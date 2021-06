Dayana González, constituyente: “Gran parte de los temas los van a proponer los independientes”

Dayana González Araya, profesora de historia de 30 años, se inició en el activismo socioambiental una vez que regresó de Arica luego de terminar sus estudios, ahí comienza un largo camino de trabajo en el territorio, en su natal Tocopilla, una comuna golpeada por el centralismo y que convive día a día con los efectos de la contaminación a raíz de una termoeléctrica ubicada en el centro de la ciudad. Ese arduo trabajo de concientizar a la comunidad en temas ambientales y de violencia de género, terminaron en una candidatura a la Convención Constitucional por la Lista del Pueblo y apoyada por una serie de organizaciones sociales de Tocopilla y Calama, obteniendo la segunda mayoría con más de 10 mil votos. La constituyente electa por el distrito 3, conversó con Radio Universidad de Chile para mostrar su perspectiva respecto del debate constitucional a más de 1.500 kilómetros de Santiago y como ese espíritu de reivindicación de las comunas pequeñas puede desempeñar un papel protagónico en la redacción de una Nueva Constitución. ¿Cuáles son sus expectativas en la Convención Constitucional ? Es súper esperanzador que haya un número importante de independientes, que haya un proyecto político detrás, que existan programas comunes, que podamos confluir diferentes organizaciones sociales que llevamos luchas históricas por el agua, por las mujeres, por el extractivismo. Así que eso nos hace tener esperanza en que esto funcione, en que podamos dar respuestas a esas demandas del mundo popular organizado, así que tenemos hartas expectativas que esto va a terminar en un buen puerto, que se va poder dignificar esta vida tan precaria que nos han dado, con un poco de justicia política y social para este territorio. Estoy convencida que esto va a ser dentro y fuera, tiene que estar acompañado de una movilización social y de presión, van a ser luchas muy duras por lo que se necesita representatividad, que el reglamento establezca mecanismos de participación real, de democracia directa. A nosotros se nos viene un buen desafío, porque tenemos que lograr que mucha gente desinteresada con la política puedan hoy abrirse y confiar en el proceso, dando su opinión, involucrando a una población que ha estado dormida. ¿ Cómo crees que se pueden plasmar en una Nueva Constitución las problemáticas locales de tu comuna, en este caso de Tocopilla? Haber entrado desde una comuna tan pequeña, no solo abandonada por el centralismo nacional, sino que también por el regional, nos permite visibilizar aquellas comunas pequeñas, hay muchos “tocopillas”, hay muchos “mejillones” y sin considerar el desastre socioambiental que hay en nuestros territorios. Tocopilla es una ciudad donde no hay universidad, o te vas a vivir tres horas al norte o dos horas al sur, con lo costoso que es que un adolescente salga a estudiar, eso es una problemática importante. En el caso de salud, nosotros tenemos un hospital con una infraestructura espectacular, pero los recursos para levantarlo no son suficientes, no hay especialistas, la gente tiene que ir a Antofagasta a las cuatro de la mañana, yo sé que esto no es materia de la Constitución, pero sí garantizar no solo el derecho a elegir el sistema de salud que queremos, sino que apostar por un sistema único, para inyectar más recursos a los hospitales más pequeños. Por ejemplo, poder hacer iniciativas populares para crear proyectos de ley o mecanismos para acabar con leyes que afectan a la comunidad, como la Ley Pesca, que ha afectado mucho a nuestros pescadores de la zona de Tocopilla, hemos hablado con ellos y su gran lucha es poder acabar con ella. Hay muchas discusiones en comunas alejadas de Santiago, que hoy podemos visibilizar a través de este proceso, y eso da mucha esperanza. Tocopilla fue declarada zona de sacrificio ¿Cómo crees que esa situación puede tener alguna solución en la Nueva Constitución? Esto no solo pasa en Tocopilla. Por ejemplo Calama acaba de tener un proyecto de descontaminación ambiental hecho a la medida de Codelco, así de brutal, no le preguntaron a ninguna organización nada. El extractivismo que opera en esta zona es brutal , además tiene esa lógica que supuestamente es una fuente laboral, y en verdad esas