Nacional Municipalidad de Santiago anuncia medidas por paro de recolectores de basura La alcaldesa Irací Hassler comunicó la compra de nuevos camiones recolectores, contratación de personal adicional y normalización de la deuda de arrastre con la empresa de mantenimiento. Además, informó la reanudación del servicio a partir de las 17:00 horas. Diario Uchile Miércoles 29 de diciembre 2021 15:11 hrs.

Luego que recolectores de basura protagonizaran un paro de advertencia que se extendería hasta las 18:00 horas de este miércoles, la Municipalidad de Santiago anunció medidas urgentes para abordar esta problemática. En particular, los trabajadores acusaron malas condiciones para desempeñar su labor y que hace un año que no se le paga a la empresa contratista para realizar la mantención de los camiones recolectores. El vocero de los recolectores, Héctor Soto, expresó que “no hay ninguna empresa que pueda resistir el no pago durante un año. Con qué materiales nos van a reparar los camiones. Teníamos 40 camiones, hoy día con 20 quieren que se sigan haciendo las mismas recolecciones” y agregó “la alcaldesa tiene que entender de que esto no es con ella, no es una cuestión política, las condiciones sanitarias son pésimas”. “Es imposible trabajar con una ducha buena cuando hay 100 trabajadores”, agregó el dirigente, quien también comentó que este problema se arrastra desde hace cuatro administraciones. Frente a esta situación, la alcaldesa Irací Hassler informó que el municipio realizó la compra de cinco camiones recolectores, con una inversión de $690 millones de pesos, además de llevar una licitación para la adquisición de otros 10 vehículos de este tipo. Otras de estas medidas incluyen la compra de cinco cajas compactadoras para los camiones; el uso de tres camiones en arriendo y que desde el lunes se le sumarán otros cinco; la contratación de 60 trabajadores adicionales y la normalización de la deuda de arrastre que se tenía con la empresa de mantenimiento. En esa línea, la autoridad explicó que “todo esto porque necesitamos un nuevo modelo de gestión de residuos, basados en la eficiencia del municipio y también en el reciclaje y en el compostaje de nuestra comuna”. Lo anterior, considerando que el último camión de basura del que se tiene registro fue adquirido hace ocho años. Pocas horas después y tras el diálogo con dirigentes, la jefa comunal afirmó haber llegado a un acuerdo, por lo que se reanudará el servicio de retiro de residuos a partir de las 17:00 horas. ✅ Vecinas y vecinos: ¡Buenas noticias! Tras la medidas urgentes y diálogo con funcionarios y funcionarias municipales, llegamos al acuerdo de reanudar hoy a las 17 horas y con completa normalidad el servicio de recolección de residuos. pic.twitter.com/SHxY5TDJ3F — Santiago (@Muni_Stgo) December 29, 2021

