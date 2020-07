a2a7029569

23968936ef

Justicia “Candidato idóneo”: Sin respaldo PS ni PPD, nominación de ministro Mera pasa a la Sala del Senado El caso Los Queñes fue el que centró la atención durante la sesión de la comisión desarrollada esta miércoles. Según el candidato a ocupar la plaza vacante en el Máximo Tribunal, las características que debe revestir un ministro están relacionadas con la imparcialidad, la ponderación de las pruebas y la aplicación del derecho. Claudia Carvajal Miércoles 29 de julio 2020 17:12 hrs. Compartir

La citación era a las 10:30 de la mañana de este miércoles vía telemática, sin embargo la Comisión de Constitución de la Cámara Alta comenzó con retraso la sesión en la que se recibió la presentación de Raúl Mera, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, como nominado del Ejecutivo para ocupar la plaza dejada luego del retiro de Hugo Dolmetsch en la Corte Suprema. En la comisión estuvieron presentes los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (PPD), Ena von Baer (UDI) en reemplazo del recientemente asumido ministro del Interior, Víctor Pérez, Rodrigo Galilea, ocupando el lugar de Andrés Allamand luego de su salida del Senado para ocupar la Cancillería, y Alfonso de Urresti (PS) en su rol de presidente de la instancia. Mera ha sido cuestionado por gran parte de la oposición, abogados y organizaciones de derechos humanos desde que el Gobierno informó que era su opción para el máximo tribunal, particularmente por su fallo en el caso Los Queñes. En su resolución, el magistrado decidió la aboslución de cuatro carabineros investigados por el homicidio de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en 1988. Durante su exposición Raúl Mera se enfocó en que las características que debe revestir un ministro de la Corte Suprema están relacionadas con la imparcialidad, la ponderación de las pruebas y la aplicación del derecho. “Todo magistrado tiene naturalmente mayor o menor afinidad con corrientes de opinión política, religiosoa, social, filosófica o de la naturaleza que se quiera, pero al resolver un asunto nunca puede ser un militante. La imparcialidad impone a veces apretar el corazón con la mano y recordar que tenemos la obligación de dar garantías a todos, sujetándonos al derecho y al mérito de cada causa, porque cada proceso es distinto y es la prueba renida o reunida y no nuestro personal sentir o creer lo que determina qué hechos son los que cabe dar por establecidos y sobre los cuales deberá aplicarse el derecho”. Fue el caso de Los Queñes el que ocupó la mayor parte de las casi cuatro horas de trabajo de la comisión. Interpelado por su decisión de absolver a los carabineros investigados por los hechos sucedidos en la región de O’Higgins, el juez aseguró que su decisión solo respondió a la apreciación de la prueba y la aplicación de la normativa vigente, sin consideraciones de tipo político ni simpatías institucionales sino la utilización del principio procesal de la duda razonable. “No digo que ellos no hayan sido detenidos, no digo que no hayan sido asesinados, no digo que sí cruzaron el río y se ahogaron porque intentaron escapar, digo que a mí me basta la duda para tener que absolver. Eso fue lo que pasó específicamente en ese caso de Los Queñes. Ahora, se me reprocha haber dictado sentencia absolutoria como si lo hubiese hecho porque los acusados eran carabineros y no porque sencillamente el mérito de la causa no permitía condenar”. Mera agregó que su sentencia fue objeto de distintos recursos procesales y conformada sucesivamente por la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte Suprema, instancia que la conoció a través de un recurso de casación. La idoneidad del ministro Mera Al momento de decidir respaldar la postulación del Ejecutivo, fueron los senadores Pedro Araya y Alfonso de Urresti los que decidieron negarse. Araya señaló que como partido el PPD había decidido rechazar esta nominación, mientras que de Urresti fue mucho más extenso en dar a conocer sus razones. “Entiendo el pacto de silencio y entiendo que no haya podido romperlo en orden a lograr una confesión, pero no podía menos que saber que ellos no solo retuvieron, sino que torturaron hasta la brutalidad. Los informes desde el punto de vista de las lesiones que se le provocaron a ambos son brutales y que ellos hayan sido arrojados al río y que en el fallo se consigne que murieron ahogados a mi me preocupa, me sorprende”, expresó el presidente de la comisión durante su intervención. “No desmerezco los méritos del ministro a quien no conozco personalmente y doy fe de la información entregada por el Ministerio de Justicia, pero desde mi punto de vista como senador socialista, este es un fallo de tremendo impacto. No solo se