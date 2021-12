Vlado Mirosevic y proyecciones sobre futuro Gobierno: “Va a ser un desafío la relación con el Congreso”

Poco más de un año ha pasado desde que el Partido Liberal decidió retirarse del Frente Amplio, en un complejo momento para la coalición y que vino a sumarse a las renuncias de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo a Revolución Democrática. Esto, debido a diferencias entre los parlamentarios por los acercamientos del conglomerado con el Partido Comunista, con el objeto de enfrentar las elecciones de constituyentes de abril de 2021, donde se terminó de formalizar el pacto “Apruebo Dignidad”. Sin embargo, los alejamientos políticos se venían dando desde 2019 en el marco del estallido social, con las renuncias del Partido Humanista, Ecologista y el Partido Igualdad, que cuestionaron la suscripción del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución por una parte del sector, entre ellos, el actual presidente electo Gabriel Boric. En medio de esta crisis, incluso, se especuló sobre el fin del Frente Amplio; sin embargo, el resultado de las elecciones de convencionales y la segunda vuelta presidencial terminaron por posicionar a la coalición en dos aspectos que serán fundamentales para Chile en los próximos años: el proceso constituyente y la administración del nuevo Gobierno. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado liberal, Vlado Mirosevic, abordó los desafíos para el nuevo ciclo político y presidencial, la disposición del partido a establecer alianzas con la coalición gobernante, donde también han abierto la posibilidad de extender acercamientos con otras colectividades de la centroizquierda. Sobre los resultados de las elecciones del pasado 19 de diciembre, el legislador las calificó de “contundentes” y afirmó que “me es inevitable recordar los resultados del Apruebo, en el sentido de que creo que está bastante vinculado. Había un candidato del Rechazo y uno del Apruebo y hubo una gran mayoría de personas que dijo: no me da lo mismo lo que pase con el proceso constituyente y, entonces, voy a votar por la opción que la defienda”. En esa línea, Mirosevic dijo que “creo que eso fue en parte lo que pasó. Claramente la candidatura del Rechazo era además de retroceso, la gente lo tenía claro y se produjo creo yo una gran movilización muy épica en todos los barrios, comunas, muchísima gente movilizándose para que sea la opción del Apruebo la que siga habilitando estos cambios sociales y así fue finalmente”. En cuanto al sorpresivo triunfo de Boric en el norte del país- donde en primera vuelta se impuso el excandidato del Partido de la Gente, Franco Parisi- el también parlamentario por el Distrito 1 reconoció que “no fue una campaña fácil. Efectivamente, había una predisposición de la ciudadanía respecto de temas como migración, seguridad, certidumbre económica que le daban una cierta ventaja a José Antonio Kast. Logramos que eso se revirtiera, muchísima gente colaboró con ese proceso y yo creo que tiene que ver con que el votante de Parisi quiere cambios políticos, no quiere que las cosas sigan igual y quiere renovación. Desde ese punto de vista estaba más cerca de Gabriel Boric, que de una figura conservadora que comprometía retroceso”. En una mirada retrospectiva, se refirió además a la salida del Partido Liberal del Frente Amplio, y descartó calificar de “error” la determinación, a la luz de los últimos eventos electorales. En particular, apuntó al escenario presidencial de fines de 2020, expresando “nuestra salida tenía que ver con que estábamos seguros de que Daniel Jadue, quien era un muy probable candidato de ese momento, no iba a tener la capacidad de ganarle a la derecha en segunda vuelta. Yo creo que en eso no nos equivocamos”, agregando “no queríamos entregarle el Gobierno a la derecha y no nos daba lo mismo dividir a la oposición. Fue una diferencia más bien táctica”. El diputado Vlado Mirosevic detalló que “no teníamos ninguna capacidad de pronosticar que Gabriel iba a ser candidato y que se le iba a poder ganar a Jadue. Pero, de todas maneras, creo que nuestra salida también fue porque decíamos no podemos dividir a las listas constituyentes, por eso fue justo antes de la inscripción. Yo creo que tomamos el camino que era más consecuente con nosotros, nos parecía que lo mejor era construir una unidad opositora amplia y no achicarla, que era un poco la tesis de Jadue, ahí teníamos una diferencia grande con él”. Por otra parte, enfatizó en la disponibilidad del Partido Liberal a establecer alianzas para llevar a cabo el programa del presidente electo, Gabriel Boric, especialmente en el Congreso. “Hemos intentado de ser un puente para que esto se produzca, estoy convencido de que aquí tiene que constituirse una mayoría parlamentaria porque si no vamos a tener un Gobierno muy frágil. Necesitamos una mayoría parlamentaria que la reforma tributaria, la reforma de pensiones y tantas otras pasen porque tenemos un virtual empate en el Congreso, por lo tanto, aquí hay que unir a todo el progresismo en el amplio sentido de la palabra. Entonces, por lo menos nuestra disposición, y creo que de la izquierda en general, ha sido colaborar sin condiciones”, aseveró. De todas formas, lamentó que el próximo Parlamento sea “más conservador” y adelantó que “va a ser un gran desafío para el Gobierno la relación con el Congreso”. Además, consideró que la prioridad de la nueva administración “debiese iniciarse con una reforma tributaria que debiese permitir financiar el resto de políticas sociales y, paralelamente, tiene que tener una gran agenda de reactivación económica. Si solo hacemos la reforma tributaria y no nos preocupamos de la economía nuevamente le estamos regalando a la derecha esa agenda, y hemos visto que cuando hay incertidumbre económica grandes sectores de la sociedad comienzan a mirar a la derecha con atención”. Asimismo, le quitó dramatismo a la reacción del mercado tras el triunfo de Gabriel Boric, manifestando “que los indicadores económicos se muevan temporalmente después de una elección es completamente normal, pasó también cuando ganó el NO, pero después la cosa se estabiliza. De hecho, el riesgo país no cayó”. Mientras que, sobre la definición en torno al gabinete, dijo que “Sebastián Piñera también se tomó hasta finales de enero. Es normal que así sea, no hay que improvisar y esperar que el presidente tome sus decisiones”. “Ahora claro, sería bueno que preanunciaran Hacienda y quizá otros ministerios claves, puede servir para dar mayor tranquilidad. Estoy seguro y convencido de que este es un gobierno que no viene a generar, a diferencia de José Antonio Kast, un escenario de inestabilidad”, añadió. Finalmente, sobre sus proyecciones respecto al proceso constituyente Mirosevic aseguró que “se salvó en mayor medida el domingo porque con José Antonio Kast se la iba a jugar por hacerlo fracasar. Si tuviésemos un texto constitucional que sea capaz de construir una mayoría, la principal preocupación del gobierno tiene que ser cuidar este proceso histórico, acompañarlo con la autonomía debida de la Convención y hacerle frente a la campaña del terror que va a surgir desde sectores de ultraderecha y de derecha, en algunos casos. Tengo bastante esperanza de que esto va a funcionar bien”.

