Educación Mario Aguilar e insistencia del Gobierno por volver a clases: "Todos sabemos que hay intereses económicos por sobre los educacionales" El presidente del Colegio de Profesores llamó a las autoridades a enmendar el camino y establecer, de una vez por todas, una Mesa de Trabajo en que tengan voz todos los actores implicados. Camilo Villa J. Jueves 12 de noviembre 2020 17:33 hrs.

Este miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, insistió en reabrir las escuelas pese a la posibilidad de rebrote del coronavirus anunciada para fines del verano. “La experiencia que hemos visto en Europa es que, precisamente, el sistema educativo ha sido una prioridad, que lo último en cerrarse debiese ser una escuela y lo primero en abrirse debiese ser una escuela”, sostuvo el secretario de Estado a la salida de una reunión con el Consejo Asesor, en que se abordó un eventual adelantamiento del año académico 2021, justamente, por el rebrote anunciado para comienzos de otoño. Para argumentar su postura, la autoridad ejemplificó con lo que pasa en Europa, donde -aseguró- las escuelas son las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse. La insistencia el Gobierno por un retorno presencial a clases ha estado en la palestra desde mayo pasado, fecha en que comenzaron los intentos, hasta ahora, sin éxito. Ante esta insistencia, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien ha criticado al Gobierno por su “tozudez” y la indiferencia que ha tenido para con la comunidad educativa. Para el líder docente, la imposición de decisiones por parte del Ejecutivo sin consultar a los actores implicados terminará, inevitablemente, en un fracaso. “Es muy cuestionable la forma, el que quieran imponer ellos, el Ministerio. Es su decisión, es su política, y detrás de esto, todos sabemos muy bien que hay intereses económicos por sobre los educacionales. Y el Ministerio impone sin considerar la opinión de la comunidad escolar. Por supuesto que todos queremos volver a clases, recuperar la normalidad, pero evidentemente hay un acontecimiento anormal que es la pandemia, y frente a algo tan delicado como es la salud de niñas, niños y adolescentes, se tiene que decidir en base a participación”. “Mientras el ministro insista en imponer sus condiciones, en intentar hacer uso de su poder pero que no le ha resultado, mientras insista en ese camino lo más probable es que siga rebotando”, añadió. Según el líder del Magisterio, la posibilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno es a través de una Mesa de Trabajo, instancia que vienen proponiendo desde mayo pasado sin ser escuchados por el Gobierno. Mientras esta no exista, Aguilar ve muy difícil concretar los panes del Ejecutivo, pues es la salud de los niños y niñas la que está en juego. “No tiene ninguna viabilidad una decisión que se pretende imponer. Si se quiere conversar esos temas y otros hay que conformar una Mesa de Trabajo y ahí debatir entre todos los directamente incumbentes, y en especial escuchar a los apoderados, pues estamos hablando de sus hijos”. Las últimas semanas, el ministro Figueroa ha anunciado constantemente el retorno a clases presenciales en varios establecimientos del territorio nacional, lo que ha sido presentado como un éxito para los planes del Gobierno. Sin embargo, Aguilar refuta tal información, indicando que los establecimientos que han retomado la presencialidad son, en su mayoría, jardines infantiles privados. “Estadísticamente el número de colegios que ha solicitado volver es muy bajo, la mayoría de los que han solicitado volver no son colegios, son jardines privados. El total de colegios que Figueroa siempre está diciendo, la gran mayoría son jardines privados con muy poquitos alumnos, por lo tanto, en el sistema escolar público propiamente tal, menos el cinco por ciento ha solicitado volver, lo que demuestra que la gente no tiene confianza y que la comunidad escolar no está dispuesta a que le vengan a imponer decisiones”. Consultado sobre los desencuentros permanentes entre Gobierno y profesores, Aguilar confirmó el poco entendimiento, eso sí, desmintió que las relaciones estuvieran completamente quebradas. “Quebrada en el sentido de que haya ausencia absoluta de, no. Nosotros nos hemos seguido reuniendo con el subsecretario, de hecho, este viernes tenemos una reunión y, por tanto, no es que el diálogo esté totalmente cortado, pero es un diálogo bien sui generis. Al Gobierno le gusta que lo escuchen, pero a ellos no les gusta escuchar y, por ende, aunque hay interlocución y reuniones, en los hechos el Gobierno no ha cambiado su actitud y es una actitud en que ha fracasado”. El principal argumento que el ministro Figueroa ha utilizado para volver a clases presenciales es el aumento entre las brechas de aprendizaje que ha tenido lugar con las teleclases. Al respecto, Mario Aguilar sostuvo que se debe hacer un esfuerzo ante un consecuencia como esta, pero que la salud de los alumnos debe estar por sobre cualquier presión de grupos empresariales que lucran con la educación. “El abogado Figueroa -master en Derecho Empresarial- no sé si tuvo que leer mucho y estudiar mucho para llegar a la conclusión de que el hecho de que haya una pandemia y que estén los colegios cerrados afecta a la educación, la verdad es que eso es descubrir América en el mapa, porque es obvio que afecta a la educación. Pero no sé si el ministro se enteró que hay una pandemia, y que son las propias autoridades del país las que determinaron toda esta situación. Ahora, porque Figueroa tiene la presión de los grupos empresariales, con los cuales él es bastante receptivo, si por esto va a pretender forzar a las comunidades en circunstancias en que estas no sienten seguridad y no confían en las medidas del Gobierno, entonces va a seguir equivocando el camino”. En ese sentido, Aguilar llamó a las autoridades a enmendar el camino y establecer, de una vez por todas, una Mesa de Trabajo en que tengan voz todos los actores implicados, pues, a su juicio, si esta instancia estuviera funcionando mucho de los actuales problemas no estarían pasando.

