Humberto Maturana: “La reflexión es lo único que nos saca de cualquier trampa”

Sobre el impacto del actual contexto en las sociedades y las oportunidades que emergen a partir de este escenario fue que versó la conversación entre el Premio Nacional de Ciencias Naturales y Profesor Titular de la Casa de Bello, Humberto Maturana, y el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, instancia con la que este lunes 20 de julio se dio inicio al ciclo de conferencias “Conversaciones Fundamentales”.

Respondiendo a la pregunta referente a cómo queremos convivir en sociedad, fue que ambos participantes plantearon sus premisas, visiones, propuestas y experiencias respecto al actual contexto.

“La veo como una gran oportunidad para reflexionar”, comenzó el profesor Maturana, quien detalló que “el acto de la reflexión consiste en salirse un poco de la ocasión en la cual uno se encuentra y mirar con una mirada más amplia para ver donde se está”, aludiendo que este contexto sin duda “nos remece y nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos viviendo cada uno desde su perspectiva”. Esto es porque, agregó,“la reflexión es lo único que nos saca de cualquier trampa, porque nos permite ver dónde estamos y escoger”.

En definitiva, hoy “es el momento de preguntarnos nosotros sobre qué estamos haciendo en este presente, de modo que estamos encontrándonos con nosotros de una manera que antes no nos veíamos”.

Para el Rector Vivaldi, en tanto, otro punto a observar es cómo el impacto de esta pandemia habla del país y sociedad que hemos construido. “Nos dice mucho de cómo nos encuentra, donde ese impacto nos está encontrando, y nos está diciendo mucho de la humanidad que nosotros estamos ofreciendo”, señaló, agregando que también nos evidencia “qué valores que hemos cultivado y cómo no supimos defender algunos”.

“Antes de decir cualquier cosa de cómo ha sido la conducta de la autoridad, es importante la pregunta de en qué país nos encuentra: un país que no valoró la atención primaria de salud, el hacer consultorios, el hacer una intersectorialidad y un sistema que no le dio ninguna importancia en la salud mental”, describió el Rector.

La colaboración y la democracia

Una forma de abordar los impactos de la crisis sociosanitaria, compartieron ambos expositores de la jornada, se expresa en la democracia, el trabajo colectivo y colaborativo y el diálogo.

“Creo que una de las cosas que tenemos que aprender de esta crisis que estamos viviendo es que precisamente no es verdad que no existe la sociedad y que existen puros individuos”, recalcó el Rector Vivaldi, para quien “esto que estamos viviendo se da en términos de sociedad. Aquí nadie se salva solo”. En esta línea, advirtió, “si no asumimos emocionalmente que somos parte de una sociedad, independiente de las intenciones y ambiciones tenga cada uno, lo que realmente va a hacer la salida de esto, va a ser que como sociedad estemos considerándonos todos en una red que interactúa”.

En esta perspectiva de lo colectivo, agregó el Rector, “lo primero es reinstalar ciertas nociones que tendrán que guiarnos, y que han sido ciertamente desatendidas. Una de ellas es el bien común. La idea de lo importante que es que todos nos deberíamos sentir comprometidos con la suerte que están corriendo los demás, porque en el fondo no podemos escapar a eso”.

Ante esta premisa, advirtió por su parte el profesor Maturana “la democracia, la convivencia del mutuo respeto, la colaboración solo surgen desde una apertura reflexiva frente en cualquier circunstancia en la cual uno se encuentre con una dificultad, porque si ya tiene la respuesta hecha de antemano, entonces no mira, y aplica la respuesta dada, pero resulta que la respuesta dada oculta la posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo y uno está atrapado en eso”.

Es por ello que en este ámbito realzó el rol de instituciones como la universidad, que “tiene ese propósito fundamental: estar siempre dispuestas a revisar las premisas fundamentales de donde tengo yo una teoría o un argumento, para poder ver qué es lo que está sucediendo en el vivir mismo”. La pregunta primera es, dijo Maturana, “¿queremos convivir o no? Y la respuesta seguramente en general va a ser ‘sí, claro’, pero tenemos que soltar las teorías, los prejuicios, los supuestos que nos separan, para mirarlos y ver que no nos sirven de nada, que no nos ayudan”.

“Cuando hablamos de democracia, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es una convivencia ética, de mutuo respeto, de colaboración de conversar para resolver los errores que se cometen. No estar inmersos en la descalificación del otro”, agregó el también co-fundador de la Escuela Matríztica de Santiago.

Ante esto, concluyó el Rector, resulta clave que “la democracia la entendamos como una posibilidad de conversación que sí tiene un efecto real, que sintamos que este esfuerzo de conversar, de ponernos de acuerdo, de intercambiar idea, va a tener una repercusión real en nuestra vidas”.

Si aprovechamos este instante terrible y maravilloso en el cual nos encontramos, y recuperamos nuestra libertad reflexiva, entonces vamos a poder escoger y generar un mundo en diversidad, porque somos distintos, tenemos cosas distintas, pero conviviremos en el mutuo respeto, en la honestidad y en la colaboración”, cerró el profesor Maturana.

La próxima edición de “Conversaciones Fundamentales” será el Martes 28 de julio de 2020 a las 19:00 horas y tendrá como expositora Judith Butler, filósofa y teórica feminista; Faride Zeran, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones; y Emilia Schneider, presidenta de la FECH.