Nacional Gobierno cede, pero no tanto: toque de queda regirá desde las 23:00 horas a partir del jueves A juicio del Director Ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, el Gobierno debe entregar la evidencia de que el estado de excepcionalidad sigue siendo inevitable pero, por sobre todo, que medidas como el toque de queda están teniendo un impacto positivo sobre la salud pública y no están siendo usadas solo como tanque de oxigeno para gobernar. Diario Uchile Lunes 22 de febrero 2021 14:06 hrs.

Este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Khaterine Martorell, anunció que el toque de queda se retrasará una hora desde su inicio, por l que, a partir del jueves, comenzará a regir desde las 23:00 horas. El anuncio fue hecho justo cuando se cumplen 11 meses desde iniciada la polémica medida, acumulando un total de 170.738 detenidos por incumplirla. “Esta es una medida sanitaria que lo que hace es evitar que las personas se reúnan, siendo ese uno de los motivos de mayor contagio del virus. Por eso esta medida es tan importante y se ha adoptado en todos los países”, explicó la autoridad. “Hoy día se hace esta modificación porque la situación de la pandemia está estable, pero como también siempre hemos dicho, se van a adoptar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de las personas”, explicó Martorell. Hace un tiempo que esta medida viene recibiendo críticas por parte de expertos, pues apuntan a que obedece más a una lógica coercitiva que de salubridad, en ese sentido, las presiones van dirigidas a terminar con el toque de queda. Si bien esto no ha sucedido, el acortamiento de la medida va enfocado, más o menos, en esa dirección. A juicio del Director Ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, el Gobierno debe entregar la evidencia de que el estado de excepcionalidad sigue siendo inevitable pero, por sobre todo, que medidas como el toque de queda están teniendo un impacto positivo sobre la salud pública y no están siendo usadas solo como como tanque de oxigeno para gobernar. “El Presidente Piñera debe clarificar si el toque de queda ya es parte de su diseño de gobierno para el tiempo restante, pues en momentos que quiere abrir los colegios e incluso autorizó a los casinos no parece razonable mantener políticas que se usan para ejercer control sobre ciertos grupos de la población y así salvar el poco margen de gobernabilidad que ha demostrado ya por cerca de 16 meses”, sostuvo Vergara. En ese sentido, Vergara indicio, “se hace necesario que el Presidente Piñera clarifique cual es su plan para gobernar el último año de su periodo ya que todo indica que no lo puede hacer sin Estado de excepción y medidas como el toque de queda. Este ha utilizado la pandemia como un tanque de oxígeno para gobernar. Las atribuciones otorgadas por el estado de catástrofe para enfrentar la pandemia no pueden ser usadas para perpetuar las medidas de control sobre una población que no tiene credibilidad sobre sus acciones”, continuó. Agregó que, “Mientras el presidente Piñera tiene que explicar muy bien sus razones para mantener estas medidas, el Congreso debe estar a la altura y ejercer su rol fiscalizador exigiendo sustentos y evidencia para aprobar su continuidad. Aquí hay responsabilidades compartidas y las instituciones deben responder a los ciudadanos que exigen mayor compromiso con el cumplimiento de sus demandas pero por sobre todo con garantizar la seguridad sin tener que aplicar medidas de control desproporcionado”.

