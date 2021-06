Verónica Iglesias: “La evidencia muestra que la cuarentena, como se ha implementado, no ha permitido disminuir el número de casos”

Este viernes, durante la primera edición de Radioanálisis, Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública de nuestra casa de estudios, analizó el anuncio del nuevo retroceso de toda la Región Metropolitana realizado el jueves por las autoridades sanitarias durante el reporte del estado de la pandemia. De acuerdo con lo señalado por la médica y académica de la Universidad de Chile, en conversación con Diana Porras y Juanita Rojas, nuestro país se encuentra en un momento crítico y con la carga más alta de contagios con casi 50 mil personas como casos activos. “A partir de esta carga alta hemos visto que en las últimas semanas el sistema de salud ha estado muy colapsado y a estas alturas ya no se resiste un aumento en el número de casos. En ese sentido, hemos visto que algunas de las medidas que se han ido tomando como el pase de movilidad no han contribuido a disminuir los contagios que es lo que más nos preocupa y, si bien hay una cuarentena desde hace semanas, no se ve que esa medida efectivamente logre disminuir el número de casos si es que, al mismo tiempo, ocurren estos pases de movilidad que justamente aumentan ésta”. La especialista agregó que “esa comunicación de riesgos confunde a la población y vemos que estamos en un momento de colapso máximo en los centros de atención de los hospitales y eso se está traspasando también a APS porque ellos también contribuyen a la atención de los enfermos de Covid , cosa que tampoco es su primera responsabilidad. Ellos están dejando de hacer la función de atención primaria, dado este rol que les tocó asumir”. Una de los argumentos en contra de las cuarentenas dice relación con su falta de efectividad para reducir contagios, como sucede en la comuna de Puente Alto que lleva largo tiempo con la máxima fase de restricción y, sin embargo, solo ha reducido su movilidad en 10% y mantiene una alta tasa de contagios. Así, Verónica Iglesias reiteró que la cuarentena no cumple con la función para la que está decretada: disminuir la movilidad, por lo tanto, se hace necesario tener en cuenta otras medidas. “Una de las cosas que no ha estado funcionando bien y que hay una brecha para la mejora es la trazabilidad que es un aspecto fundamental para lograr cortar la cadena de transmisión y eso hasta el momento no ha funcionado de la mejor manera. Los indicadores están bajo lo requerido y eso no permite cortar la cadena de transmisión, por lo tanto, las personas contagiadas siguen transmitiendo”, indicó. A ello se suma que “los contactos estrechos no siempre se hace PCR, no todos entregan información respecto de sus contactos y, por lo tanto, no se logra avanzar en el corte de la cadena de transmisión y ahí hay un tremendo espacio para mejorar. La cuarentena sirve para ralentizar la transmisión, pero la disminución en la movilidad es muy baja por lo que no está cumpliendo su objetivo”. “La evidencia muestra que la cuarentena, como se ha implementado, no ha permitido disminuir el número de casos. Cuando se piensa en cuarentenas, deben ser cortas, para que efectivamente se puedan cumplir y la gente pueda adherir sin todos estos permisos que, por uno u otro motivo, lleva a que la gran mayoría se traslade de un lugar a otro y el virus se traslada con ellos a través de todo Santiago”, precisó. Consultada sobre el inicio de la vacunación de los niños, niñas y adolescentes de entre los 12 y 17 años, la directora de la ESP explicó que efectivamente una de las buenas cosas que se ha hecho en la pandemia es el número de vacunados, pero relevó que aún falta mucho trabajo por hacer en esa área.

