f82e2e96bf

f4c1621e88

Nacional Sindicato Starbucks fuera de proceso electoral de la CUT El presidente de la entidad, Andrés Giordano, acusa una falta de comprensión de la central sindical para permitirles participar de la elección que debió ser postergada por problemas en el sistema de voto electrónico. Raúl Martínez Miércoles 19 de mayo 2021 15:39 hrs. Me Gusta CUT suspende elecciones por falla en sistema de votación

Como una falta de comprensión y un flaco favor a los trabajadores calificó el presidente del sindicato de Starbucks, Andrés Giordano, la decisión adoptada desde la CUT de impedirles participar en la elección de su nueva directiva que debió comenzar este martes. Tal como informamos en nuestro medio Radio y Diario Universidad de Chile, el proceso debió ser suspendido por problemas en el sistema electrónico de votación provisto por la empresa Neovoting que incluso dejó fuera del padrón a trabajadores y candidatos de algunos Consejos Territoriales. El sindicato de trabajadores de Starbucks acusó a la multisindical de no comprender los problemas económicos que enfrentaron como organización ya que no pudieron cobrar las cuotas sindicales ya que sus afiliados fueron acogidos a la Ley de Protección del Empleo por parte de la empresa en medio de las medidas de confinamiento a raíz de la pandemia de Covid 19. “Acá no se trata de que nosotros no hayamos querido pagar, es que derechamente estuvimos viviendo del seguro de cesantía. ¿Qué cuotas íbamos a cobrar? En abril, en cuanto pudimos juntar los recursos necesarios para pagar 12 meses pedimos regularizar la situación, pero no hubo acogida”, sostuvo Giordano. El dirigente agregó que “invitaría a la CUT a reflexionar sobre la situación excepcional que vivimos en Chile. Una pandemia, familias enteras llevando el peso de la crisis en sus hombros, desempleo, despidos, sueldos indignos, leyes a la medida de los empresarios. No puede ser que una central sindical ocupe esta realidad para justificar medidas antidemocráticas como dejar fuera a sindicatos de las elecciones por no tener recursos a tiempo o por no poder acceder a medios tecnológicos para votar electrónicamente. Si se trata de castigarnos por haber denunciado judicialmente el fraude del 2016, flaco favor le hacemos a las y los trabajadores”. El representante hizo con esto referencia a la acusación que realizaron en la anterior elección que aún contemplaba el sistema de voto ponderado, denuncia a la que se sumaron otras organizaciones y que terminó anulando la elección por parte del Tribunal Electoral Regional Metropolitano. Desde el sindicato solicitaron por último que la central postergue la votación hasta poder dar garantías de participación a todos los trabajadores de los sindicatos y federaciones que integran la entidad. Foto: Facebook Sindicato Starbucks

Como una falta de comprensión y un flaco favor a los trabajadores calificó el presidente del sindicato de Starbucks, Andrés Giordano, la decisión adoptada desde la CUT de impedirles participar en la elección de su nueva directiva que debió comenzar este martes. Tal como informamos en nuestro medio Radio y Diario Universidad de Chile, el proceso debió ser suspendido por problemas en el sistema electrónico de votación provisto por la empresa Neovoting que incluso dejó fuera del padrón a trabajadores y candidatos de algunos Consejos Territoriales. El sindicato de trabajadores de Starbucks acusó a la multisindical de no comprender los problemas económicos que enfrentaron como organización ya que no pudieron cobrar las cuotas sindicales ya que sus afiliados fueron acogidos a la Ley de Protección del Empleo por parte de la empresa en medio de las medidas de confinamiento a raíz de la pandemia de Covid 19. “Acá no se trata de que nosotros no hayamos querido pagar, es que derechamente estuvimos viviendo del seguro de cesantía. ¿Qué cuotas íbamos a cobrar? En abril, en cuanto pudimos juntar los recursos necesarios para pagar 12 meses pedimos regularizar la situación, pero no hubo acogida”, sostuvo Giordano. El dirigente agregó que “invitaría a la CUT a reflexionar sobre la situación excepcional que vivimos en Chile. Una pandemia, familias enteras llevando el peso de la crisis en sus hombros, desempleo, despidos, sueldos indignos, leyes a la medida de los empresarios. No puede ser que una central sindical ocupe esta realidad para justificar medidas antidemocráticas como dejar fuera a sindicatos de las elecciones por no tener recursos a tiempo o por no poder acceder a medios tecnológicos para votar electrónicamente. Si se trata de castigarnos por haber denunciado judicialmente el fraude del 2016, flaco favor le hacemos a las y los trabajadores”. El representante hizo con esto referencia a la acusación que realizaron en la anterior elección que aún contemplaba el sistema de voto ponderado, denuncia a la que se sumaron otras organizaciones y que terminó anulando la elección por parte del Tribunal Electoral Regional Metropolitano. Desde el sindicato solicitaron por último que la central postergue la votación hasta poder dar garantías de participación a todos los trabajadores de los sindicatos y federaciones que integran la entidad. Foto: Facebook Sindicato Starbucks