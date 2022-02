1b32ea1d60

Análisis Entrevista Migración Política Vlado Mirosevic por crisis migratoria: “Hay un abandono crónico hacia las regiones del norte” El parlamentario del Partido Liberal abordó las manifestaciones sociales en la Región de Arica y Parinacota y se refirió a la visita del ministro del Interior a la zona. Además, respecto al viaje del canciller Andrés Allamand a España en plena crisis migratoria, sostuvo que “yo esperaría que estos viajes se estén dando en el contexto de sus vacaciones porque, de lo contrario, no me lo explicaría”. Lorena Moreno Berroeta Jueves 3 de febrero 2022 18:40 hrs.

Durante esta semana se han realizado una serie de manifestaciones en las regiones del norte del país. El pasado fin de semana, en Iquique se realizaron marchas ciudadanas en contra de la migración y, el día lunes, la ciudad amaneció en paro como respuesta ciudadanía a la inseguridad y la crisis migratoria que actualmente se vive en la región de Tarapacá. Mientras que, al día siguiente, la ciudad de Arica se unió a las manifestaciones, y en este contexto, durante este jueves el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó a la zona para reunirse con autoridades locales y gremios, a fin de trabajar en materias de seguridad para esa zona del país. Ya estamos en la Región Arica y Parinacota junto a la ministra (s), @a_balladaresl, la subse @SubPrevDelito, @Mjgomezg, representantes de @carabdechile y la @PDI_CHILE, para conversar y trabajar en seguridad ciudadana con los gremios y representantes regionales. pic.twitter.com/rLWLi0LTru — Rodrigo Delgado Mocarquer (@RodrigoDelgadoM) February 3, 2022 En este contexto, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado representante de la Región de Arica y Parinacota y militante del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, aseguró que “hace rato que las autoridades regionales venimos alertando al Gobierno central de una situación compleja, de una crisis migratoria y que también se suma a una crisis respecto de inseguridad pública” en la región del extremo norte del país, y agregó que “lamentablemente, no ha habido una respuesta del nivel central y, yo diría más bien, hay un abandono crónico hacia las regiones del norte”. En esa línea, Mirosevic recuerdó la interpelación al ministro del Interior que encabezó en el Congreso, en relación a la crisis migratoria que ya afectaba de manera importante el norte del país y señaló que, después de esa instancia, “hemos tenido poca reacción”. “El Gobierno ha tenido una actitud más bien reactiva. Cuando esto sale en los medios, el Gobierno aparentemente reacciona, pero estamos frente a una política muy centralista y muy alejada de la realidad de lo que pasa en las regiones. Y lamentablemente, hemos llegado hasta este punto de la crisis, que se pudo haber evitado atacando, básicamente, las consecuencias de la crisis”, recalca Mirosevic. “Respecto del origen de la crisis, obviamente, es un problema continental. Todos los países de la región están viviendo problemas similares, y están todos enfrentando la crisis humanitaria y migratoria sin excepción. Pero, en el caso de Chile, nosotros podríamos apalear las consecuencias de convivencia que trae, pero no ha habido voluntad del Gobierno”, recalca. Además, algunas autoridades de otras regiones como el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, o el alcalde de Colchane, Javier García, han señalado que la situación que actualmente se vive en el norte es un reflejo del abandono del Estado y la implementación de malas políticas migratorias. Y Vlado Mirosevic coincide con esa opinión. “Yo creo que Chile ha sido uno de los países, históricamente, de los más centralistas del mundo. No es una exageración. Y creo que el Gobierno central ha tenido poca sensibilidad para entender el tamaño de la crisis que se está viviendo en el norte”, dice. “Lo que detonó las movilizaciones en Arica fue una sensación de inseguridad y un pánico respecto de delitos más violentos que no estábamos acostumbrados. Aquí tenemos una dificultad que se combate con inteligencia policial, pero hasta el minuto no ha habido gran voluntad del Gobierno central”, explica, y agrega que “sólo para poner un ejemplo, la Fiscalía Regional de Arica es una fiscalía que tiene doce fiscales, pero tienen que ver más de 9 mil causas vigentes. Es decir, no tienen ninguna posibilidad de hacer investigaciones más profundas, y no tienen gente para hacer investigaciones más profundas, lamentablemente”. Al ser consultado por la visita del ministro del Interior a la Región de Arica y Parinacota, el diputado Mirosevic explica que “esperamos poder tener una reunión con él”, para presentar propuestas que permitan brindar alguna solución a lo que ocurre en la región. “Estamos pidiendo fortalecer el OS9 ante el crimen organizado, porque aquí lo clave es desbaratar a estas bandas que están operando. Se está pidiendo una comisaría en el sector norte de la ciudad, y también pórticos en los ingresos norte y sur de la ciudad para la detección de autos robados”, detalla. Además, en medio de la crisis migratoria que afecta principalmente al norte del país, esta mañana se conocieron fotografías del actual canciller Andrés Allamand, quien está de visita en España por reuniones de trabajo para su eventual futuro cargo en la Subsecretaría General Iberoamericana. Al referirse a este hecho, Mirosevic, actual integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, es enfático en señalar que “no creo que sea prudente que (sea) todavía estando en funciones como canciller”. 1.ª reunión de trabajo con @allamand, SG electo de @SEGIBdigital. #España está plenamente comprometida con la #cooperación Iberoamericana y apuesta por una #SEGIB con una interlocución reforzada en la región y en el mundo. SEGIB, un organismo clave para España y @CooperacionESP. pic.twitter.com/8SEhRT7zgu — José Manuel Albares (@jmalbares) February 3, 2022 “Si está haciendo uso de sus vacaciones, eso es legítimo y ahí no tendría nada que comentar. Pero en caso de no ser así, me parece que lo más prudente es que los ministros se aboquen hasta el final a cumplir sus funciones, porque esta sensación de que el Gobierno terminó no es real hasta el 11 de marzo. Prueba de ello es lo que está pasando en el norte y los ministros, hasta último minuto, van a tener que hacerse cargo de la situación y de la coyuntura que está viviendo el país. Ellos siguen gobernando y todavía les quedan 35 días. Eso significa que hay que cumplir completamente con eso”, señala el parlamentario, y agrega que “yo esperaría que estos viajes se estén dando en el contexto de sus vacaciones porque, de lo contrario, no me lo explicaría”. Y en relación al emplazamiento que Rodrigo Delgado realizó al Presidente electo, Gabriel Boric, y a algunos de los actuales integrantes de la Cámara Baja que serán ministros en el próximo Gobierno por llevar al Tribunal Constitucional la nueva ley de migración, Mirosevic señaló que el descontrol actual se produjo por el abandono de la actual administración en esta materia. “Esta crisis la podríamos haber tenido bajo mayor control si es que el Gobierno hubiese decidido enfrentar las consecuencias negativas que hay en torno a ella, pero yo creo que el Gobierno abandonó la posibilidad de gestionar la crisis. Y gestionar quiere decir hacerlo desde los municipios, con los gobernadores regionales, desde las regiones y los territorios. Pero no, el Gobierno abandonó esa posibilidad, y yo diría que no es bueno responsabilizar a la oposición de las acciones que el Gobierno de turno no tomó”, reflexionó el parlamentario.

