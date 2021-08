c39716cf50

8a965f6034

Nacional Gobierno reitera necesidad de avanzar con proyecto de reforma previsional El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, sostuvo que esa es una de las materias más importantes para el Ejecutivo de debate en el Parlamento donde dijo esperan sea aprobado a la brevedad. Diario Universidad de Chile Jueves 26 de agosto 2021 13:01 hrs. Me Gusta Compartir

Confiado en avanzar con el proyecto de reforma al sistema de pensiones se mostró el encargado de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, el ministro secretario general de la Presidencia Juan José Ossa. El titular de la Segpres indicó que coincide con la nueva presidenta del Senado, Ximena Rincón, respecto a la necesidad de discutir la iniciativa que fue presentada por el Gobierno y que no ha logrado salir del debate parlamentario. “No perdemos la esperanza de que exista una reforma de pensiones. Siguen habiendo conversaciones que son principalmente llevadas a cabo por el ministro de Hacienda, dentro de las cuales, por supuesto que la senadora Rincón también participa y nosotros esperamos que finalmente se llegue a puerto en una materia tan importante como esa, tan anhelada como es el aumento de las pensiones”, indicó Ossa. El secretario de Estado aprovechó de saludar a Rincón como nueva presidenta del Senado. “Ya hemos conversado para seguir la misma dinámica que hemos tenido con los últimos presidentes y presidentas del Senado como Ejecutivo, que es reunirnos una vez a la semana para conversar sobre las tablas, para ver en qué proyecto podemos avanzar. A veces algunos proyectos respecto a los cuales no tenemos diferencias, aprovechar el tiempo legislativo que va quedando también para impulsarlo. Naturalmente que ella no ha manifestado la mejor disposición para eso”, aseguró. De hecho, este viernes se llevará a cabo la primera reunión entre Rincón y el Presidente Sebastián Piñera para abordar la agenda legislativa que estará cruzada por temas como el del cuarto retiro del fondo de pensiones, el trámite de iniciativas contenidas en la Agenda de Mínimos Comunes y por supuesto por los temas que sean puestos sobre la mesa durante la campaña presidencial. Otro tema que abordó el ministro Ossa fue el de la propuesta de Jean Pierre Matus como integrante de la Corte Suprema. Al respecto indicó que si bien esperan el máximo respaldo a la propuesta del Gobierno, es una potestad del Ejecutivo presentar los nombres que considere son los mejores para integrar el máximo tribunal del país. “Este nombramiento obviamente tiene que ser lo más consensuado posible, eso es normal, eso es esperable. Pero eso no quita que es el Poder Ejecutivo quien finalmente se lo ha propuesto. No siempre existe unanimidad sobre qué nombre hay que presentar. Así que las conversaciones previas son muy relevantes, pero no son lo único. Respecto a si hubo conversaciones de ese tipo, desde luego no me toca comunicarla. Yo creo que se trata, justamente, de conversaciones que lo que buscan es llegar a un acuerdo más que ser desclasificadas con posterioridad. Lo cierto es que el ministro Hernán Larraín ha hecho un gran trabajo conversando con todos y cada uno de los senadores y los senadoras para alcanzar un acuerdo que ojalá permita que el nombre que ha propuesto el Ejecutivo salga adelante. Se trata de una persona que tiene todos los merecimientos para llegar a la Corte Suprema”, puntualizó respecto del abogado y académico cercano al Partido Socialista.

Confiado en avanzar con el proyecto de reforma al sistema de pensiones se mostró el encargado de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, el ministro secretario general de la Presidencia Juan José Ossa. El titular de la Segpres indicó que coincide con la nueva presidenta del Senado, Ximena Rincón, respecto a la necesidad de discutir la iniciativa que fue presentada por el Gobierno y que no ha logrado salir del debate parlamentario. “No perdemos la esperanza de que exista una reforma de pensiones. Siguen habiendo conversaciones que son principalmente llevadas a cabo por el ministro de Hacienda, dentro de las cuales, por supuesto que la senadora Rincón también participa y nosotros esperamos que finalmente se llegue a puerto en una materia tan importante como esa, tan anhelada como es el aumento de las pensiones”, indicó Ossa. El secretario de Estado aprovechó de saludar a Rincón como nueva presidenta del Senado. “Ya hemos conversado para seguir la misma dinámica que hemos tenido con los últimos presidentes y presidentas del Senado como Ejecutivo, que es reunirnos una vez a la semana para conversar sobre las tablas, para ver en qué proyecto podemos avanzar. A veces algunos proyectos respecto a los cuales no tenemos diferencias, aprovechar el tiempo legislativo que va quedando también para impulsarlo. Naturalmente que ella no ha manifestado la mejor disposición para eso”, aseguró. De hecho, este viernes se llevará a cabo la primera reunión entre Rincón y el Presidente Sebastián Piñera para abordar la agenda legislativa que estará cruzada por temas como el del cuarto retiro del fondo de pensiones, el trámite de iniciativas contenidas en la Agenda de Mínimos Comunes y por supuesto por los temas que sean puestos sobre la mesa durante la campaña presidencial. Otro tema que abordó el ministro Ossa fue el de la propuesta de Jean Pierre Matus como integrante de la Corte Suprema. Al respecto indicó que si bien esperan el máximo respaldo a la propuesta del Gobierno, es una potestad del Ejecutivo presentar los nombres que considere son los mejores para integrar el máximo tribunal del país. “Este nombramiento obviamente tiene que ser lo más consensuado posible, eso es normal, eso es esperable. Pero eso no quita que es el Poder Ejecutivo quien finalmente se lo ha propuesto. No siempre existe unanimidad sobre qué nombre hay que presentar. Así que las conversaciones previas son muy relevantes, pero no son lo único. Respecto a si hubo conversaciones de ese tipo, desde luego no me toca comunicarla. Yo creo que se trata, justamente, de conversaciones que lo que buscan es llegar a un acuerdo más que ser desclasificadas con posterioridad. Lo cierto es que el ministro Hernán Larraín ha hecho un gran trabajo conversando con todos y cada uno de los senadores y los senadoras para alcanzar un acuerdo que ojalá permita que el nombre que ha propuesto el Ejecutivo salga adelante. Se trata de una persona que tiene todos los merecimientos para llegar a la Corte Suprema”, puntualizó respecto del abogado y académico cercano al Partido Socialista.