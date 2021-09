164efa02d1

Covid-19 Nacional Gabriel Rada, director del Centro de Evidencia UC: "Estamos en un momento de incertidumbre" El especialista sostiene que el país podría enfrentar tres escenarios que van desde una nueva ola de contagios por variante Delta hasta otra en donde la inmunidad de grupo permitiría evitar los efectos de esta cepa. Sin embargo, lamentó que no se disponga de toda la información desde las autoridades para evaluar los riesgos de levantar las medidas de restricción ante la cercanía de las Fiestas Patrias. Raúl Martínez Domingo 5 de septiembre 2021 15:36 hrs.

El escenario mundial de la pandemia del Covid 19 es de incertidumbre. Así lo afirma el médico cirujano Gabriel Rada, presidente de la Fundación Epistemonikos, además de director del Centro de Evidencia de la Universidad Católica. El director ejecutivo de la entidad que levanta información relevante para los tomadores de decisiones en materia de salud pública, señala que si bien una de las características de la pandemia ha sido la incertidumbre, “hoy es el momento de mayor incertidumbre de todos”. Rada indica que “en el fondo hoy día estamos frente a una situación muy distinta en los diferentes países y hay muchas interrogantes. Entonces, en particular en lo que tiene que ver con la posibilidad de predecir cuál va a ser el impacto que tenga la variante delta en nuestro país”. El especialista precisa que hay tres escenarios donde el primero es el de un impacto muy serio de los casos por variante Delta en Chile como ha ocurrido en el sudeste asiático y en países de África. “¿Por qué uno puede decir que Chile va a seguir el mismo camino? Tenemos vacunas que no son tan eficaces como las que se han usado en otros países y que se están tomando muy pocas medidas para evitar el avance del Covid 19. Esos son signos de que las cosas podrían no ser tan buenas en Chile”, señala. El segundo escenario es “la pandemia de los no vacunados”, algo que está ocurriendo en Israel y en Inglaterra, así como en menor medida en otras naciones europeas y también en los Estados Unidos. Las últimas estadísticas muestran que si bien hay casos de variante Delta tanto en vacunados como en no vacunados, este último grupo presenta una mayor nivel de contagio a lo que se suma que muestran más casos de hospitalizaciones graves e incluso muertes asociadas a esta cepa del Covid 19. “El impacto en términos de enfermedad grave y muerte en el caso de los vacunados es muy escaso, muchísimo menor que en los no vacunados. Eso es lo que se ha llamado la pandemia de los no vacunados. Y todavía no está claro cuáles son los pro y contras de una estrategia de ese tipo, pero eso es lo que está ocurriendo en Israel y en Inglaterra con mucha claridad”, precisa Rada. El tercer escenario no ha ocurrido en ningún país del mundo, pero se podría dar en Sudamérica por una serie de características como que en toda la región se dio una ola de aumento de casos de Covid 19 bastante intensa entre los meses de marzo-abril y junio-julio, la mayoría por variante Gamma o brasileña. “Sudamérica tuvo una ola muy grande, muy prolongada, con mucho mayor impacto que la de 2020 y en todos los países de manera más o menos inesperada pero consistente empezó a bajar el número de casos muy rápidamente, más rápido de lo que se esperaba y se encuentran todos en una situación favorable”, incluyendo a Chile. Esto llevaría a un escenario de inmunidad de grupo que se conjuga por el contagio de un amplio segmento con variante Gamma del Covid 19 y con la vacunación que en nuestro país supera el 80 por ciento de la población. Esto llevaría a que la variante Delta no tenga impacto o sea muy reducido. “La gran cantidad de contagiados, si es que efectivamente el contagio por variante gamma protege ante el contagio por variante delta que es algo que parece ocurrir, tendríamos una gran proporción de la población que tiene inmunidad previa”, explica el director del Centro de Evidencia UC. Rada indica que las estimaciones de las autoridades brasileñas es que por lo menos el 50 por ciento de la población se contagió de Covid 19, algo que podría ser la realidad que se registra en Chile. “Si efectivamente ese fuera un dato real, tendríamos a la mitad de la población con inmunidad de grupo por contagio previo. A eso se puede sumar la vacuna, obviamente, todos los que son inmunes por vacuna. Y un factor que es súper importante que no se considera tanto en lo que uno ve habitualmente en la discusión de los académicos y científicos acá en Chile es lo que se llama inmunidad híbrida, es decir la combinación de enfermedad más vacuna y eso también hay evidencia bien categórica de que quienes se contagiaron y luego se vacunaron tienen una inmunidad mucho mayor que los que solamente se han vacunado o que solamente se han vacunado”, subraya. El especialista agregó que existe una ralentización en la baja de los contagios del Covid 19, datos que deben estar en la mesa a la hora de evaluar una proyección, especialmente de cara a las Fiestas Patrias y la alta movilidad que se espera para esos días. “Desafortunadamente esa información no se ha manejado tan transparentemente y tan claramente como uno quisiera. No ha habido información de qué ha ocurrido en las ubicaciones geográficas en que se han detectado los casos Delta de transmisión comunitaria. Se da como una cifra de los casos totales, cuáles son de viajeros y cuáles son comunitarias, pero no ha habido una información del brote que es lo que claramente permitiría tener una idea más clara de lo que va a ocurrir y daría una impresión realista de la capacidad actual del país de contener los brotes”, puntualiza Rada. Respecto a lo que ocurrirá con el levantamiento de las restricciones de movilidad y la perspectiva de una importante cantidad de viajeros y actividades en las próximas semanas, el médico precisa que “siempre hay un riesgo, pero para decir qué tan riesgosa es la apertura de Fiestas Patrias se necesita información que actualmente no está disponible” y que sólo conocen en el Ministerio de Salud.

