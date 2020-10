ab1471c014

d897a6e890

Nacional Ministro Víctor Pérez: “En Carabineros han salido 48 generales, sacar a otro no resuelve los problemas” El titular de Interior se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra y reiteró que no ha cometido ninguna falta. Diario Uchile Domingo 11 de octubre 2020 9:48 hrs. Compartir

En entrevista con el diario El Mercurio, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra y reitero que no tiene méritos. “Voy a demostrar que no he cometido ninguna falta. Es una oportunidad para discutir los temas de fondo, demostrar que hemos hecho un esfuerzo muy grande como Gobierno para superar un momento difícil y complejo en la vida nacional”, señaló el ministro. En esa línea agregó que “no hay duda de que la oposición tomó una oportunidad política, luego de que no logró demostrar gobernabilidad y acuerdos como Chile Vamos. Es una utilización política de un tema lamentable”. Recordemos que la gota que rebalsó el vaso para la oposición fue el empujón que sufrió un joven de 16 años por parte de un funcionario de Carabineros en el puente Pío Nono, hecho por el cual se ha solicitado también la salida del General Director de la institución, Mario Rozas, lo que para algunos habría sido una señal que hubiese desactivado la acusación constitucional. Consultado respecto de por qué decidió el gobierno ratificar en su cargo a Mario Rozas, el ministro Pérez sostuvo que “no entiendo la política como un chantaje. Estoy absolutamente convencido de que no he cometido ninguna infracción. Es curioso, me acusan por no aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y tengo múltiples declaraciones muy críticas de esa ley de quienes me acusan. No les gusta, es represiva”, sostuvo. Respecto de la movilización de camioneros, Víctor Pérez recalcó que “no estaban las condiciones para aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en el paro de camioneros. Existieron dificultades, pero muy distintas al paro de camioneros de 2015, cuando se impidió el acceso a Santiago. Los que entonces gobernaban y hoy me acusan no la aplicaron. Esto muestra que un gobierno debe hacer un uso prudencial de las normas para resolver y no agravar los conflictos. Actué de la misma manera, hubo momentos de incomodidad, pero nunca de obstrucción”, señaló. “Sacar generales no resuelve los temas de fondo” El ministro del Interior Víctor Pérez se refirió además a la crisis que vive Carabineros y afirmó que la salida de generales no solucionará los problemas que hoy tiene la institución. En esa línea señaló que “indudablemente hemos vivido una violencia inusitada como país y no teníamos las instituciones policiales preparadas para enfrentarla. Tenemos casi aprobado un proyecto de ley de modernización y transparencia en Carabineros, luego de un fraude que ocurrió durante el gobierno anterior. En Carabineros han salido 48 generales, sacar otro general no resuelve los problemas“. Respecto de las críticas a Carabineros por el caso del puente Pío Nono, Pérez señaló que “aquí ha habido errores, no hablaría de ocultamiento. Una vez que se hizo pública la primera versión de Carabineros, pedimos una explicación y que aclararan. La explicación de Carabineros fue que cometieron un error, y nuestra petición fue que salieran a enmendar rápidamente, como se hizo en una segunda vocería y que se reforzó en una tercera, al día siguiente”. Asimismo comparó esta situación con la ocurrida en el gobierno anterior en el llamado “caso Huracán”: “En esa ocasión quedó claro que todo el mundo sabía y nadie hizo nada; hoy se rasgan vestiduras. Lo importante, y así lo hemos transmitido, es que la primera versión sea indesmentible y cualquier error sea aclarado inmediatamente”. Por último, el ministro del Interior Víctor Pérez se refirió al trabajo que está realizando la fiscal Ximena Chong y las amenazas que ha sufrido luego de procesar a un funcionario de Carabineros. Al respecto, Pérez sostuvo que “la fiscalía también dijo hace tres años que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe había robado, cometido cohecho, soborno y fraude en el caso Asipes, y esta semana concluyó que no hubo nada, pese a que la investigó el FBI y varios organismos(…) es importante no prejuzgar y esperar que las investigaciones se desarrollen con objetividad”. El ministro agregó que “la investigación va a revelar lo que en definitiva pasó. Se buscó un proceso nuevo para enfrentar situaciones violentas y, lamentablemente sucedió esto, un hecho muy desgraciado que obliga a tener dies veces más cuidado”. Finalmente, respecto de la conmemoración del próximo 18 de octubre, Pérez recalcó que “el orden público es una prioridad permanente; sin orden público no hay democracia y tenemos que garantizarles a los chilenos que pueden llevar su vida en paz. Pero no es justo cargarles toda la responsabilidad a las policías; es muy importante que todos los ciudadanos y todas las fuerzas políticas rechacemos y aislemos a los violentos, cuestión que no veo en todos“. Foto: Agencia Uno.

