigente estudiantil dijo que el mandatario “es un gran especulador financiero, que trata de anticipar las movidas económicas, y lo que me ha extrañado, porque le ha salido muy mal en esta pasada, es que no ha sabido leer cuál es el lado correcto”. “Mi impresión es que pensó, así como Clemente Pérez (‘esto no prendió, cabros’), que lo que importaba cuando los chiquillos saltaban los torniquetes era que el orden era lo más importante para las personas. No vio que detrás del Metro, como símbolo de esta sociedad que avanza en su infraestructura, había también un malestar”, argumentó. En ese sentido, Jackson señaló que “ese mismo Metro sostenía una estructura desigual en nuestra ciudad, sostenía esta segregación y, por lo tanto, en ese espacio cabía una tensión que no estaba resuelta y hoy vale la pena mirar con más detalle, no solo con represión”. Asimismo, el representante del Frente Amplio consideró que en el oficialismo han convivido dos sectores divergentes: “Uno que está escuchando y está más cerca del sentir mayoritario de las personas; y otros que están quedándose con otro sentir, que por cierto existe, pero que no va a resolver el problema y es el miedo”, indicó. “Hay gente que está con temor a los saqueos, a la violencia, pero convengamos que ese miedo no se va a resolver con más represión, sino con una agenda social y política que permita que las personas digan que esto avanzó, que Chile despertó no solo desde sus conciencias sino que cambió institucionalmente y hay un camino hacia esa transformación”, ahondó. Nuevo libro Junto a Paula Espinoza, Giorgio Jackson acaba de publicar el libro Copia o muerte. Una decisión urgente para nuestra supervivencia, que está disponible para descarga gratuita en este enlace.

Escucha acá la entrevista a Giorgio Jackson y Paula Espinoza: play pause Descargar El diputado Giorgio Jackson (RD) afirmó este viernes que el Presidente Piñera “no ha sabido leer” las masivas manifestaciones ocurridas desde hace casi un mes en Santiago y otras ciudades del país. En la primera edición de Radioanálisis, el ex dirigente estudiantil dijo que el mandatario “es un gran especulador financiero, que trata de anticipar las movidas económicas, y lo que me ha extrañado, porque le ha salido muy mal en esta pasada, es que no ha sabido leer cuál es el lado correcto”. “Mi impresión es que pensó, así como Clemente Pérez (‘esto no prendió, cabros’), que lo que importaba cuando los chiquillos saltaban los torniquetes era que el orden era lo más importante para las personas. No vio que detrás del Metro, como símbolo de esta sociedad que avanza en su infraestructura, había también un malestar”, argumentó. En ese sentido, Jackson señaló que “ese mismo Metro sostenía una estructura desigual en nuestra ciudad, sostenía esta segregación y, por lo tanto, en ese espacio cabía una tensión que no estaba resuelta y hoy vale la pena mirar con más detalle, no solo con represión”. Asimismo, el representante del Frente Amplio consideró que en el oficialismo han convivido dos sectores divergentes: “Uno que está escuchando y está más cerca del sentir mayoritario de las personas; y otros que están quedándose con otro sentir, que por cierto existe, pero que no va a resolver el problema y es el miedo”, indicó. “Hay gente que está con temor a los saqueos, a la violencia, pero convengamos que ese miedo no se va a resolver con más represión, sino con una agenda social y política que permita que las personas digan que esto avanzó, que Chile despertó no solo desde sus conciencias sino que cambió institucionalmente y hay un camino hacia esa transformación”, ahondó. Nuevo libro Junto a Paula Espinoza, Giorgio Jackson acaba de publicar el libro Copia o muerte. Una decisión urgente para nuestra supervivencia, que está disponible para descarga gratuita en este enlace.