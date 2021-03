71a88304f7

Cultura Manuel García: "Es una actitud de resistencia el hecho de no parar" En conversación con el programa Semáforo, el cantautor se refirió a su último disco y a la crisis que enfrentan las y los trabajadores de la cultura. "Vamos a seguir insistiendo en hacer teatro, en tratar de salir al medio con todo el control que tiene que haber", dijo el músico. Martes 30 de marzo 2021

El cantautor Manuel García acaba de estrenar su séptimo disco: Compañera de este viaje, producción que realizó con el objetivo de darle un mayor protagonismo a la guitarra acústica. De esa manera, el álbum rememora su primer periodo como solista para presentar 13 canciones, entre las que destacan, Profesora y profesor, El oro del tiempo y Yo y tú. “Traté de no hacer crónica social ni de representar la época en el disco”, explicó el músico en conversación con el programa Semáforo. “El disco tiene un punto más si se quiere psicológico, existencial, en donde seguramente la encrucijada de los tiempos también se cruza con otras temáticas”, añadió el compositor. El músico también indicó que el disco nació a partir de la revisión de obras de Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra y Víctor Jara. García señaló que el proceso se dio al calor del “empujoncito emocional” que tuvo luego de grabar El Viejo Comunista con Silvio Rodríguez: “Hay una comunicación transgeneracional. Los artistas que han sido nuestros referentes no se olvidan de nosotros”, dijo el músico comentando también el aprendizaje adquirido luego de lanzar un disco con Pedro Aznar. En esa línea, el compositor señaló que Compañera de este viaje “es un disco bien modesto” y que “tiene bastante silencio”. “Esta obra que hice es lo que no quise decir: lo que está diciendo en la gente en las calles, lo que está escribiendo en las paredes, lo que está escrito en los letreros, en las justas demandas de toda la trama social que hoy está volcada a las calles”. “Varias de esas cosas no las dije en el disco por respeto a la gente que está creando su propio arte popular. También por la gente joven que, en el caso de las nuevas músicas, también están escribiendo y haciendo su ráfaga fotográfica desde su poesía y sus lenguajes”, explicó el cantautor. Al mismo tiempo, el músico se refirió a como la crisis ha golpeado a las y los trabajadores de la cultura. Al respecto, lamentó la muerte de figuras como Tomás Vidiella y Cristián Cuturrufo: “Esas son penas con las que nos levantamos y nos acostamos todos los días”, dijo. Al mismo tiempo, criticó las medidas impuestas a los espacios culturales durante la pandemia y valoró el trabajo de los artistas realizado de manera virtual: “Es una actitud de resistencia el hecho de no parar, de no dejar de hacer cosas y seguir insistiendo en que si se van a poder abrir cosas como los mall, Fantasilandia y los metros van llenos, los teatros bien controlados con una cantidad de gente y aforo limitado, no sería realmente algo que pondría en riesgo la salud como tantas otras instancias”. “Vamos a seguir insistiendo en hacer teatro, en tratar de salir al medio con todo el control que tiene que haber”, añadió el músico, indicando que, hasta ahora, los artistas han visto como “un castigo” algunas de las exigencias. Compañera de este viaje ya está disponible en plataformas digitales. También puede ser adquirido en formato vinilo.

