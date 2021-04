9c046a219b

Migración Carolina Stefoni y nueva Ley de Migraciones: “Es un juego bien perverso el que se establece” En conversación con nuestro medio, la investigadora de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) abordó la propuesta comunicacional del Ejecutivo para la promulgación de la nueva Ley de Migraciones. Tomás González F. Lunes 12 de abril 2021 17:49 hrs.

Rodeado del ministro y el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, además de los directores de Carabineros y la PDI, este domingo el Presidente Piñera promulgó la nueva Ley de Migraciones. En Iquique, a más de 2 mil kilómetros de Santiago, el mandatario celebró la creación de una legislación que, en sus palabras, busca “prevenir el ingreso irregular de extranjeros y promover la migración ordenada”, todo esto bajo el repetido, y también cuestionado, concepto de “poner orden en la casa”. Y justamente esa idea era una de las que causaba mayor resquemor en las organizaciones de migrantes y los especialistas, desde donde han sido enfáticos en que la nueva legislación más que solucionar el problema, lo agudizará aún más, al poner el foco en la seguridad nacional y transformar a los migrantes en ciudadanos de segunda categoría, desconociendo la realidad migratoria de la región. En conversación con nuestro medio, la investigadora de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM), Carolina Stefoni, abordó la propuesta comunicacional del Ejecutivo para la promulgación de la nueva Ley de Migraciones, señalando que los mensajes y señales que se entregaron van en línea con el discurso que ha mantenido la administración de Sebastián Piñera desde su llegada al Gobierno. ¿Qué señal se está dando el Gobierno con esta construcción comunicacional para promulgar la nueva Ley de Migraciones? Yo creo que es una continuidad de lo que ha sido todo el gobierno de Sebastián Piñera en materia de migraciones. Es como el corolario de una política que parte en abril de 2018 con los anuncios, la idea de ordenar la casa la establece ahí, y empieza toda una elaboración a partir de una serie de medidas, disposiciones y la instalación en el discurso público a través de imágenes, acciones que realiza, de pensar la migración como un gran problema, como una suerte de amenaza a la seguridad nacional. Esto, en la situación de Colchane, adquiere matices también más dramáticos, porque las soluciones que va dando apuntan siempre a un mayor control, a dificultar el ingreso de las personas, a militarizar las fronteras. Entonces, esta ley aparece como el resultado, dentro del discurso del Gobierno, o la consolidación de esa aproximación, de esa mirada que parte en 2018. ¿Cuáles son, a su juicio, las ideas centrales que se interpretan de esa aproximación? La idea de una migración que es necesaria controlar y la idea de cerrar las fronteras a los delincuentes y todo, es la criminalización de la migración. Y también de no entender, de manera casi porfiada, que el fenómeno migratorio es mucho más complejo de como lo están presentando. De no entender que hoy día la irregularidad migratoria es una situación que está presente en todas partes y que crece en la medida en que se ponen más controles; pero que es necesario abordarla, es necesario darle soluciones y entender por qué se produce. No es que la gente quiera cruzar de manera irregular, es porque si no te quedan más posibilidades para ingresar y está en riesgo tu vida o la de tu familia, es la opción que vas a tomar. Entonces, a mí me parece que, lamentablemente, es la continuidad de algo que veníamos viendo, que se venía anunciando y que el Gobierno lo ha transparentado a partir de sus intervenciones, de sus ministros, subsecretarios, etcétera… ¿Qué diferencias tiene esta nueva ley con la legislación anterior? La ley tiene algunos avances que son importantes. La creación del Servicio de Migraciones es algo que era absolutamente necesario. Recoge también una serie de normativas internacionales que Chile ha firmado, que eso también era un debe importante que teníamos. Establece también ciertas condiciones de igualdad de derechos. Pero hay varios problemas que van en contra de lo que formula inicialmente el proyecto de ley. ¿Cuáles son los principales problemas? El primero tiene que ver con el cambio migratorio, con la posibilidad de que las personas puedan cambiar su status migratorio dentro del país. Esta idea de que hoy día van a tener que, sabemos que la migración es de origen latinoamericano y tiene condiciones bastante precarias de inserción laboral. Entonces, exigirles un contrato de trabajo a alguien que viene del trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, es inviable. Eso lo único que genera es que agencias empiecen a negociar este tipo de contratos con un intermediador y facilita el trabajo para todo lo que son las redes de bandas que empiezan a vender este tipo de ofertas. La otra visa que tiene, la pensada para trabajadores temporales, o sea, supongamos que logra llegar a trabajar a la agricultura por un permiso temporal que es por un tiempo acotado, no le permite quedarse después. No te permite regularizar la situación, sino que tiene que salir del país, volver y de nuevo tramitar la visa. Esa situación tampoco va a ocurrir, entonces lo que genera es que la gente se quede de manera irregular. ¿Qué consecuencias puede tener esta mirada sobre la migración? Todas las medidas que está tomando es para incrementar después la irregularidad migratoria, que es un tremendo problema porque la ley no permite y no entrega mecanismos eficientes para que esas personas puedan después regularizarse. Por eso está creando un problema brutal para los próximos años, al no entregar herramientas. En ese sentido, mantiene cierta noción de seguridad que estaba presente en la ley anterior, con otros ribetes. Con un ribete que me parece que es mucho más exclusionista, que excluye de manera más fuerte a la población migrante, las excluye porque no los deja entrar y cierra la puerta, y la única forma va a ser a través de estos mecanismos irregulares. Entonces, es un juego bien perverso el que se establece.