En entrevista con el diario El Mercurio, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra y reitero que no tiene méritos. “Voy a demostrar que no he cometido ninguna falta. Es una oportunidad para discutir los temas de fondo, demostrar que hemos hecho un esfuerzo muy grande como Gobierno para superar un momento difícil y complejo en la vida nacional”, señaló el ministro. En esa línea agregó que “no hay duda de que la oposición tomó una oportunidad política, luego de que no logró demostrar gobernabilidad y acuerdos como Chile Vamos. Es una utilización política de un tema lamentable”. Recordemos que la gota que rebalsó el vaso para la oposición fue el empujón que sufrió un joven de 16 años por parte de un funcionario de Carabineros en el puente Pío Nono, hecho por el cual se ha solicitado también la salida del General Director de la institución, Mario Rozas, lo que para algunos habría sido una señal que hubiese desactivado la acusación constitucional. Consultado respecto de por qué decidió el gobierno ratificar en su cargo a Mario Rozas, el ministro Pérez sostuvo que “no entiendo la política como un chantaje. Estoy absolutamente convencido de que no he cometido ninguna infracción. Es curioso, me acusan por no aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y tengo múltiples declaraciones muy críticas de esa ley de quienes me acusan. No les gusta, es represiva”, sostuvo. Respecto de la movilización de camioneros, Víctor Pérez recalcó que “no estaban las condiciones para aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en el paro de camioneros. Existieron dificultades, pero muy distintas al paro de camioneros de 2015, cuando se impidió el acceso a Santiago. Los que entonces gobernaban y hoy me acusan no la aplicaron. Esto muestra que un gobierno debe hacer un uso prudencial de las normas para resolver y no agravar los conflictos. Actué de la misma manera, hubo momentos de incomodidad, pero nunca de obstrucción”, señaló. “Sacar generales no resuelve los temas de fondo” El ministro del Interior Víctor Pérez se refirió además a la crisis que vive Carabineros y afirmó que la salida de generales no solucionará los problemas que hoy tiene la institución. En esa línea señaló que “indudablemente hemos vivido una violencia inusitada como país y no teníamos las instituciones policiales preparadas para enfrentarla. Tenemos casi aprobado un proyecto de ley de modernización y transparencia en Carabineros, luego de un fraude que ocurrió durante el gobierno anterior. En Carabineros han salido 48 generales, sacar otro general no resuelve los problemas“. Respecto de las críticas a Carabineros por el caso del puente Pío Nono, Pérez señaló que “aquí ha habido errores, no hablaría de ocultamiento. Una vez que se hizo pública la primera versión de Carabineros, pedimos una explicación y que aclararan. La explicación de Carabineros fue que cometieron un error, y nuestra petición fue que salieran a enmendar rápidamente, como se hizo en una segunda vocería y que se reforzó en una tercera, al día siguiente”. Asimismo comparó esta situación con la ocurrida en el gobierno anterior en el llamado “caso Huracán”: “En esa ocasión quedó claro que todo el mundo sabía y nadie hizo nada; hoy se rasgan vestiduras. Lo importante, y así lo hemos transmitido, es que la primera versión sea indesmentible y cualquier error sea aclarado inmediatamente”. Por último, el ministro del Interior Víctor Pérez se refirió al trabajo que está realizando la fiscal Ximena Chong y las amenazas que ha sufrido luego de procesar a un funcionario de Carabineros. Al respecto, Pérez sostuvo que “la fiscalía también dijo hace tres años que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe había robado, cometido cohecho, soborno y fraude en el caso Asipes, y esta semana concluyó que no hubo nada, pese a que la investigó el FBI y varios organismos(…) es importante no prejuzgar y esperar que las investigaciones se desarrollen con objetividad”. El ministro agregó que “la investigación va a revelar lo que en definitiva pasó. Se buscó un proceso nuevo para enfrentar situaciones violentas y, lamentablemente sucedió esto, un hecho muy desgraciado que obliga a tener dies veces más cuidado”. Finalmente, respecto de la conmemoración del próximo 18 de octubre, Pérez recalcó que “el orden público es una prioridad permanente; sin orden público no hay democracia y tenemos que garantizarles a los chilenos que pueden llevar su vida en paz. Pero no es justo cargarles toda la responsabilidad a las policías; es muy importante que todos los ciudadanos y todas las fuerzas políticas rechacemos y aislemos a los violentos, cuestión que no veo en todos“. Foto: Agencia Uno.