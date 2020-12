2ecf9e2675

aa4865e549

Nacional Reajuste del sector público: trabajadores y oposición buscan acuerdo con el Gobierno durante análisis en la Cámara El proyecto fue ingresado la mañana de este miércoles, y durante esta tarde la Comisión de Hacienda ya se encuentra revisando la iniciativa. Diario UChile Miércoles 16 de diciembre 2020 16:41 hrs. Compartir

Esta mañana, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste del sector público, el que no contó con un acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público. Un 2,7 nominal de reajuste para quienes ganen menos de 1.500.000 pesos, y un 0,8 para quienes ganen más fue lo ingresado por el Gobierno. Ante ello, ahora los y las trabajadoras apuntan a que sean los parlamentarios quienes puedan generar cambios a partir del trámite legislativo que se inició durante esta misma jornada. Durante este medio día, luego de marchar por Valparaíso y manifestarse fuera del Congreso, dirigentes del sector público se reunieron con jefes de bancada de oposición para analizar el proyecto ingresado por el Ejecutivo y conversar respecto de cuáles son los puntos que les generan suspicacias o desean mejorar. “Esperamos subir el reajuste, creemos que no puede quedar ningún trabajador del sector público sin recuperar su poder adquisitivo y recuperar aquellos bonos que este gobierno está quitando y que por historia hemos obtenido”, expresó Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional e integrante de la Mesa del Sector Público. A ello añadió que existen otros temas que quedan pendientes más allá del reajuste: “Nos están dando un bono de vacaciones a la mitad, eso significa como 62 mil pesos para los sueldos más bajos. Consideramos que es una injusticia tratar de negociar con parte de nuestras remuneraciones, sacarlas y luego ponerlas en la mesa para negociar. Nos parece una falta de respeto, de consciencia, parte de lo que tiene este ministro de arrogancia, de querer engañarnos con eso. Cómo es posible que un ministro nos quite parte de nuestro sueldo para después negociar”, expresó la dirigenta. En este contexto la oposición entregaría un amplio apoyo al sector público para negociar con el Gobierno con el proyecto ya en el Congreso. El diputado PPD Tucapel Jiménez, integrante de la comisión de Trabajo, expresó que el Gobierno debe entregar un último esfuerzo de diálogo y reconocer el trabajo que han hecho los trabajadores del Estado este año tan complejo para el país. “Es el mínimo reconocimiento a los trabajadores, a los funcionarios públicos que han cumplido una destacadísima labor este año tan complicado para todo el país, es solo pensar en nuestros funcionarios de la salud que fueron y siguen siendo nuestros héroes y heroínas. Por lo tanto, pedimos que haya un reajuste real de acuerdo al IPC, más un reajuste real para que no pierdan el poder adquisitivo, que se respeten los derechos adquiridos sobre todo lo que dice relación con los bonos, lo único que le pide uno al Estado como empleador es respetar la ley, partir la negociación con lo último que se había conseguido”, indicó. En tanto, el diputado socialista Gastón Saavedra expresó que el camino del Gobierno no puede ser ahorrar perjudicando a los trabajadores: “El proyecto de aumento al sector público tiene que cautelar dos cosas, primero el aumento de las remuneraciones que, evidentemente, están por debajo de lo que fue el aumento del presupuesto de la nación que creció según palabras del ministro Briones un 7,3 por ciento (…) Si el Gobierno pretende hacer caja con los recursos de los trabajadores, con sus sueldos, con el trabajo de los empleados públicos es una manera equivocada de presentar un proyecto al Congreso”, aseveró. A juicio del parlamentario una segunda cautela deben ser los derechos de los trabajadores, por lo que se deben respetar acuerdos previos y derechos ya ganados, como lo son los bonos. “Se trata de encontrar un camino de entendimientos aquí en el Congreso pero bajo los conceptos de protección al trabajo de calidad que el sector público debe tener, el Estado tiene que ser garante de ese derecho y lo segundo es que también tenemos que cautelar que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos no se deprima, no se deprecie, con los ingresos de los trabajadores públicos el Gobierno no puede hacer ahorro, tiene que cancelarse remuneraciones justas y tener además un trabajo digno”, comentó Saavedra. En lo que refiere al oficialismo, desde Renovación Nacional se ha dicho comprender la situación que vive hoy el Estado y como eso se relaciona con las ofertas entregadas por el Gobierno. Sin embargo, han solicitado incluir en este proyecto bonos COVID-19 para el personal de salud, esto como método de reconocimiento por el amplio trabajo realizado este 2020. Durante esta tarde, la Comisión de Hacienda de la Cámara está revisando el proyecto de reajuste al sector público, instancia en la que participa el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Luego de que ahí se vote el proyecto, este deberá pasar a la comisión de Trabajo, donde podría analizarse también este miércoles. Créditos fotografías: ANEF