estadísticas no son reales, las personas que trabajan en la gran minería, por lo general vienen de otras regiones, los profesionales tampoco son de la región, y con la riqueza que tiene nuestro desierto, ojalá poder avanzar a otro modelo de desarrollo económico, que no nos esté matando cuando funcione, Hoy pensamos que esta Constitución tiene que ser ecológica, tiene ir de la mano de justicia restaurativa para aquellos territorios que fueron dañados por este sistema. El desastre es tanto que hoy un habitante de nuestra comuna tiene un 102% más de probabilidades de sufrir un cáncer a la tráquea o al pulmón, su desarrollo nos está matando, una Constitución ecológica viene a responder a una problemática mundial, tenemos que dejar de ver la naturaleza como un bien de consumo, sino como un bien común, hay muchas discusiones que se tienen que dar. ¿Sientes que existe un abandono por parte del Estado a tu territorio ? Completamente, este modelo de Estado abandona a las comunas pequeñas, nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, esta Constitución lo dice, sin embargo, sabemos que eso no es real, entonces existe un abandono de los gobiernos y del Estado , en comunas como Tocopilla, María Elena , Calama o Mejillones. ¿ Cuál crees que será el rol de los independientes en la Convención Constitucional? Gran parte de los temas los van a proponer los independientes. De hecho, la Lista del Pueblo en sí es una fuerza política importante dentro de la convención, somos 27, no somos 1/3 ni la mayoría absoluta, sin embargo irrumpir con 27 escaños directamente desde el mundo popular es interesante. Lo que nos queda, es que muchas de las candidaturas responden a organizaciones de base social, y eso es muy beneficioso para el proceso porque así puede participar la gente, podemos incidir en reglamento para que exista una partición real vinculante, creo que somos un buen número. Imagino que los partidos políticos también deberían abrirse a estas demandas, la ciudadanía ya lo dijo, ellos ya escribieron la Constitución en la calle. ¿Crees que fue una buena decisión firmar la denominada “Vocería de los pueblos”? El comunicado manifiesta sentimientos importantes para nosotros, me he encontrado con interpretaciones aberrantes, me parece muy interesante las reacciones de los partidos de la ex Concertación y de la derecha, quienes vienen a proteger todo lo que hay y argumentan que nosotros estamos cuestionando el acuerdo, pero la gente en la calle no pidió una Convención Constitucional, la gente se organizó por una Asamblea Constituyente. No podemos entrar sin discutir estos temas que son tan trascendentales; si queremos mejorar nuestra democracia hablemos de desmilitarización del Wallmapu, hablemos sobre los presos políticos de la revuelta, hablemos de la reparación a las personas que sufrieron las aberraciones del gobierno de Sebastián Piñera. ¿ Cuál es tu posición respecto del reglamento de la Convención? A priori no podemos asumir nada, hay que llegar a conversar y debatir para ponerse de acuerdo, lo que nosotros hicimos fue reunirnos y decir “esto es importante”, ahí vemos quien se adhiere , se dice que faltamos a la democracia y que no vamos a sesionar, eso no es cierto, el fin principal es poner en el debate constitucional estos temas que nos parecen centrales. Entendemos que este pacto lo firmó una clase política muy desprestigiada, y que nunca quiso tomar esta demanda, lo hicieron cuando estuvieron presionados y responde al levantamiento popular, que lo coartaron con este acuerdo porque no representa a los pueblos. ¿Cuáles son los aspectos que sí o sí tienen que estar en esta nueva Constitución ? Me parece fundamental hablar de una Constitución ecológica o ambiental, es importante concretar un Estado solidario que instaure los derechos que no aparecen como el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo estable o salud. También es vital que tenga una perspectiva feminista, haber logrado esta discusión paritaria se ganó con las mujeres que lucharon y ahora a nosotras nos compete materializarlo en discusiones como el fin la violencia desde el Estado y en los derechos sexuales y reproductivos. Respecto a las autonomías de la regiones – no estamos para Estado Federal- pero sí a la autodeterminación de nuestro territorio, se le tiene que devolver democracia al pueblo, nos han hecho creer que votando cada cuatro años se mejora la democracia, eso no es real , nuestra democracia tiene mucho que mejorar. FOTOS: Dayana González

