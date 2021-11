“Gas popular”: municipios buscan golpear al mercado y vender gas a precios justos

Luego de que la Municipalidad de Chiguayante confirmara que venderá gas licuado a los vecinos de manera directa y notablemente más barato que el precio actual del mercado, la Asociación de Municipios Libres presentó, este viernes, la iniciativa “Gas Popular” para poder ofrecer este producto a bajos precios. Los alcaldes buscarán llegar a un acuerdo con la ENAP para que los municipios puedan integrarse al mercado como distribuidores, de esta manera el precio de un balón de 15 kilos podría bajar bajar de 24 mil a 15 mil pesos aproximadamente, ya que la iniciativa no busca fines de lucro. El presidente de la Asociación de Municipios Libres y alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, confirmó que fueron recibidos por el director ejecutivo de ENAP, Andrés Roccatagliata, quien expresó “la firme voluntad de ENAP de contribuir en este desafío”. Según Tamayo, “esto es algo muy positivo (…) creemos que, en la medida que se fortalece la competencia, en que el Estado toma el rol que le corresponde, quienes más se benefician son los vecinos y vecinas y, por tanto, estamos felices de la buena disposición”. La autoridad de Cerro Navia, explicó que la iniciativa también requerirá hacerse con balones de gas y, para eso, afirmó que la idea es trabajar con los pequeños distribuidores de las respectivas comunas. “A todos los pequeños distribuidores que estén interesados, que nos contacten a través de www.municipioslibres.cl No queremos perjudicarlos, sino que todo lo contrario. Queremos a más actores compitiendo en el mercado y acabar con esta concentración, que no le podemos llamar colusión porque no tenemos pruebas, pero lo parece”, sostuvo Tamayo. Quien también apoyó la iniciativa fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien extendió una invitación a otras autoridades comunales para que se sumen. “Hacemos la invitación a los otros municipios, que se sumen a la Asociación (…) Si entre todos los municipios pagamos los costos operacionales y traspasamos los costos de compras a costos de ventas en nuestros territorios, los vamos a estar abaratando”, apuntó Jadue. Por su parte, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, apuntó a la supuesta colusión entre las empresas Lipigas, Gasco y Abastible y afirmó que los municipios no competirán con las pymes, sino que colaborarán con ellas. “Ya lo conocimos con los pollos, papel higiénico, medicamentos. No puede ser que nuevamente estemos a merced del mercado (…) Nuestra competencia no es la pyme, el vecino que ha visto en esto una fuente de trabajo, sino que golpear al mercado y a los que han elevado el costo de la vida de millones de chilenos”. Otro municipio que se sumó a la iniciativa fue el de La Florida. Mediante un comunicado, el alcalde Rodolfo Carter indicó que “vamos a ingresar a la ENAP y a la Fiscalía Nacional Económica un requerimiento con el fin de convertirnos en proveedores para poder vender a precio de costo el balón de gas”. “Hay fijación y opacidad en la fijación de los precios del gas. Valoramos el primer paso dado por la Municipalidad de Chiguayante, en La Florida hemos tomado ese ejemplo y avanzaremos en la misma línea, porque nuestros vecinos y vecinas conocen lo que es llegar en invierno pagando $28.000 por un balón de gas”, agregó el alcalde.

