Educación Karina Delfino sobre el retorno a clases: “Tenemos que escuchar a las comunidades educativas” La alcaldesa de Quinta Normal aseveró que es fundamental volver a la presencialidad para no exacerbar las brechas en educación; no obstante, aseguró que aplicarán flexibilidades respecto al protocolo del Mineduc, en atención al diagnostico que han levantado junto a los gremios y las comunidades educativas. María Luisa Cisternas Domingo 20 de febrero 2022 10:23 hrs.

Siete meses lleva la administración encabezada por Karina Delfino (PS) en la Municipalidad de Quinta Normal y una de las primeras acciones al asumir el gobierno local fue visitar las 19 escuelas de la comuna en conjunto con el Colegio de Profesores. Un ruta que arrojó un diagnóstico lapidario al evidenciar la infraestructura de los establecimientos, entre ellos la escuela básica Abate Molina cuyas imágenes que daban cuenta de su mal estado se viralizaron. De hecho, fue luego declarada en emergencia por el Ministerio de Educación. Lo anterior, según señalan, es consecuencia de una gestión paupérrima de los recursos municipales, sumado a casos de corrupción y falta de probidad. Por este motivo es que las gestiones para mejorar las condiciones de las escuelas y dotarlas de un servicio de higiene mínimo han copado gran parte de la agenda de la alcaldesa durante el segundo semestre del 2021 y lo que lleva de este 2022, para conseguir las condiciones mínimas que garanticen el retorno presencial a clases. Y es que en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Delfino aseguró que la presencialidad no es reemplazable por otros medios telemáticos para efectos de garantizar el nivel de aprendizaje de los niños y las niñas. Por eso es que la reintegración del alumnado a las aulas es una prioridad, aún más en Quinta Normal donde los problemas en materia de educación no sólo se encuentran en infraestructura sino también en calidad, señaló. “La mitad de nuestros establecimientos educacionales están con un indicador que es insuficiente en calidad de la educación, es decir, el más bajo que tiene el Ministerio de Educación y la otra mitad está en medio bajo, que es el que lo sigue. El mejor colegio de nosotros, entre comillas, es medio bajo, entonces nosotros no podemos no volver de manera presencial porque sino eso se va a agudizar y la desigualdad se sigue profundizando“. Sin perjuicio de lo anterior, y abordando los reparos que se han levantado en contra del “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales” recientemente publicado por el Ministerio de Educación, la edil sostuvo que todas las disposiciones emanadas por la autoridad central debieran ser previamente conversadas con los y las alcaldesas en cuanto son quienes conocen los problemas más diarios de las comunas. Esto para efectos de aplicar ciertas flexibilidades en torno a la presencialidad, como son las que seguirán aplicando en Quinta Normal para garantizar la educación a todos los y las estudiantes. “En el caso nuestro vamos a seguir manteniendo el cómo hemos ido funcionando, que es con presencialidad pero también asegurando clases online para que aquellos niños y niñas que no puedan asistir de manera presencial o que sus padres no quieran enviarlos. Para nosotros es fundamental mantener eso, que no son clases híbridas, no se realizan en el mismo momento, pero un grupo de profesores también hace clases online para que los alumnos y alumnas no terminen sin acceso a la educación”, indicó. Por otro lado, Delfino coincidió con las críticas que han apuntado a la eliminación de la restricción de los aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales. Una irracionalidad a su modo de ver, en cuanto “hay que conjugar de la mejor manera la presencialidad con el cuidado de la salud de los niños y las niñas”. En razón de eso, la capacidad de alumnos por aula será definida desde el municipio en función de la matrícula 2022, afirmó. “Nuestra prioridad es mantener lo que hemos hecho el 2021. Hemos tenido una muy buena relación con el Colegio de Profesores, con los directores y directoras de escuela, con la comunidad y todos los problemas o eventuales riesgos que hemos detectado los hemos ido solucionando con ellos. Y, en este caso, implica también flexibilizar algunas decisiones, por eso considero importante que exista criterio, acá las cosas no pueden ser escritas en piedra, tenemos que escuchar a las comunidades educativas y también evaluar cuando haya un curso con muchos alumnos, ver la opción de que sea mixto el aprendizaje”. Adicionalmente consideró que el Ejecutivo debió haber contemplado fondos especiales para poder asegurar un servicio de salud en todos los establecimientos educacionales a modo de atender a los y las estudiantes que presenten síntomas de Covid. “Yo creo que esto es importante, porque lo que establece el protocolo hoy día es como una sala de contagiados, de modo que se puedan aislar los niños. Yo creo que eso tiene que cambiar y lo que se debiera asegurar es tener a algún profesional de la salud en los colegios con una enfermería o una sala especial para tratar algunos casos posibles de Covid, para así también poder proteger la salud de los niños y las niñas y los trabajadores y trabajadoras de la educación. Creo que podría ser una muy buena idea, los municipios somos precarios así que no siempre podemos asegurar que eso exista en los colegios, pero sí en una alianza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, debiera asegurarse este espacio”, señaló. Clases presenciales ¿Un flanco en Apruebo Dignidad? A partir de las declaraciones del alcalde de la comuna de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, con las que se ha rehusado a imponer las clases presenciales a las comunidades educativas, distintas personalidades del circuito político, partiendo por el Ministerio de Educación han dicho reconocer una contradicción entre el ex candidato presidencial de Apruebo Dignidad con el presidente electo Gabriel Boric, en cuanto el futuro mandatario ha aseverado que “los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”. Pero bajo el parecer de la edil de Quinta Normal, “la mayoría de los alcaldes y alcaldesas estamos por volver a clases de manera presencial y eso significa apoyar lo que ha dicho el presidente electo“. En ese sentido, consideró que “los reparos han ido más bien en poder trabajar juntos las observaciones o las condiciones que tengamos para volver a clases de forma presencial”. “Yo creo que el presidente electo tiene razón y los más perjudicados son los niños y las niñas pobres cuando los colegios están cerrados, porque los colegios del barrio alto, los colegios particulares privados han tenido todas las condiciones o para estudiar de manera híbrida o para estudiar de manera presencial mucho antes que los colegios municipales entonces al final las desigualdades se siguen acrecentando y no tiene mucho sentido si está abierto todo, el mall, el comercio, los parques, que los colegios no estén abiertos”, sostuvo.

