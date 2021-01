48641ad3eb

Política Monckeberg y Walker dejan La Moneda: Presidente Piñera concreta nuevo ajuste ministerial con miras a la Convención Constituyente El exsubsecretario Juan José Ossa asumió como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia; mientras que la cartera de Agricultura será ocupada por la militante de Evópoli y ex directora de la ODEPA, María Emilia Undurraga. Tomás González F. Miércoles 6 de enero 2021 12:27 hrs.

Los ministros de la Segpres, Cristián Monckeberg, y de Agricultura, Antonio Walker, dejaron La Moneda para postularse como candidatos a la elección de convencionales constituyentes a realizarse el próximo 11 de abril. El ex subsecretario Juan José Ossa asumió como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia; mientras que la cartera de Agricultura será ocupada por la militante de Evópoli y ex directora de la ODEPA, María Emilia Undurraga. El ajuste se concretó en una breve ceremonia liderada en el Palacio de La Moneda, en la que el Presidente Piñera aprovechó de agradecer a los ministros salientes y darle su apoyo a los entrantes. Además, deseó éxito a los personeros del gobierno que enfrentarán desafíos electorales, alentándolos a hacerse parte del histórico proceso que enfrenta el país. “Sabemos que algunos de los ministros y subsecretarios cuyas renuncias hemos aceptado hoy día, van a enfrentar desafíos electorales relacionados con la Convención Constitucional. Apreciamos y valoramos esa vocación de servicio público, y por supuesto les deseamos el mayor de los éxitos como futuros convencionales, teniendo claro cuál es su misión“, señaló Piñera. “Su misión es una muy trascendente, porque va a marcar el rumbo de nuestro país por las próximas décadas: aportar para que esta Convención Constitucional arribe a un buen puerto, y el buen puerto es una buena Constitución para Chile y todos los chilenos“, agregó el mandatario. La salida de los ministros se da cinco días antes del plazo legal, que finaliza el próximo lunes 11 de enero, y tras una serie de gestiones desde Chile Vamos con el presidente Sebastián Piñera para impulsar candidaturas desde el gabinete, todo en el marco de la extensa búsqueda que ha hecho el sector oficialista para encontrar cartas competitivas que puedan ayudar a fortalecer la lista de Chile Vamos de cara al proceso constituyente. En un principio el ajuste ministerial, que ya se venía haciendo evidente por la llegada del plazo, estaba programado para este jueves o viernes. Sin embargo, la presión que venían ejerciendo desde los partidos de Chile Vamos, y también dentro del mismo Gobierno, para concretarlo, hizo que el mandatario decidiera adelantar el cambio de gabinete y así terminar con la incertidumbre. En reemplazo de Monckeberg, quien aún no ha confirmado si se presentará a la elección de constituyentes o buscará liderar la directiva de su partido Renovación Nacional, el Presidente designó al ex subsecretario de la Segpres y militante RN, Juan José Ossa, como ministro de la Secretaría General de la Presidencia. A su vez, Ossa será reemplazado por el abogado Máximo Pavez, actual jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la secretaría de Estado. En reemplazo de Walker, por su parte, designó a María Emilia Undurraga quien, se desempeñaba como directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. Undurraga es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica y militante de Evópoli, y con esta designación se convirtió en la segunda mujer en la historia de nuestro país en ocupar el cargo de Ministra de Agricultura. A su salida del Palacio de Gobierno, el ahora exministro de Agricultura confirmó sus deseos de postularse como candidato a constituyente por la Región del Maule. “Ahora me voy a un desafío mayor, que es escribir una nueva Constitución, un nuevo capítulo en la historia de Chile, y representar a lo mejor posible el mundo rural“, sostuvo Walker. “Me voy muy contento y ahora me voy al Maule, a mi región, a iniciar esta nueva etapa de mi vida“, agregó. También dejarán el gobierno al menos tres subsecretarios y subsecretarias que buscarán ser candidatos a la Convención Constituyente: por ahora se ha confirmado la salida de la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown; el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte (UDI); y el subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf (IND) .

