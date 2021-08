Diputado Ricardo Celis: “El Poder Judicial ha sido absolutamente débil en el cuidado medioambiental”

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado Ricardo Celis (PPD), abordó los cuestionamientos que han surgido en torno a la aprobación del proyecto Dominga y la necesidad de tomar medidas a tiempo para evitar más daños a la biodiversidad. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara señaló que la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo a este proyecto minero portuario es inaceptable. “Esto es una aberración, pero también un tema del uso del poder político y económico. Aquí hay una expresión super clara de aquello, toda vez que este proyecto como todos sabemos ya había sido rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental hace años y también por el Consejo de Ministros. Entonces insistir en esto es fundamentalmente no comprender las razones técnicas que hubo en ese entonces, las razones de fondo y tampoco el significado de tener un espacio de biodiversidad, un espacio privilegiado en el sector”, indicó. “Aquí lo que hay son razones políticas y económicas de fondo”, aseveró Celis. Por otra parte, el parlamentario se refirió al actuar del Poder Judicial en este caso, dado que se encuentran pendientes de revisión en la Corte Suprema recursos de casación que buscan justamente impedir el avance del proyecto. “Se es tan garantista respecto al poder económico y se es tan poco garantista respecto al cuidado medioambiental y esto ocurre en una semana en que el IPCC nos da una noticia, un mazazo, pero parece que acá nadie entendió nada, nadie escuchó nada (…) El Poder Judicial ha sido absolutamente débil en el cuidado medioambiental”, expresó. En este contexto, en el que según manifestó el diputado es difícil avanzar en la protección del medio ambiente ya que existen muchas presiones en favor de la industria, la esperanza radica en el proceso constituyente. “Yo creo que la nueva constitución va a traer en su espesor elementos de protección medioambientales importantes para Chile y que el extractivismo, que es lo que ha predominado, va a verse limitado”, afirmó. Sin embargo, como la implementación de la nueva constitución podría tardar años, el parlamentario manifestó que es importante ponerle celeridad hoy a las medidas que permitan mitigar el daño: “Hay que acelerar, ponerle prisa, llegar a un acuerdo político pronto. Nosotros en la comisión aprobamos y lo llevamos a la Sala la prohibición del uso de carbón en las empresas termoeléctricas desde 2025, con una gran oposición del Ejecutivo, del ministro de Energía, con todo lo que uno puede imaginar para que esto no ocurriera, metiendo sustos, etc, pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo político pronto porque el tiempo no da”. Finalmente, el diputado Ricardo Celis abordó el proyecto de ley que presentó junto a otros parlamentarios de oposición para tipificar el delito de ecocidio y que este se pague con cárcel efectiva. “Ecocidio es un concepto que ha ido surgiendo, está en algunos, pocos, países. Nosotros quisimos instalar este concepto y que aquellos que lleven adelante proyectos que se sepa que producen daño ambiental o se advierta de daño ambiental profundo no paguen con multas, donde la multa es más barata que la rentabilidad el proyecto”. “Creemos que aquí hay que pagarlo con cárcel efectiva, como un delito, también en línea con otro proyecto que está circulando y tramitándose, aunque lento, que es el delito ambiental y que esto sea sancionado con cárcel”, explicó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado Ricardo Celis (PPD), abordó los cuestionamientos que han surgido en torno a la aprobación del proyecto Dominga y la necesidad de tomar medidas a tiempo para evitar más daños a la biodiversidad. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara señaló que la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo a este proyecto minero portuario es inaceptable. “Esto es una aberración, pero también un tema del uso del poder político y económico. Aquí hay una expresión super clara de aquello, toda vez que este proyecto como todos sabemos ya había sido rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental hace años y también por el Consejo de Ministros. Entonces insistir en esto es fundamentalmente no comprender las razones técnicas que hubo en ese entonces, las razones de fondo y tampoco el significado de tener un espacio de biodiversidad, un espacio privilegiado en el sector”, indicó. “Aquí lo que hay son razones políticas y económicas de fondo”, aseveró Celis. Por otra parte, el parlamentario se refirió al actuar del Poder Judicial en este caso, dado que se encuentran pendientes de revisión en la Corte Suprema recursos de casación que buscan justamente impedir el avance del proyecto. “Se es tan garantista respecto al poder económico y se es tan poco garantista respecto al cuidado medioambiental y esto ocurre en una semana en que el IPCC nos da una noticia, un mazazo, pero parece que acá nadie entendió nada, nadie escuchó nada (…) El Poder Judicial ha sido absolutamente débil en el cuidado medioambiental”, expresó. En este contexto, en el que según manifestó el diputado es difícil avanzar en la protección del medio ambiente ya que existen muchas presiones en favor de la industria, la esperanza radica en el proceso constituyente. “Yo creo que la nueva constitución va a traer en su espesor elementos de protección medioambientales importantes para Chile y que el extractivismo, que es lo que ha predominado, va a verse limitado”, afirmó. Sin embargo, como la implementación de la nueva constitución podría tardar años, el parlamentario manifestó que es importante ponerle celeridad hoy a las medidas que permitan mitigar el daño: “Hay que acelerar, ponerle prisa, llegar a un acuerdo político pronto. Nosotros en la comisión aprobamos y lo llevamos a la Sala la prohibición del uso de carbón en las empresas termoeléctricas desde 2025, con una gran oposición del Ejecutivo, del ministro de Energía, con todo lo que uno puede imaginar para que esto no ocurriera, metiendo sustos, etc, pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo político pronto porque el tiempo no da”. Finalmente, el diputado Ricardo Celis abordó el proyecto de ley que presentó junto a otros parlamentarios de oposición para tipificar el delito de ecocidio y que este se pague con cárcel efectiva. “Ecocidio es un concepto que ha ido surgiendo, está en algunos, pocos, países. Nosotros quisimos instalar este concepto y que aquellos que lleven adelante proyectos que se sepa que producen daño ambiental o se advierta de daño ambiental profundo no paguen con multas, donde la multa es más barata que la rentabilidad el proyecto”. “Creemos que aquí hay que pagarlo con cárcel efectiva, como un delito, también en línea con otro proyecto que está circulando y tramitándose, aunque lento, que es el delito ambiental y que esto sea sancionado con cárcel”, explicó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.