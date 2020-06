NIC Chile distribuye material educativo del currículum nacional a más de cien comunas sin Internet

No sólo recorrió los más 1600 kilómetros de distancia que hay entre Santiago y Chaitén, sino que el pendrive con el material disponible en el portal “Yo Aprendo en Línea” del Ministerio de Educación (Mineduc) en formato offline tuvo que hacer un segundo viaje: ser llevado en lancha hacia las escuelas ubicadas en las islas que pertenecen a esa comuna, específicamente a las escuelas Nayahue, Auteni, Chuit, Chulin y Talcany.

Todo este esfuerzo forma parte de una iniciativa impulsada por NIC Chile, institución de nuestro plantel que desde el inicio de la pandemia está gestionando la entrega de estos pendrives con dicho material a las comunas más apartadas del país; específicamente las que no cuentan con redes de conexión de internet.

Como explica el ingeniero Marcelo Valenzuela, esta labor de distribución de este material educativo se da por el conocimiento de la realidad de la conectividad de todo el país, gracias al proyecto YAFÚN. Este proyecto –mapa del internet nacional solicitado por la Subtel- ha documentado la presencia de tendidos de fibra óptica en los caminos principales y secundarios en prácticamente la totalidad de comunas de Chile, además de programar el sistema de información geográfico y calcular métricas de resiliencia.

La primera etapa de la investigación, denominada “Estudio y Recomendaciones sobre la Resiliencia de la Infraestructura del Internet Chileno”, finalizó en septiembre de 2018, y su financiamiento fue realizado por CORFO y NIC Chile. La segunda edición fue publicada en diciembre del 2019, la tercera versión, con actualización con los nuevos recorridos, lo hará a fin de año.

Sin barreras para aprender

Justamente en esta tarea se encontraba Marcelo Valenzuela cuando comenzó la pandemia. “Iba camino a exponer al consejo municipal de Guaitecas, que es la única comuna de Chile continental que no tiene ningún proyecto en camino para tener fibra óptica troncal cuando comenzó la crisis sanitaria”, relata, explicando que “en Chile continental hay sólo tres comunas que no tienen esa fibra óptica y las tres son de la Región de Aysén: Guaitecas, Lago Verde y Villa O´Higgins. Para estas últimas dos estamos trabajando activamente”, relata el ingeniero de la U. de Chile.

Así, como el equipo de la U. de Chile lleva más de cinco años recorriendo el país documentando este ámbito, agrega Marcelo Valenzuela, “tenemos el vínculo humano entre NIC Chile y los municipios rurales”, y gracias a ese vínculo “muchos alcaldes nos plantearon la necesidad de que sus niños iban a perder el año escolar por no poder acceder al portal en línea que dispuso el Mineduc para las guías y clases que están ahí”. Esto porque “muchos alumnos en el país no tienen internet en sus casas pero no porque no tengan plata para pagarlo –que también es el caso de algunos-, sino que hay muchos de zonas extremas que aunque tengan la plata no hay factibilidad técnica para dársela: no está la infraestructura mínima necesaria ni la cobertura del servicio de telecomunicaciones, que les permita tener internet”.

“Hay muchas comunas rurales que no tienen fibra óptica troncal, y si no hay fibra óptica troncal no hay cómo llevar internet ‘al por mayor’ por así decirlo. Solo tienen internet por satélite o por enlaces microondas, que son mucho más limitados y se degradan con condiciones climáticas adversas”, detalla el profesional.

Con todos estos antecedentes y experiencias, el equipo de NIC Chile pudo contactar a cada alcalde y alcaldesa de las comunas en tal situación, y “pedirle el dato de la persona con la cual teníamos que comunicarnos para entregarles el material y fuera lo más rápido posible para que un equipo pudiera instalar los materiales”, los cuales fueron financiados por la institución universitaria.

Así, a la fecha, NIC Chile, con el apoyo de la iniciativa Compromiso País, ha distribuido este material a 115 comunas de todas las regiones de Chile, impactando a una matrícula de más de 130 mil niños, niñas y adolescentes; llegando a la totalidad de las comunas con menos de 5 mil habitantes del territorio. Esto, además, gracias a la colaboración de la empresa a cargo del desarrollo del portal del Mineduc, Newtengerb, del ingeniero de la U. de Chile José Flores Peters.

Impacto

“Gracias a NIC Chile y a Compromiso País podemos trabajar en esta plataforma con los niños desde sus casas, ya que no contamos con internet acá en la comuna. Van a trabajar desde sus computadores, donde van a recibir las instrucciones desde los profesores”, relata Daniela Torres, profesora de Lago Verde, Región de Aysén; comuna que además tuvo que adquirir equipo para la mayor parte de sus niños y niñas.

De la misma comuna, el alcalde Nelson Opazo destaca que gracias a esta medida “tenemos absoluta claridad de que nos va a permitir y nos está permitiendo sacar adelante el año académico”. Además, agregó, “nos va a permitir en el futuro tener una interacción más fluida por parte de los apoderados y de los equipos docentes. Con un elemento tan sencillo como un pendrive, podremos recurrir a cualquier contenido, en cualquier mes del año, teniendo todo el material”, en un contexto donde en tres de los cuatro colegios de la comuna no tienen sistema de internet.

Asimismo, relevó el edil, “esto se logró materializar en un tiempo muy corto, considerando que si bien somos una comuna pequeña, estamos muy dispersos entre sí, con desplazamientos de entre 3 y 5 horas entre una localidad y otra”.

Desde el Departamento de Educación Municipal de Chaitén, Judith Rabuco, destaca que gracias a este insumo pudieron distribuir el material incluso a las zonas más alejadas de la comuna –islas, península, costa y cordillera- beneficiando a más de 700 niños, niñas y jóvenes. “Entregamos nuestros agradecimientos a NIC Chile y a Compromiso País respecto del material que estamos entregando a las escuelas, el cual va a ser un gran aporte para nuestros estudiantes que no tienen conexión a internet, y que por ende no tienen acceso a este material en línea”.

*Texto de Francisca Palma, publicado originalmente en uchile.cl