Dayana González Araya, profesora de historia de 30 años, se inició en el activismo socioambiental una vez que regresó de Arica luego de terminar sus estudios, ahí comienza un largo camino de trabajo en el territorio, en su natal Tocopilla, una comuna golpeada por el centralismo y que convive día a día con los efectos de la contaminación a raíz de una termoeléctrica ubicada en el centro de la ciudad. Ese arduo trabajo de concientizar a la comunidad en temas ambientales y de violencia de género, terminaron en una candidatura a la Convención Constitucional por la Lista del Pueblo y apoyada por una serie de organizaciones sociales de Tocopilla y Calama, obteniendo la segunda mayoría con más de 10 mil votos. La constituyente electa por el distrito 3, conversó con Radio Universidad de Chile para mostrar su perspectiva respecto del debate constitucional a más de 1.500 kilómetros de Santiago y como ese espíritu de reivindicación de las comunas pequeñas puede desempeñar un papel protagónico en la redacción de una Nueva Constitución. ¿Cuáles son sus expectativas en la Convención Constitucional ? Es súper esperanzador que haya un número importante de independientes, que haya un proyecto político detrás, que existan programas comunes, que podamos confluir diferentes organizaciones sociales que llevamos luchas históricas por el agua, por las mujeres, por el extractivismo. Así que eso nos hace tener esperanza en que esto funcione, en que podamos dar respuestas a esas demandas del mundo popular organizado, así que tenemos hartas expectativas que esto va a terminar en un buen puerto, que se va poder dignificar esta vida tan precaria que nos han dado, con un poco de justicia política y social para este territorio. Estoy convencida que esto va a ser dentro y fuera, tiene que estar acompañado de una movilización social y de presión, van a ser luchas muy duras por lo que se necesita representatividad, que el reglamento establezca mecanismos de participación real, de democracia directa. A nosotros se nos viene un buen desafío, porque tenemos que lograr que mucha gente desinteresada con la política puedan hoy abrirse y confiar en el proceso, dando su opinión, involucrando a una población que ha estado dormida. ¿ Cómo crees que se pueden plasmar en una Nueva Constitución las problemáticas locales de tu comuna, en este caso de Tocopilla? Haber entrado desde una comuna tan pequeña, no solo abandonada por el centralismo nacional, sino que también por el regional, nos permite visibilizar aquellas comunas pequeñas, hay muchos “tocopillas”, hay muchos “mejillones” y sin considerar el desastre socioambiental que hay en nuestros territorios. Tocopilla es una ciudad donde no hay universidad, o te vas a vivir tres horas al norte o dos horas al sur, con lo costoso que es que un adolescente salga a estudiar, eso es una problemática importante. En el caso de salud, nosotros tenemos un hospital con una infraestructura espectacular, pero los recursos para levantarlo no son suficientes, no hay especialistas, la gente tiene que ir a Antofagasta a las cuatro de la mañana, yo sé que esto no es materia de la Constitución, pero sí garantizar no solo el derecho a elegir el sistema de salud que queremos, sino que apostar por un sistema único, para inyectar más recursos a los hospitales más pequeños. Por ejemplo, poder hacer iniciativas populares para crear proyectos de ley o mecanismos para acabar con leyes que afectan a la comunidad, como la Ley Pesca, que ha afectado mucho a nuestros pescadores de la zona de Tocopilla, hemos hablado con ellos y su gran lucha es poder acabar con ella. Hay muchas discusiones en comunas alejadas de Santiago, que hoy podemos visibilizar a través de este proceso, y eso da mucha esperanza. Tocopilla fue declarada zona de sacrificio ¿Cómo crees que esa situación puede tener alguna solución en la Nueva Constitución? Esto no solo pasa en Tocopilla. Por ejemplo Calama acaba de tener un proyecto de descontaminación ambiental hecho a la medida de Codelco, así de brutal, no le preguntaron a ninguna organización nada. El extractivismo que opera en esta zona es brutal , además tiene esa lógica que supuestamente es una fuente laboral, y en verdad esas estadísticas no son reales, las personas que trabajan en la gran minería, por lo general vienen de