Nacional Camila Vallejo por proyectos del Gobierno: “Necesitamos que el Parlamento se ponga en una situación de colaboración para hacer avanzar estos anhelos” La vocera señaló que el Ejecutivo conoce las dificultades económicas de la gente, pero sostuvo que no se pueden agregar más factores que tensionen el mercado como una nueva inyección de recursos a través de un retiro de ahorros previsionales. Diario Uchile Jueves 14 de abril 2022 10:47 hrs.

“Es una situación bien compleja. No ha sido fácil para nosotros, pero entendemos que hay necesidades. Y la pandemia nos ha llevado a tomar decisiones drásticas”. Así retrató la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el debate sobre un quinto retiro de fondos previsionales y la propuesta del Ejecutivo que fue ingresado este martes al Parlamento. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, la ministra indicó que el tema fue abordado por el comité político donde se pusieron todos los elementos sobre la mesa y la decisión fue buscar una salida que permita aportar a resolver los problemas domésticos, pero también evitar que esto signifique aumentar la inflación que termina perjudicando, una vez más, a los sectores más pobres de la población. Vallejo indicó que en perspectiva, para los próximos meses se espera una inflación de 11 e incluso un 12 por ciento, por lo que “un quinto retiro que generaría una inyección tremendamente considerable en el mercado, generaría una situación aún peor que impacta a quienes no tienen fondos, a quienes son los sectores más vulnerables y que estamos tratando de apoyar con el plan Chile Apoya que dentro de todas las cosas busca aumentar el salario mínimo”. La vocera de La Moneda reconoció que el tema “es una situación bien compleja. No ha sido fácil para nosotros, pero entendemos que hay necesidades. Y la pandemia nos ha llevado a tomar decisiones drásticas. Creo que es la mejor alternativa que hemos encontrado para atender a las necesidades de las personas, pero también siendo responsables y solidarios para no contribuir con que aquellas familias que no tienen fondos, empobrecidas, no se vean impactados con una mayor alza todavía en los alimentos”. Sin embargo, la tensión también se radica en los conglomerados que apoyan al Gobierno que buscan soluciones y poner por delante demandas específicas de cada uno de los sectores. En ese sentido indicó que “el desafío que tenemos como Gobierno y particularmente del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, es mucho mayor, es una tarea sumamente grande, pero importante y necesaria que todos entendamos que la agenda que tenemos de transformaciones”. Vallejo enumeró las propuestas que tiene comprometido el Ejecutivo como “la reforma a las pensiones, el nuevo sistema nacional de cuidados, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la reforma tributaria, en fin, los proyectos que están detrás del programa, son importantes para nuestro país”. Para avanzar con esa agenda, la ministra de la Segegob indicó que “necesitamos que el Parlamento sea contribuyente, se ponga en una situación de colaboración para hacer avanzar estos anhelos. Para hacer avanzar esto necesitamos cuidar la economía, porque necesitamos que estas reformas se asienten en un escenario que les permita ser sostenibles. Por eso creemos que todo este diálogo tiene que ser en colaboración, buscando acuerdos. Ya hemos logrado avanzar en este escenario difícil con esta propuesta alternativa”. Proceso Constituyente: “Nos interesa que en el plebiscito de salida podamos contar con una nueva constitución y no volver a la constitución de Jaime Guzmán” Uno de los temas que serán ejes de este primer año de Gobierno es el trabajo de la Convención Constituyente y el plebiscito de salida que está anunciado para el próximo 4 de septiembre. Al respecto, Camila Vallejo recordó las largas movilizaciones sociales de las últimas décadas con reclamos puntuales de movimientos estudiantiles, medio ambientales, de trabajadores y de mujeres que luego decantaron en la exigencia de un cambio a la Constitución de 1980. “Todo lo que hemos vivido, años pidiendo un cambio en la constitución, una revuelta popular y tantas otras manifestaciones antes en nuestro país exigiendo cambios estructurales. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día hay que cuidarlo y esa es una tarea no solo de los convencionales”, subrayó la vocera. Por eso precisó que “el proceso constituyente no nos es indiferente y no somos neutrales tampoco ante el proceso constituyente. Nos interesa que le vaya bien, nos interesa que en el plebiscito de salida podamos contar con una nueva constitución y no volver a la constitución de Jaime Guzmán”. Además, insistió en el llamado hecho por el Presidente Gabriel Boric para lograr que los acuerdos sean lo más amplio posible para retratar la diversidad no sólo de la propia Convención, sino también de la sociedad chilena. “Que se trabaje por los acuerdos, para eso existe además un quorum sumamente alto que hay que respetar cuando se dan esos acuerdos y entender que esos acuerdos representan una diversidad de posiciones, que tenemos que entender también que no toda la información que nos llega de el proceso constituyente, que se dice que se discute en el proceso constituyente, es cierta, que hay que verificar la información para no hacernos juicios que no se sustentan en la realidad y que terminan en posiciones finalmente sesgadas”. La entrevisa con la ministra de la Secretaría General de Gobierno acá:

