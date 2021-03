37b436f80f

María Paz Bertoglia: “En este momento no están las condiciones para poder hacer las elecciones” La académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile hizo un llamado al gobierno para conformar una mesa técnica que, a la brevedad, resuelva esta situación. Diario Uchile Viernes 26 de marzo 2021 9:09 hrs.

Este viernes en la primera edición de Radioanálisis, la epidemióloga y académica de la Universidad de Chile, María Paz Bertoglia, analizó la situación sanitaria y las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno respecto de cuarentena total en la RM. “Las medidas son muy duras para ciertos grupos de la población a quienes debe entregárseles apoyo para poder llevar a cabo las cuarentenas. Pero esas medidas deben tomarse porque estamos en modo de crisis y eso es muy importante que se entienda, porque no queremos alarmar pero tenemos datos de que la epidemia no se encuentra controlada y, aunque hay grandes esperanzas puestas en el proceso de vacunación, eso demora. Se vienen semanas bastante difíciles por delante y esperamos que las medidas tengan efecto porque lo que buscan es que se le haga más difícil al virus encontrar personas susceptibles para poder transmitirse. Es fundamental que la gente entienda que solo debemos salir de casa a lo urgente, nos organicemos muy bien y seamos solidarios y colaborativos con quienes se encuentran alrededor nuestro para poder brindar apoyo” “No hay camas críticas, en este momento la ocupación de cuidados intensivos en el país alcanza un 95% y no pensamos que podíamos llegar a este nivel. En la practica con los equipos de salud fatigados y afectados por la enfermedad y la sobrecarga, tenemos los hospitales saturados y las camas críticas totalmente colapsadas”. “Chile tiene un perfil epidemiológico de alta carga de enfermedades crónicas como hipertensión o cardiovasculares y hay que comprender que no tenemos como atender esas descompensaciones. Es muy grave este momento y el mensaje debe ser muy coherente y consistente hacia la ciudadanía: no hagan nada fuera de lo que puedan controlar porque no hay camas críticas en el país“, agregó. Consultada sobre el anuncio de aumento de camas en el sistema, la especialista explicó que la variable cama crítica no es una variable operativa, es decir, que no significa que se puedan atender pacientes porque no hay personal adecuado para ello. “Ese es el punto crítico. Los equipos de salud están fatigados, algunos están enfermos, entonces no se trata solo de tener una cama crítica y un ventilador, sino que haya personas entrenado disponible para la atención porque trabajar en esa área es muy complejo, las personas se forman por muchos años para ello, por lo tanto, de un día para otro no se puede aumentar las camas sin aumentar la dotación de personal ni tener cómo atenderla. Respecto de la posibilidad de postergar las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, la epidemióloga señaló que es necesario conformar una mesa técnica para evaluar este tema “necesitamos hacer una reflexión muy transparente a la ciudadanía y, desde las sociedades académicas, desde el Colegio Médico, nos sumamos a la preocupación y a la necesidad de generar una mesa técnica para evaluar si se deben aplazar las elecciones porque, epidemiológicamente, en este momento, no están las condiciones para poder hacerlas“. La académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile recordó que “Chile es un país de desastres y catástrofes naturales, por lo tanto, deberíamos entender y estar preparados para absorber víctimas de alguna catástrofe que pudiéramos tener y, en este momento, no podemos siquiera con lo base como los enfermos diabéticos descompensados, a los infartados y, próximamente, tampoco a los pacientes Covid-19”. En esa línea, la doctora Bertoglia hizo un llamado a conformar esta mesa técnica lo antes posible para zanjar en el corto plazo esta decisión “por respeto a quiénes están siendo parte del proceso, por respeto a la población en general, recordemos que este tipo de eventos masivos moviliza a mucha gente y, por lo tanto, tiene una logística detrás que es muy importante desarrollar (…) Ojalá lo antes posible conformar un comité técnico que pueda estudiar y entregar evidencia contundente a la ciudadanía con una recomendación sobre la decisión a tomar“.