mantiene la impunidad sino que, en un contexto de operación políitica de aniquilamiento de estos ciudadanos, se utilizó a agentes del Estado no solo para detenerlos sino que torturar, encubrir y hacerlos aparecer como ahogados y luego tener un manto de impunidad absoluta. Creo que estos hechos son de una magnitud y extensión que provoca el dolor y mantiene la impunidad porque quienes cometieron esto están hoy caminando por las calles, están gozando de la libertad y eso no me permite llegar a una convicción para proponer al ministro Mera para la Corte Suprema y esta es una decisión que ha adoptado el Partido Socialista sobre la base de una visión de respeto a los derechos humanos”, concluyó al anunciar su decisión de no respaldar la nominación del abogado egresado de la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Por su parte, el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, sí votó en favor de que Raúl Mera integre la Corte Suprema, pero aclaró que su voto es a título personal y no representando a la Democracia Cristiana. Para el legislador, la trayactoria del magistrado es aval suficiente y destacó su sentencia en el caso Almonacid Arellano que ha sido citada como jurisprudencia en cortes internacionales. “Al juez le pedimos objetividad, imparcialidad. Estoy hablando por mi cuando digo que no pediré que se pronuncie siempre de acuerdo con el cristal con que el resto mira las cosas, sino que se pronuncie de acuerdo al mérito del proceso, con objetividad, imparcialidad de modo que el juez sea creíble, porque lo que está en juego en las instituciones es que la gente crea que, ganando o perdiendo, la decisión es legítima”. Al finalizar la sesión, tomó la palabra el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien esbozó críticas a los senadores que se negaron a apoyar la nominación del Ejecutivo argumentando que el caso Los Queñes fue revisado por nueve jueces y tres de ellos fueron o siguen siendo supremos. ” En ese ese fallo hubo siete opiniones similares y ello, según algunos sería un obstáculo que impediría que el ministro Raúl Mera integrara la Corte Suprema, entonces por esas mismas razones no debieron haber sido ministros de la Corte Suprema Milton Juica, Lamberto Cisternas y Guillermo Silva”, aseguro escuetamente el titular de la cartera. La decisión de la Comisión de respaldar la nominación de Raúl Mera se obtuvo por la mayoría de los votos: Huenchumilla, Von Baer y Galilea, quienes se manifestaron en favor de la idoneidad del ministro Mera y coincidieron en que su presentación ratificó que tiene los atributos necesarios para integrar la Corte Suprema. Ahora es la sala del Senado la que debe aprobar su arribo al Máximo Tribunal por 2/3 de los parlamentarios.

La citación era a las 10:30 de la mañana de este miércoles vía telemática, sin embargo la Comisión de Constitución de la Cámara Alta comenzó con retraso la sesión en la que se recibió la presentación de Raúl Mera, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, como nominado del Ejecutivo para ocupar la plaza dejada luego del retiro de Hugo Dolmetsch en la Corte Suprema. En la comisión estuvieron presentes los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (PPD), Ena von Baer (UDI) en reemplazo del recientemente asumido ministro del Interior, Víctor Pérez, Rodrigo Galilea, ocupando el lugar de Andrés Allamand luego de su salida del Senado para ocupar la Cancillería, y Alfonso de Urresti (PS) en su rol de presidente de la instancia. Mera ha sido cuestionado por gran parte de la oposición, abogados y organizaciones de derechos humanos desde que el Gobierno informó que era su opción para el máximo tribunal, particularmente por su fallo en el caso Los Queñes. En su resolución, el magistrado decidió la aboslución de cuatro carabineros investigados por el homicidio de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en 1988. Durante su exposición Raúl Mera se enfocó en que las características que debe revestir un ministro de la Corte Suprema están relacionadas con la imparcialidad, la ponderación de las pruebas y la aplicación del derecho. “Todo magistrado tiene naturalmente mayor o menor afinidad con corrientes de opinión política, religiosoa, social, filosófica o de la naturaleza que se quiera, pero al resolver un asunto nunca puede ser un militante. La imparcialidad impone a veces apretar el corazón con la mano y recordar que tenemos la obligación de dar garantías a todos, sujetándonos al derecho y al mérito de cada causa, porque cada proceso es distinto y es la prueba renida o reunida y no nuestro personal sentir o creer lo que determina qué hechos son los que cabe dar por establecidos y sobre los cuales deberá aplicarse el derecho”. Fue el caso de Los Queñes el que ocupó la mayor parte de las casi cuatro horas de trabajo de la comisión. Interpelado por su