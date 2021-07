Colegio de Profesores reafirma su negativa al retorno a clases y respalda acusación constitucional en contra de ministro Figueroa

Liderados por su presidente, Carlos Díaz, el Colegio de Profesores dio a conocer los acuerdos pactados luego de su asamblea nacional realizada el pasado viernes. En la declaración destacan el rechazo al retorno a clases si es que no están todos los protocolos y no descartaron convocar a movilizaciones ante la insistencia del Ministerio en promover sanciones en contra de los colegios que se nieguen a volver a las aulas.

Durante esta mañana, el Colegio de Profesores realizó una conferencia para dar a conocer los acuerdos elaborados en la última asamblea nacional realizada el pasado viernes. En el texto que contiene 13 puntos, destacan principalmente la negativa al retorno a clases hasta que la pandemia se encuentre controlada y que como Magisterio se apoyará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En la vocería liderada por el timonel del gremio, Carlos Díaz, se sostuvo que el retorno a clases no tiene relación con la fase en la cual se encuentre una determinada comuna, si no que la decisión de volver a la modalidad presencial debe ser tomada en conjunto por la comunidad educativa, sostenedores y autoridades, ya que pueden haber ciudades que cumplan con los requisitos sanitarios para una reapertura pero los establecimientos no. “Nos parece que si está la pandemia controlada y se cumplen los protocolos como están escritos, estarían todas las condiciones para volver al modo presencial. Nosotros lo que más queremos es volver a clases, no tenemos ningún problema, el nivel de agobio de nuestros profesores es enorme, lo que queremos es que se salvaguarde las condiciones en las que se vuelve, por ello necesitamos que las comunidades educativas en conjunto verifiquen si es que se cumplen las condiciones para volver“, subrayó. ACUERDOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DEL 2 DE JULIO DE 2021 Instancia reúne a dirigentes de todas las comunas del país. Aquí, el documento oficial con los acuerdos.#FuerzaProfes #LaSaludPrimero #OrganizaciónDocente #NuevaEducación pic.twitter.com/tvlkDpcKsj — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) July 6, 2021 Además, Díaz tuvo palabras para la posible acusación constitucional que está gestando la oposición en el Parlamento en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, a la que le brindó su respaldo, señalando que ha sido muy evidente el abandono de responsabilidades por parte del secretario de Estado en el último tiempo. También, aprovechó de responderle al ministro Bellolio, quien tachó de “record mundial de lo absurdo” a la posible acusación. “El señor Bellolio se ha dedicado en el último tiempo a ser defensor del ministro Figueroa, nos parece que en Chile tenemos miles de estudiantes que no han accedido a clases virtuales, porque el ministro Figueroa, que es el encargado de proveer educación a los niños y adolescentes, no ha entregado los elementos mínimos para poder avanzar en esa conectividad. El ministro Bellolio no se da cuenta que se han cometido faltas graves, no hay elementos que den cuenta de algo absurdo, dan cuenta de un ministro de Educación que pone en riesgo la vida de los estudiantes“, añadió el presidente del Colegio de Profesores. En relación a una posible insistencia del Ministerio con el retorno presencial y la aplicación de sanciones a los establecimientos que se nieguen a volver, Díaz fue tajante al señalar que no descartan movilizaciones y permanecerán en “estado de alerta” ante las indicaciones del Mineduc. “Nosotros nos mantendremos en contacto con todas las organizaciones sociales del mundo de la educación para evitar que exista la obligatoriedad en retornar que quiere fomentar el Gobierno en lugares que no están habilitados, de lo contrario, lo que nos queda es el camino de la movilización, tal como ocurrió en Barranca la semana pasada, entonces no descartamos movilizaciones de padres, apoderados y profesores“.

