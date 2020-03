e66d1c5e14

b3b0b5dcd2

Derechos Humanos Nacional Política Crónica de una Vigilia: la lucha feminista en el marco del movimiento social A una semana de la inmensa marcha de mujeres exigiendo fin a la desigualdad, compartimos la historia detrás de la segunda transmisión de la Vigilia Feminista llevada a se llevó a cabo el pasado 7 de marzo. Tres horas de reflexiones en torno al acontecer nacional y las demandas del mundo feminista anticiparon la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. play pause Crónica de una vigilia Descargar Tania González Sábado 14 de marzo 2020 14:10 hrs. Compartir

Lo que en 2019 marcó el antecedente a las movilizaciones sociales, este 2020 podía transformarse en corolario. Este 8 de marzo las mujeres chilenas salieron a las calles de todo Chile para exigir el fin a la violencia de género y a reivindicar el derecho a la igualdad. El marco social estuvo dado por una serie de protestas feministas y, particularmente, por un avance histórico: la paridad de género en una eventual Convención Constituyente, lo que daba un aire distinto a esta nueva transmisión que buscaba proyectar el movimiento, migración y redes sociales para lo que se contó con expertas, líderes de agrupaciones, disidencia sexual y voceras históricas. En esta oportunidad, además, fue clave la alianza de Radio Universidad de Chile, Radio JGM y la Federación de Estudiantes de la casa de estudios (FECH), pues se requerían esfuerzos en la producción y en el alcance que se pretendía dar al mensaje: la Universidad de Chile llama a debatir sobre estos temas. Después de sacar en limpio la experiencia anterior, en la Vigilia Feminista 2020 se repitió el trabajo conjunto con las dirigentas de gremios de la casa de estudios (Asociación Nacional de Funcionarias Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, Fenafuch y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, Sitrahuch). Se respiraba nervios y alegría a minutos de que el reloj marcara las 21.00hrs y estas últimas colectividades dieron lectura a una editorial cargada de desafíos, entre ellos, “que las actuales movilizaciones sepan aquilatar las largas luchas feministas y las de 2018”. Con ese propósito, junto a otras demandas sociales, renació en el país el interés por una nueva Constitución y las autoridades convocaron a un plebiscito para el próximo 26 de abril. Marcando el tono de este programa especial, la conversación de las periodistas Diana Porras (Radio U.Chile) y Pilar León (Radio JGM), con la cientista política integrante de la Red de Politólogas, Carolina Garrido, versó justamente sobre el logro de la paridad en la Convención Constituyente y cómo se llevó a cabo el trabajo previo para llegar al ansiado resultado. “Todas confluimos desde los distintos espacios para a lograr convencer a una clase política, lamentablemente en su mayoría de hombres y algunas mujeres conservadoras, que esto era importante. Si no hubiera sido por la presión de muchas mujeres organizadas y otras no tanto, esto no sale” aseveró. Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Bárbara Sepúlveda, advirtió que lo logrado sólo sería aplicable en el caso que obtuviera mayoría la Convención Constituyente por sobre Convención Mixta. De lo contrario, los parlamentarios que participen “van a suspender sus funciones legislativas para dedicarse a hacer una nueva Constitución, razón por la cual nadie los escogió, y es muy importante que sigan cumpliendo su labor ya que todavía hay muchos avances que dependen de proyectos de ley que están pendientes en materia de género” señaló la experta. Caía la noche sobre la radio, bajaba la temperatura, pero en el estudio hacía calor. La temperatura subía también en las redes sociales gracias a los seguidores de la emisión paralela vía streaming , plataforma que permitió al público manifestar sus agradecimientos a las tres horas que se ofrecían para comprender el escenario que actualmente vivimos en el país. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider y la coordinadora de la Comisión de DD. HH. del Colegio de Periodistas e integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional, Paula Correa, hicieron un balance de lo que han sido estos cinco meses desde lo conceptual hasta experiencias en espacios de liderazgos. A juicio de la periodista, se debe transformar el concepto de estallido social porque lo ha utilizado el Gobierno principalmente, y no da cuenta de lo que realmente es. “Yo suelo hablar de alzada popular o ciudadana, que es un momento en que se cuestionan las bases profundas del sistema capitalista y en clave feminista, significa desde el patriarcado, nosotras queremos derrotar ese modelo” afirmó. La representante universitaria en tanto, puntualizó en la falta de protagonismo de líderes feministas en el último