otras regiones, los profesionales tampoco son de la región, y con la riqueza que tiene nuestro desierto, ojalá poder avanzar a otro modelo de desarrollo económico, que no nos esté matando cuando funcione, Hoy pensamos que esta Constitución tiene que ser ecológica, tiene ir de la mano de justicia restaurativa para aquellos territorios que fueron dañados por este sistema. El desastre es tanto que hoy un habitante de nuestra comuna tiene un 102% más de probabilidades de sufrir un cáncer a la tráquea o al pulmón, su desarrollo nos está matando, una Constitución ecológica viene a responder a una problemática mundial, tenemos que dejar de ver la naturaleza como un bien de consumo, sino como un bien común, hay muchas discusiones que se tienen que dar. ¿Sientes que existe un abandono por parte del Estado a tu territorio ? Completamente, este modelo de Estado abandona a las comunas pequeñas, nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, esta Constitución lo dice, sin embargo, sabemos que eso no es real, entonces existe un abandono de los gobiernos y del Estado , en comunas como Tocopilla, María Elena , Calama o Mejillones. ¿ Cuál crees que será el rol de los independientes en la Convención Constitucional? Gran parte de los temas los van a proponer los independientes. De hecho, la Lista del Pueblo en sí es una fuerza política importante dentro de la convención, somos 27, no somos 1/3 ni la mayoría absoluta, sin embargo irrumpir con 27 escaños directamente desde el mundo popular es interesante. Lo que nos queda, es que muchas de las candidaturas responden a organizaciones de base social, y eso es muy beneficioso para el proceso porque así puede participar la gente, podemos incidir en reglamento para que exista una partición real vinculante, creo que somos un buen número. Imagino que los partidos políticos también deberían abrirse a estas demandas, la ciudadanía ya lo dijo, ellos ya escribieron la Constitución en la calle. ¿Crees que fue una buena decisión firmar la denominada “Vocería de los pueblos”? El comunicado manifiesta sentimientos importantes para nosotros, me he encontrado con interpretaciones aberrantes, me parece muy interesante las reacciones de los partidos de la ex Concertación y de la derecha, quienes vienen a proteger todo lo que hay y argumentan que nosotros estamos cuestionando el acuerdo, pero la gente en la calle no pidió una Convención Constitucional, la gente se organizó por una Asamblea Constituyente. No podemos entrar sin discutir estos temas que son tan trascendentales; si queremos mejorar nuestra democracia hablemos de desmilitarización del Wallmapu, hablemos sobre los presos políticos de la revuelta, hablemos de la reparación a las personas que sufrieron las aberraciones del gobierno de Sebastián Piñera. ¿ Cuál es tu posición respecto del reglamento de la Convención? A priori no podemos asumir nada, hay que llegar a conversar y debatir para ponerse de acuerdo, lo que nosotros hicimos fue reunirnos y decir “esto es importante”, ahí vemos quien se adhiere , se dice que faltamos a la democracia y que no vamos a sesionar, eso no es cierto, el fin principal es poner en el debate constitucional estos temas que nos parecen centrales. Entendemos que este pacto lo firmó una clase política muy desprestigiada, y que nunca quiso tomar esta demanda, lo hicieron cuando estuvieron presionados y responde al levantamiento popular, que lo coartaron con este acuerdo porque no representa a los pueblos. ¿Cuáles son los aspectos que sí o sí tienen que estar en esta nueva Constitución ? Me parece fundamental hablar de una Constitución ecológica o ambiental, es importante concretar un Estado solidario que instaure los derechos que no aparecen como el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo estable o salud. También es vital que tenga una perspectiva feminista, haber logrado esta discusión paritaria se ganó con las mujeres que lucharon y ahora a nosotras nos compete materializarlo en discusiones como el fin la violencia desde el Estado y en los derechos sexuales y reproductivos. Respecto a las autonomías de la regiones – no estamos para Estado Federal- pero sí a la autodeterminación de nuestro territorio, se le tiene que devolver democracia al pueblo, nos han hecho creer que votando cada cuatro años se mejora la democracia, eso no es real , nuestra democracia tiene mucho que mejorar. FOTOS: Dayana González