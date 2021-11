Primavera del Libro se mueve por Providencia y celebra 10 años con programación híbrida

La salida sur del Metro Pedro de Valdivia, el acceso a la pasarela del Costanera Center y La Plaza Inés de Suárez. Este año, la Primavera del Libro, feria literaria organizada por Editores de Chile, transitará por estos tres puntos de la comuna de Providencia, abandonando, de esa manera, su histórica locación: el Parque Bustamante. Esta itinerancia se da en el marco de la reactivación del ecosistema del libro y frente a la celebración de los 10 años de la feria que, en esta oportunidad, contempla la participación de más de 90 editoriales independientes y universitarias, entre ellas, Ediciones Sherezade, Viuda Negra Ediciones, Editorial Usach, Overol, Ediciones Libros del Cardo, Metales Pesados y Montacerdos. Con una programación presencial y virtual, la actividad también busca retomar su vínculo con las y los lectores, evidenciando cómo, pese a las consecuencias que dejó la crisis sanitaria en la industria editorial, el libro sigue activo: “Editores de Chile comenzó hace 20 años atrás en un contexto en el que las editoriales independientes estaban en ascenso, pero hoy, como asociación gremial, convocamos a más de 110 editoriales y, durante la pandemia, aumentamos en unos 20-30 socios”, comentó Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile. “Eso demuestra que en el ecosistema del libro hay muchas propuestas nuevas y en el ámbito de la poesía, la novela, el ensayo, la literatura infantil-juvenil, el cómic, la ilustración. Eso es algo que nos llama la atención positivamente y demuestra que el ecosistema está más vivo que nunca”, añadió la periodista y directora de Ediciones Mis Raíces. En ese sentido, la comunicadora destacó el regreso de las editoriales a la presencialidad y manifestó que la crisis sanitaria fue muy difícil de enfrentar. No obstante, indicó que el confinamiento permitió generar instancias de capacitación, lo que terminó por potenciar el trabajo de los sellos: “Al principio fue muy duro y, como gremio, hicimos varias capacitaciones, porque muchas editoriales no tenían redes sociales o no conocían técnicas de marketing digital (…). Entonces, al final eso fue muy positivo”, relató. Por su parte, Galo Ghigliotto, director de Editorial Usach, sostuvo: “Para nosotros es una gran alegría estar de vuelta en actividades presenciales, porque posibilita la comunicación directa entre las editoriales, el público lector y autores y autoras. Además, para las personas puede ser más atractivo”, dijo. “Como es una feria itinerante, que estará durante toda la semana en distintos puntos de Providencia, las personas que caminen por esos sectores tendrán la posibilidad de conocer el trabajo de la amplia gama de editoriales que estaremos presentes. Esto permite ampliar el alcance a nuevos públicos, a personas que de otro modo quizás no se encontrarían con estos libros”, agregó. Lorena Díaz, directora de Ediciones Sherezade, también destacó la posibilidad de realizar el evento de manera física, aunque manifestó que la itinerancia supone más de un desafío en términos logísticos, aunque precisó: “Entre que haya y no haya, siempre es mejor que esté. Entendemos lo que está pasando. Sabemos que esto es parte del proceso”, dijo, manifestando que la presencialidad permite llegar a aquel público que no está familiarizado con las plataformas digitales. “La virtualidad abarca muchos formatos, pero hay gente que todavía no se ha adaptado a la virtualidad”, sostuvo. “Esto es beneficioso tanto para nosotros como para los autores, porque como editorial independiente, muchos de los autores que tenemos son emergentes. Entonces, las ferias nos permiten visibilizar el trabajo de esos autores y el trabajo que hacemos como editorial dedicada a la microficción, género que no está tan masificado. Las ferias son el nexo con la gente: mientras algunos descubren la microficción, otros llegan directo a comprar el libro que les falta. Esa diversidad de personas enriquece mucho el trabajo editorial”, comentó. Durante el encuentro, las editoriales transitarán por los distintos puntos contemplados en el programa. También se realizarán diversos paneles de conversación, entre ellos, “Edición independiente en Chile y asociatividad en la industria del libro”, “Producción editorial para autores emergentes”, “Nuevas narrativas iberoamericanas” y “La recuperación del patrimonio gráfico chileno“ . El programa también contempla la participación de distintos autores y autoras, quienes llegarán al encuentro para firmar sus libros y compartir con las y los lectores. La actividad se realizará hasta el 7 de noviembre. Más información aquí.

