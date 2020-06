b140cb8ddf

Nacional Con 7 votos a favor y 3 en contra, Comisión Mixta declara admisible postnatal de emergencia Luego de más de tres meses de tramitación en el Congreso, con esta discusión zanjada la iniciativa debe ser revisada por ambas Cámaras. Diario UChile Martes 30 de junio 2020 13:55 hrs.

Durante toda la mañana de este martes, la Comisión Mixta de postnatal de emergencia revisó la admisibilidad de esta iniciativa, teniendo como resultado final 7 votos a favor y 3 en contra. Los votos en contra de la tramitación del proyecto fueron del diputado UDI Patricio Melero, el senador de su mismo partido Víctor Pérez y el senador RN Andrés Allamand. Ahora el informe de la Comisión Mixta sobre la admisibilidad deberá ser votado en ambas Cámaras, así como también está pendiente el debate de fondo en el Senado. Tal como se había anunciado a fines de la semana pasada, la instancia legislativa decidió hacer una sola sesión extendida para escuchar a expertos y expertas sobre la admisibilidad, así como también para votar el futuro de este proyecto, lo que se dio esta jornada entre 9 y 13 horas. Los abogados Francisco Zúñiga, Tomás Jordán, Sebastián Soto, Karina Nohales, Claudia Irane y Constanza Hube fueron parte de los constitucionalistas que expusieron ante diputados y senadores respecto de los alcances del postnatal de emergencia. Desde la institucionalidad, en tanto, expuso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien se refirió a la importancia de este proyecto en materia de derechos de niñas y niños, y relevó los tratados internacionales en la materia que ha suscrito nuestro país. Además, también argumentó sobre este proyecto la ministra del Trabajo, María José Zaldivar, quien en una primera instancia destacó que este debate solo debía estar centrando en la admisibilidad o no del postnatal de emergencia, y no así en temas más de fondo como la protección de derechos laborales o de niños y niñas. Sin embargo, al comentar el tema, en su intervención la secretaria de Estado abordó la necesidad de apoyar a más madres y padres y no solo a quienes tienen postnatal, objetivo que cumpliría el proyecto que ha presentado el Ejecutivo. “El foco, la protección al menor que no era el tema de fondo que íbamos a discutir hoy día, que era un tema de admisibilidad, es un tema que como Ejecutivo estamos absolutamente convencidos pero que no solamente debe ser para los 22 mil niños nacidos de madres que tienen la suerte de tener en este momento un postnatal que haya vencido entre el 18 de marzo y el 22 de junio”, dijo Zaldivar. En tanto, respecto de la votación en sí misma, no hubo grandes novedades en comparación a lo que ya se había hecho tanto en la Cámara como en el Senado. Por ejemplo, el senador UDI Víctor Pérez reafirmó su visión de inconstitucional ante este proyecto. “Aquí no estamos hablando de que no se están cumpliendo o que se están afectado los derechos humanos, los derechos de las personas. Aquí lo que estamos diciendo es que un instrumento que se está utilizando como es el postnatal, es no solamente inadecuado porque restringe y discrimina a miles de de niños y familias en nuestro país, sino que además es un instrumento que tiene características y condiciones absolutamente claras sobre seguridad social”, expresó el legislador de Chile Vamos.

El resultado de esta comisión fue ampliamente celebrado por quienes apoyan esta iniciativa, tal es el caso de la diputada RN Marcela Sabat, quien señaló que esto “es un paso fundamental” para continuar en ayudar a madres y padres. Nuestro proyecto #PostNatalDeEmergencia ES ADMISIBLE! Tras larga espera, hemos dado un paso fundamental para avanzar hacia una respuesta directa para miles de madres y padres. Esperamos convertirlo cuanto antes en ley, y en paralelo como complemento, tramitar iniciativa del Gob. pic.twitter.com/L5XCXZtbUq — Marcela Sabat Fernández (@MarceSabat) June 30, 2020

En tanto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, comentó en su cuenta de Twitter que “ahora toca ganarlo en ambas cámaras esta semana. Vamos con todo por las familias de Chile”. Por otra parte, durante la sesión de esta comisión se vivió un incómodo momento, dado que el senador RN Andrés Allamand dejó su micrófono abierto cuando el diputado del mismo partido, Francisco Eguiguren intervenía. El senador comenzó a hablar por celular y se escuchó cuando señaló que el parlamentario hablaba “puras webadas”. La situación de inmediato causó bastante molestia y rechazo entre quienes apoyan esta iniciativa, no solo por considerar una falta de respeto el hablar por celular durante la sesión, sino también por las madres y padres que esperar una serie discusión de esta iniciativa. “Lo mínimo que podemos tener en una democracia es el respeto por las ideas distintas” le respondió de inmediato el mismo diputado Eguiguren, mientras que la diputada – también RN – Marcela Sabat comentó que era una falta de respeto. En Twitter en tanto, diferentes parlamentarios como Ximena Rincón, Joanna Pérez y Catalina Pérez cuestionaron la expresión del senador.