decisión de absolver a los carabineros investigados por los hechos sucedidos en la región de O’Higgins, el juez aseguró que su decisión solo respondió a la apreciación de la prueba y la aplicación de la normativa vigente, sin consideraciones de tipo político ni simpatías institucionales sino la utilización del principio procesal de la duda razonable. “No digo que ellos no hayan sido detenidos, no digo que no hayan sido asesinados, no digo que sí cruzaron el río y se ahogaron porque intentaron escapar, digo que a mí me basta la duda para tener que absolver. Eso fue lo que pasó específicamente en ese caso de Los Queñes. Ahora, se me reprocha haber dictado sentencia absolutoria como si lo hubiese hecho porque los acusados eran carabineros y no porque sencillamente el mérito de la causa no permitía condenar”. Mera agregó que su sentencia fue objeto de distintos recursos procesales y conformada sucesivamente por la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte Suprema, instancia que la conoció a través de un recurso de casación. La idoneidad del ministro Mera Al momento de decidir respaldar la postulación del Ejecutivo, fueron los senadores Pedro Araya y Alfonso de Urresti los que decidieron negarse. Araya señaló que como partido el PPD había decidido rechazar esta nominación, mientras que de Urresti fue mucho más extenso en dar a conocer sus razones. “Entiendo el pacto de silencio y entiendo que no haya podido romperlo en orden a lograr una confesión, pero no podía menos que saber que ellos no solo retuvieron, sino que torturaron hasta la brutalidad. Los informes desde el punto de vista de las lesiones que se le provocaron a ambos son brutales y que ellos hayan sido arrojados al río y que en el fallo se consigne que murieron ahogados a mi me preocupa, me sorprende”, expresó el presidente de la comisión durante su intervención. “No desmerezco los méritos del ministro a quien no conozco personalmente y doy fe de la información entregada por el Ministerio de Justicia, pero desde mi punto de vista como senador socialista, este es un fallo de tremendo impacto. No solo se mantiene la impunidad sino que, en un contexto de operación políitica de aniquilamiento de estos ciudadanos, se utilizó a agentes del Estado no solo para detenerlos sino que torturar, encubrir y hacerlos aparecer como ahogados y luego tener un manto de impunidad absoluta. Creo que estos hechos son de una magnitud y extensión que provoca el dolor y mantiene la impunidad porque quienes cometieron esto están hoy caminando por las calles, están gozando de la libertad y eso no me permite llegar a una convicción para proponer al ministro Mera para la Corte Suprema y esta es una decisión que ha adoptado el Partido Socialista sobre la base de una visión de respeto a los derechos humanos”, concluyó al anunciar su decisión de no respaldar la nominación del abogado egresado de la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Por su parte, el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, sí votó en favor de que Raúl Mera integre la Corte Suprema, pero aclaró que su voto es a título personal y no representando a la Democracia Cristiana. Para el legislador, la trayactoria del magistrado es aval suficiente y destacó su sentencia en el caso Almonacid Arellano que ha sido citada como jurisprudencia en cortes internacionales. “Al juez le pedimos objetividad, imparcialidad. Estoy hablando por mi cuando digo que no pediré que se pronuncie siempre de acuerdo con el cristal con que el resto mira las cosas, sino que se pronuncie de acuerdo al mérito del proceso, con objetividad, imparcialidad de modo que el juez sea creíble, porque lo que está en juego en las instituciones es que la gente crea que, ganando o perdiendo, la decisión es legítima”. Al finalizar la sesión, tomó la palabra el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien esbozó críticas a los senadores que se negaron a apoyar la nominación del Ejecutivo argumentando que el caso Los Queñes fue revisado por nueve jueces y tres de ellos fueron o siguen siendo supremos. ” En ese ese fallo hubo siete opiniones similares y ello, según algunos sería un obstáculo que impediría que el ministro Raúl Mera integrara la Corte Suprema, entonces por esas mismas razones no debieron haber sido ministros de la Corte Suprema Milton Juica, Lamberto Cisternas y Guillermo Silva”, aseguro escuetamente el titular de la cartera. La decisión de la Comisión de respaldar la nominación de Raúl Mera se obtuvo por la mayoría de los votos: Huenchumilla, Von Baer y Galilea, quienes se manifestaron en favor de la idoneidad del ministro Mera y coincidieron en que su presentación ratificó que tiene los atributos necesarios para integrar la Corte Suprema. Ahora es la sala del Senado la que debe aprobar su arribo al Máximo Tribunal por 2/3 de los parlamentarios.