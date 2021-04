ac4e9c7408

Política Senador Jorge Pizarro: “Es evidente que si no se les garantiza una subsistencia mínima a las familias, no se van a quedar en sus casas” En entrevista con Radio Universidad de Chile el senador y vicepresidente de la Cámara Alta abordó el manejo de la crisis sanitaria, las ayudas económicas del Gobierno y el futuro de proyectos emblemáticos como el TPP11. Diario Uchile Lunes 5 de abril 2021 11:20 hrs.

Los últimos días la atención se ha centrado en los debates que se han desarrollado en el Senado. Postergación de elecciones, bonos y préstamos para paliar la crisis económica, reforma previsional y TPP11 son sólo algunos de los proyectos que se encuentra revisando la Cámara Alta en medio de fuertes controversias entre oficialismo y oposición. En entrevista con nuestro medio, el vicepresidente de dicha corporación, Jorge Pizarro, abordó algunos de estos temas, así como también tuvo palabras para referirse al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Sebastián Piñera. “Creo que el problema mayor ha estado en que la cuidadanía no ha tomado la condición de riesgo en la que estamos y la forma como el Gobierno ha comunicado, ha socializado las medidas también han hecho que esa falsa sensación de riesgo nos lleve a no cumplir con las normas sanitarias” expresó. En esa linea el parlamentario indicó que “estamos pagando los platos rotos por las medidas adoptadas en el verano (…) pensamos que había una situación que permitía el desplazamiento masivo de chilenos y hoy día estamos pagando los costos por esa decisión”. Sin embargo, el senador subrayó que, si bien siempre lo ideal es prevenir, “el problema es que no se puede prevenir cuando no sabe mas o menos lo que viene(…)no hay una receta única, en el mundo cada país ha tratado de salir adelante combinando sus propias medias, sin embargo, no han dado resultado prácticamente en ninguna parte”. En relación a las ayudas del Gobierno para enfrentar la crisis económica a raíz de la pandemia, Jorge Pizarro manifestó que “es evidente que si no se les garantiza una subsistencia mínima a las familias, no se van a quedar en sus casas y eso es lo que hemos estado viendo. En chile tenemos un nivel de informalidad laboral que es alto, pero que con la pandemia eso ha aumentado, perdimos 2 millones de empleos el año pasado, lo que se ha podido recuperar ha sido por la vía de la informalidad”. En esa linea, el legislador manifestó sus dudas en relación a establecer políticas universales de ayuda a las familias: “Entonces cuando llega el momento en que hay que focalizar las ayudas, uno dice bueno ¿a quiénes les toca? Cualquiera diría a todos, entonces le da a quien no ha tenido ningún problema, no ha tenido dificultad y también tiene que darle a quien ha perdido ingresos. ¿Cómo llega uno a esas personas? porque si no lo otro es regresivo” reflexionó. Respecto de la posibilidad de postergar las elecciones de convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores, el senador Jorge Pizarro fue categórico en que no se justifica posponerlas, considerando que, según la opinión de varios expertos, el realizar los comicios no reviste mayor riesgo para la salud de las personas: “Yo habría preferido hacer las elecciones ahora, como se está haciendo en otros países, yo no era partidario de postergar las elecciones” indicó. Finalmente, consultado sobre el fututo del tratado TPP11, al cual el Gobierno le puso suma urgencia la semana pasada, el vicepresidente del Senado reiteró su postura de dar más tiempo para debatir en profundidad los alcances de dicho acuerdo. “El tratado como todos los tratados tiene cosas muy positivas y genera algunas dudas (…)obviamente los que ganan están muy contentos y quienes sienten que se puede haber afectados alguno de sus intereses, legítimamente cuestionan. Se ha dicho y especulado mucho respecto de algunos defectos que tendría el tratado que no son efectivos, entonces como se ha producido un debate, nosotros lo que decidimos es que el tratado se va a ver en el momento en que todos los comités del Senado decidan verlo en la Sala, donde se discuta, se hagan las consultas, se plantee y los propios senadores se hagan una convicción” indicó. En ese mismo sentido, Jorge Pizarro aseguró que “le hemos dicho al Gobierno que lo que mejor puede hacer es esperar que exista un buen momento y se desarrolle este debate porque si no, corren el riesgo serio de que se rechace y creo que el rechazo del tratado es lo peor que le podría ocurrir al país mirando hacia adelante”.