tiempo, cuando en su opinión, “han sido un gran aporte con la consigna contra la precarización de la vida” que instalaron empujadas por la Cuarta Ola. Mientras, Ariel Herrera y Magaly Ávila, ambas de la Coordinadora Feminista 8M, subrayaron la variada caracterización de la Huelga General Feminista que se realizaría este domingo y lunes con un llamado plurinacional, antirracista, transgeneracional, disidente, transfeminista, lesbofeminista, inclusiva, anticarcelaria e internacionalista. En los micrófonos, las conductoras a Antonella Estévez (Radio U.Chile) y Diana Torres (Radio JGM), dirigieron el debate sobre la impunidad, violación a los derechos humanos y memoria, con la presencia en estudio de Beatriz Bataszew, del Colectivo “Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” y Priscilla González de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. El foco de análisis en este espacio fue el diagnosticado estado de emergencia de DD.HH. que se vive en Chile, luego de la serie de antecedentes de violencia policial que se han registrado en manifestaciones sociales y que siguen ocurriendo. En ese sentido, también se manifestaron Francisca Vargas y Romina Muni de “Las Tesis Senior” y a Nicole Mansilla de la Red de Actrices Chilenas, quienes relevaron el impacto social de las masivas performances de “Un violador en tu camino” en distintos puntos del país, que llevaron a mujeres de todas las edades a unirse en una acción artística con profundo contenido político que involucra tanto al cuerpo y como la ocupación del espacio público. Francisca Vargas indicó que las que están sobre los 40 años tienen una historia de invisibilización y resistencia, “por eso decidimos hacerlo en el Estadio Nacional, porque es un centro emblemático en que también se torturó a mujeres” recordó. Al cierre de la programación, fue Araceli Cantora quien con su guitarra entregó el toque final a la emoción que ya embargaba a todas quienes formaron parte de la transmisión especial. “El amor entre nosotras es político cabras, deja al pololo en la casa, deja al pololo en la casa, aprovecha y abraza a tu amiga, a tu madre, a tu abuela, a tu hija, oye, amorcito entre nosotras, Ay vente pa acá, acércate un poco más”. Con la música apoderándose de cada espacio, la radiocontroladora Camila González hizo la señal para que todas mujeres presentes entraran al estudio. Todas juntas, al unísono iniciamos una cuenta regresiva para dar la bienvenida a un nuevo día de Conmemoración de la Mujer Trabajadora, un día en el que Chile llevó el liderazgo mundial abarrotando las calles con bailes, canciones y gritos. Todas juntas exigiendo igualdad, todas exigiendo el fin a la violencia que experimentamos por pertenecer a nuestro género. Escuche aquí la versión radial de esta crónica. Crónica de una vigilia

Lo que en 2019 marcó el antecedente a las movilizaciones sociales, este 2020 podía transformarse en corolario. Este 8 de marzo las mujeres chilenas salieron a las calles de todo Chile para exigir el fin a la violencia de género y a reivindicar el derecho a la igualdad. El marco social estuvo dado por una serie de protestas feministas y, particularmente, por un avance histórico: la paridad de género en una eventual Convención Constituyente, lo que daba un aire distinto a esta nueva transmisión que buscaba proyectar el movimiento, migración y redes sociales para lo que se contó con expertas, líderes de agrupaciones, disidencia sexual y voceras históricas. En esta oportunidad, además, fue clave la alianza de Radio Universidad de Chile, Radio JGM y la Federación de Estudiantes de la casa de estudios (FECH), pues se requerían esfuerzos en la producción y en el alcance que se pretendía dar al mensaje: la Universidad de Chile llama a debatir sobre estos temas. Después de sacar en limpio la experiencia anterior, en la Vigilia Feminista 2020 se repitió el trabajo conjunto con las dirigentas de gremios de la casa de estudios (Asociación Nacional de Funcionarias Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, Fenafuch y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, Sitrahuch). Se respiraba nervios y alegría a minutos de que el reloj marcara las 21.00hrs y estas últimas colectividades dieron lectura a una editorial cargada de desafíos, entre ellos, “que las actuales movilizaciones sepan aquilatar las largas luchas feministas y las de 2018”. Con ese propósito, junto a otras demandas sociales, renació en el país el interés por una nueva Constitución y las autoridades convocaron a un plebiscito para el próximo 26 de abril. Marcando el tono de este programa especial, la conversación de las periodistas Diana Porras (Radio U.Chile) y Pilar León (Radio JGM), con la cientista política integrante de la Red de Politólogas, Carolina Garrido, versó justamente sobre el logro de la paridad en la Convención Constituyente y cómo se llevó a cabo el trabajo previo para llegar al ansiado resultado. “Todas confluimos desde los distintos espacios para a lograr convencer a una clase política, lamentablemente en su mayoría de hombres y algunas mujeres conservadoras, que esto era importante. Si no hubiera sido por la presión de muchas mujeres organizadas y otras no tanto, esto no sale” aseveró. Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Bárbara Sepúlveda, advirtió que lo logrado sólo sería aplicable en el caso que obtuviera mayoría la Convención Constituyente por sobre Convención Mixta. De lo contrario, los parlamentarios que participen “van a suspender sus funciones legislativas para dedicarse a hacer una nueva Constitución, razón por la cual nadie los escogió, y es muy importante que sigan cumpliendo su labor ya que todavía hay muchos avances que dependen de proyectos de ley que están pendientes en materia de género” señaló la experta. Caía la noche sobre la radio, bajaba la temperatura, pero en el estudio hacía calor. La temperatura subía también en las redes sociales gracias a los seguidores de la emisión paralela vía streaming , plataforma que permitió al público manifestar sus agradecimientos a las tres horas que se ofrecían para comprender el escenario que actualmente vivimos en el país. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider y la coordinadora de la Comisión de DD. HH. del Colegio de Periodistas e integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional, Paula Correa, hicieron un balance de lo que han sido estos cinco meses desde lo conceptual hasta experiencias en espacios de liderazgos. A juicio de la periodista, se debe transformar el concepto de estallido social porque lo ha utilizado el Gobierno principalmente, y no da cuenta de lo que realmente es. “Yo suelo hablar de alzada popular o ciudadana, que es un momento en que se cuestionan las bases profundas del sistema capitalista y en clave feminista, significa desde el patriarcado, nosotras queremos derrotar ese modelo” afirmó. La representante universitaria en tanto, puntualizó en la falta de protagonismo de líderes feministas en el último tiempo, cuando en su opinión, “han sido un gran aporte con la consigna contra la precarización de la vida” que instalaron empujadas por la Cuarta Ola. Mientras, Ariel Herrera y Magaly Ávila, ambas de la Coordinadora Feminista 8M, subrayaron la variada caracterización de la Huelga General Feminista que se realizaría este domingo y lunes con un llamado plurinacional, antirracista, transgeneracional, disidente, transfeminista, lesbofeminista, inclusiva, anticarcelaria e internacionalista. En los micrófonos, las conductoras a Antonella Estévez (Radio U.Chile) y Diana Torres (Radio JGM), dirigieron el debate sobre la impunidad, violación a los derechos humanos y memoria, con la presencia en estudio de Beatriz Bataszew, del Colectivo “Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” y Priscilla González de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. El foco de análisis en este espacio fue el diagnosticado estado de emergencia de DD.HH. que se vive en Chile, luego de la serie de antecedentes de violencia policial que se han registrado en manifestaciones sociales y que siguen ocurriendo. En ese sentido, también se manifestaron Francisca Vargas y Romina Muni de “Las Tesis Senior” y a Nicole Mansilla de la Red de Actrices Chilenas, quienes relevaron el impacto social de las masivas performances de “Un violador en tu camino” en distintos puntos del país, que llevaron a mujeres de todas las edades a unirse en una acción artística con profundo contenido político que involucra tanto al cuerpo y como la ocupación del espacio público. Francisca Vargas indicó que las que están sobre los 40 años tienen una historia de invisibilización y resistencia, “por eso decidimos hacerlo en el Estadio Nacional, porque es un centro emblemático en que también se torturó a mujeres” recordó. Al cierre de la programación, fue Araceli Cantora quien con su guitarra entregó el toque final a la emoción que ya embargaba a todas quienes formaron parte de la transmisión especial. “El amor entre nosotras es político cabras, deja al pololo en la casa, deja al pololo en la casa, aprovecha y abraza a tu amiga, a tu madre, a tu abuela, a tu hija, oye, amorcito entre nosotras, Ay vente pa acá, acércate un poco más”. Con la música apoderándose de cada espacio, la radiocontroladora Camila González hizo la señal para que todas mujeres presentes entraran al estudio. Todas juntas, al unísono iniciamos una cuenta regresiva para dar la bienvenida a un nuevo día de Conmemoración de la Mujer Trabajadora, un día en el que Chile llevó el liderazgo mundial abarrotando las calles con bailes, canciones y gritos. Todas juntas exigiendo igualdad, todas exigiendo el fin a la violencia que experimentamos por pertenecer a nuestro género. Escuche aquí la versión radial de esta crónica. Crónica de una vigilia