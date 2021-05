La frustrada unidad opositora: PS y DC no inscriben primarias en medio de acusaciones cruzadas de “veto”

e9c65ee03e

Una jornada para el olvido para las oposiciones. En medio de declaraciones cruzadas, volteretas y tensión al interior de los partidos, finalmente el pacto Chile Digno inscribió a los candidatos Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS) a la primaria presidencial, mientras que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista optaron por marginarse del proceso. Si bien durante la mañana de este miércoles el panorama era totalmente distinto, con partidos y fuerzas políticas brindando su apoyo a la candidatura de Paula Narváez, dando luces de unidad en el sector, transcurridas algunas horas el escenario fue cambiando drásticamente, evidenciando las controversias entre los distintos partidos, las que, a la luz de los resultados de las últimas elecciones, quedaron más en evidencia. Esto, sumado a la posición del PPD, previo a las elecciones, de excluir al Partido Comunista y al Frente Amplio de las primarias, hizo inviable un entendimiento entre ambas fuerzas políticas. Así lo expresaron los precandidatos presidenciales Gabriel Boric y Daniel Jadue, quienes, junto con reiterar su invitación al Partido Socialista a participar de la primaria, evidenciaron las diferencias irreconciliables con el partido liderado por Heraldo Muñoz. “El Partido por la Democracia nos notificó que excluía a Jadue y a mí de una primaria. Después de los resultados del domingo es bastante claro que a los partidos políticos más tradicionales, a los partidos políticos como el PPD y la Democracia Cristiana el pueblo les ha dado un mensaje sobre el cual tienen que reflexionar. Vemos en el Partido Socialista una diferencia, pero vemos por sobre todo una oportunidad” indicó Gabriel Boric en las afueras del Servel. En una linea similar se manifestó Daniel Jadue, quien dijo que “hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia, pero esto no puede ser con acciones de contrabando. Nosotros invitamos de manera honesta y trasparente a las bases del PS, a sus candidatos y a su dirigencia porque reconocemos en ellos una trayectoria que los avala en alguna medida y porque nos habían comunicado que estaban desarrollando un fin histórico, pero ese fin histórico no puede incorporar a quienes hace una semana decían que no podían ir con nosotros a ninguna parte”. Y agregó que “no ha habido ningún veto de nosotros, el veto ha venido de ellos y nos parece oportunista, nos parece contrario a la ética que el pueblo exige hoy día que porque vivieron un desastre electoral sin precedentes, hayan cambiado de opinión y hoy quieran venir a pedir cupos y acuerdos parlamentarios con la calculadora”. Poco antes, desde la sede el Partido Socialista -epicentro de varias reuniones y negociaciones durante la jornada- la presidenciable de la colectividad, Paula Narváez anunciaba que su partido no iría a primarias con el PC y el FA acusando un “veto” al PPD, partido que horas antes había entregado su apoyo a la ex ministra de Michelle Bachelet. Lo mismo hicieron representantes de Nuevo Trato, la Democracia Cristiana y el PPD, quienes lamentaron la postura adoptada por integrantes del bloque FA-PC, mientras que pasadas las 23 horas, fue el propio presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien confirmó que el PS no se inscribirá en la primaria legal. “Lo que ha ocurrido esta tarde es vergonzoso. Nosotros concurrimos de buena fe, hemos sido sorprendidos y no vamos a improvisar. No vamos a inscribir una primaria de última hora. Nos sentimos engañados, defraudados. Lamentamos lo acontecido” expresó el senador por la región del Maule. Foto: Agencia Uno

