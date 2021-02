b9716561c2

Sobre Sename Francisco Marco Cartas al Director | Sábado 20 de febrero 2021 14:19 hrs.

Sr. Director: Tal vez sea de sentido común lo que diré, pero en los últimos 47 años no se ha aplicado. Para que una institución como Sename sea real y significativamente eficaz en el cuidado de nuestra Infancia, deben darse algunas condiciones primordiales. En su mayoría, son tarea casi exclusiva de los gobiernos, ya que ellos tienen la atribución y los recursos para hacerlo. Y en menor medida, son las entidades privadas que, para bien o para mal, han asumido esa responsabilidad crítica. Primero, debe existir la VOLUNTAD REAL para priorizar a los niños en la agenda nacional, más allá de los discursos. Segundo, es necesario INVERTIR un porcentaje mayor del erario público en gasto social relacionado con la Infancia. En tercer lugar, es fundamental poner a cargo de las instituciones a PERSONAS EXPERTAS en el tema. No sirve un buen ingeniero comercial que no sepa nada de niños ni de pobreza real, ya que no tendrá contacto con dicha realidad. Cuarto, debe existir una FISCALIZACION ESTRECHA, tanto del mismo Sename, como de las ONG que se han adjudicado el lucrativo negocio de los niños pobres. No basta con reducir a las OCAS a simples generadoras de estadísticas para publicidad del gobierno de turno. Es imperativo que personas DEBIDAMENTE CAPACITADAS vigilen el accionar de estas entidades y que también SE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES LABORALES de quienes están en contacto estrecho con los peques. En mi opinión, es indigno que una ETD reciba menos de $400.000 por una labor tan importante. Recursos hay. Las subvenciones no son tan malas como algunos pretenden y los patrimonios de los empresarios de la niñez, son gigantescos en términos económicos. Si no me cree, verifíque el patrimonio de la “Protectora de la Infancia”, por poner un ejemplo. Francisco Marco

Psicólogo

