Cultura Derechos Humanos ProyectoAMA: el archivo que visibiliza las violaciones a los DD.HH. durante las movilizaciones La iniciativa, fundada por el periodista Claudio Pizarro, contempla una serie de testimonios que dan cuenta del accionar desmedido de efectivos policiales durante las movilizaciones que estallaron el 18 de octubre. Abril Becerra Sábado 9 de noviembre 2019 9:50 hrs.

“En medio de las movilizaciones, viví tres hechos consecutivos de violencia en una semana: el viernes (18) en Plaza Ñuñoa me llegó una lacrimógena en el hombro izquierdo; el día sábado me llegó un perdigón en la nuca en otra manifestación; y el martes, mientras estábamos en un caceroleo, Carabineros entró al edificio donde me estaba quedando, nos agarró del pelo, nos golpeó, nos hizo caer por una escalera y, cuando llegamos afuera, me tiraron gas pimienta en la cara (…). Me acuerdo que un paco le gritaba a otro: ‘Agarra a la pendeja, hay que sacar a la pendeja’”. Este es el testimonio de Valentina Miranda (19), dirigente estudiantil, que en medio de las manifestaciones que estallaron el 18 de octubre, fue víctima de los abusos de agentes del Estado. Hoy su relato forma parte de ProyectoAMA, archivo audiovisual que tiene por objetivo visibilizar las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social. La iniciativa fue creada por un grupo de comunicadores sociales, quienes vieron la necesidad de recopilar y organizar la información existente en redes sociales. De esta manera, los profesionales crearon una plataforma para distribuir los testimonios seleccionados en una cartografía. Esto, con el objetivo de identificar en qué lugares específicos se cometieron los excesos. Asimismo, cada testimonio va acompañado de su respectivo video. Para Claudio Pizarro, fundador del proyecto, las historias recopiladas dan cuenta de un accionar desmedido de efectivos policiales. Al mismo tiempo, evidencian cómo las vidas de las víctimas fueron afectadas, profundamente, luego de los vejámenes. “En las historias reunidas en el Proyecto nos encontramos con violaciones a los derechos humanos, con abusos. Nos encontramos con personas que estaban formando negocios, y que de un día para otro se transformaron en discapacitados, cesantes y con deudas de 19 millones de pesos. En el fondo, nos encontramos con personas cuya vida fue alterada por el hecho de visibilizar una demanda legítima”, dijo. “Lo interesante es que te encuentras con personas muy parecidas a miembros de nuestras familias: son personas que tienen demandas que tienen que ver con sus biografías personales, con educación, con el acceso a la salud, las pensiones, es decir, nos encontramos con historias que nos interpelan a todos”, agregó el periodista. Actualmente, el archivo cuenta con siete testimonios. Entre ellos se encuentran el de Lenny Montanares, joven que recibió 20 balines de goma mientras protestaba en Plaza Baquedano, y el de Alejandro Muñoz, figurín del grupo Anarkia Tropical, quien perdió un ojo producto de una lacrimógena. Sin embargo, el propósito es ampliarse a nuevos casos, incluso, de otras regiones. “Esta cartografía sobre la violencia tiene que ver con la memoria audiovisual para que las cosas que sucedieron ojalá, no vuelvan a repetirse”, dijo Claudio Pizarro. Por ello, quienes deseen apoyar con la recolección de historias y testimonios, deben escribir al correo ama18.10.19@gmail.com. La información recopilada también será difundida en Twitter e Instagram.