Esta mañana, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste del sector público, el que no contó con un acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público. Un 2,7 nominal de reajuste para quienes ganen menos de 1.500.000 pesos, y un 0,8 para quienes ganen más fue lo ingresado por el Gobierno. Ante ello, ahora los y las trabajadoras apuntan a que sean los parlamentarios quienes puedan generar cambios a partir del trámite legislativo que se inició durante esta misma jornada. Durante este medio día, luego de marchar por Valparaíso y manifestarse fuera del Congreso, dirigentes del sector público se reunieron con jefes de bancada de oposición para analizar el proyecto ingresado por el Ejecutivo y conversar respecto de cuáles son los puntos que les generan suspicacias o desean mejorar. “Esperamos subir el reajuste, creemos que no puede quedar ningún trabajador del sector público sin recuperar su poder adquisitivo y recuperar aquellos bonos que este gobierno está quitando y que por historia hemos obtenido”, expresó Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional e integrante de la Mesa del Sector Público. A ello añadió que existen otros temas que quedan pendientes más allá del reajuste: “Nos están dando un bono de vacaciones a la mitad, eso significa como 62 mil pesos para los sueldos más bajos. Consideramos que es una injusticia tratar de negociar con parte de nuestras remuneraciones, sacarlas y luego ponerlas en la mesa para negociar. Nos parece una falta de respeto, de consciencia, parte de lo que tiene este ministro de arrogancia, de querer engañarnos con eso. Cómo es posible que un ministro nos quite parte de nuestro sueldo para después negociar”, expresó la dirigenta. En este contexto la oposición entregaría un amplio apoyo al sector público para negociar con el Gobierno con el proyecto ya en el Congreso. El diputado PPD Tucapel Jiménez, integrante de la comisión de Trabajo, expresó que el Gobierno debe entregar un último esfuerzo de diálogo y reconocer el trabajo que han hecho los trabajadores del Estado este año tan complejo para el país. “Es el mínimo reconocimiento a los trabajadores, a los funcionarios públicos que han cumplido una destacadísima labor este año tan complicado para todo el país, es solo pensar en nuestros funcionarios de la salud que fueron y siguen siendo nuestros héroes y heroínas. Por lo tanto, pedimos que haya un reajuste real de acuerdo al IPC, más un reajuste real para que no pierdan el poder adquisitivo, que se respeten los derechos adquiridos sobre todo lo que dice relación con los bonos, lo único que le pide uno al Estado como empleador es respetar la ley, partir la negociación con lo último que se había conseguido”, indicó. En tanto, el diputado socialista Gastón Saavedra expresó que el camino del Gobierno no puede ser ahorrar perjudicando a los trabajadores: “El proyecto de aumento al sector público tiene que cautelar dos cosas, primero el aumento de las remuneraciones que, evidentemente, están por debajo de lo que fue el aumento del presupuesto de la nación que creció según palabras del ministro Briones un 7,3 por ciento (…) Si el Gobierno pretende hacer caja con los recursos de los trabajadores, con sus sueldos, con el trabajo de los empleados públicos es una manera equivocada de presentar un proyecto al Congreso”, aseveró. A juicio del parlamentario una segunda cautela deben ser los derechos de los trabajadores, por lo que se deben respetar acuerdos previos y derechos ya ganados, como lo son los bonos. “Se trata de encontrar un camino de entendimientos aquí en el Congreso pero bajo los conceptos de protección al trabajo de calidad que el sector público debe tener, el Estado tiene que ser garante de ese derecho y lo segundo es que también tenemos que cautelar que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos no se deprima, no se deprecie, con los ingresos de los trabajadores públicos el Gobierno no puede hacer ahorro, tiene que cancelarse remuneraciones justas y tener además un trabajo digno”, comentó Saavedra. En lo que refiere al oficialismo, desde Renovación Nacional se ha dicho comprender la situación que vive hoy el Estado y como eso se relaciona con las ofertas entregadas por el Gobierno. Sin embargo, han solicitado incluir en este proyecto bonos COVID-19 para el personal de salud, esto como método de reconocimiento por el amplio trabajo realizado este 2020. Durante esta tarde, la Comisión de Hacienda de la Cámara está revisando el proyecto de reajuste al sector público, instancia en la que participa el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Luego de que ahí se vote el proyecto, este deberá pasar a la comisión de Trabajo, donde podría analizarse también este miércoles. Créditos fotografías: ANEF