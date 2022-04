ef77f19a2a

71cd760edf

Internacional China se proyecta hacia el Pacífico Sur Este martes Pekín anunció la firma de un “acuerdo de seguridad” con Islas Salomón, despertando el recelo de varios países occidentales -incluido Estados Unidos- que temen que el asunto responde a proyecciones militares de Pekín hacia el Pacífico. Luis Hernán Schwaner Martes 19 de abril 2022 15:10 hrs.

Whatsapp Tweet

En marzo pasado la versión preliminar de este acuerdo provocó sorpresa y críticas occidentales, pues supone la posibilidad de despliegues militares chinos en este archipiélago del Pacífico. Como para tranquilizar las aguas, a principios de abril el primer ministro de Islas Salomón, Manasseh Sogavare, aseguró que no permitiría la construcción de una base militar china en su país, pero esto no bastó para reducir los temores de Australia, cuyas costas se sitúan a sólo 1.500 kilómetros del archipiélago. De hecho, Canberra y Washington no han ocultado su preocupación ante la posibilidad de que China construya una base en la región del Pacífico Sur, lo que le permitiría proyectar su poderío militar y naval mucho más allá de sus fronteras. Los antecedentes del acuerdo se remontan a 2019, cuando las autoridades de las Islas Salomón -histórico socio estratégico para Australia- dieron un giro a su política exterior al reconocer a la República Popular China en vez de Taiwán, lo que de inmediato provocó tensiones con sus socios tradicionales. Otro paso en el acercamiento de Islas Salomón a China se produjo hace poco más de 15 días, el 31 de marzo, cuando las autoridades insulares adelantaron que “las Islas Salomón y la República de China suscribieron hoy los elementos para el marco de un tratado bilateral de cooperación entre los dos países”. Sin embargo, un borrador del acuerdo fue filtrado y de los detalles del texto se pudo conocer que, entre otras medidas, se acordaba autorizar el envío de buques y equipos de seguridad chinos a las idílicas islas del Pacífico. “China podrá, acorde con sus propias necesidades y con el consentimiento de Islas Salomón, hacer visitas navales para abastecimientos logísticos en Islas Salomón, así como realizar escalas y transiciones”, dice el borrador filtrado. El pacto también permitiría a policías armados chinos ayudar a mantener el “orden social” en la nación insular a solicitud de sus autoridades. El documento agregaba que las “fuerzas chinas” también podrán proteger “la seguridad del personal chino” y “sus grandes proyectos en las Islas Salomón”. Obviamente, el borrador filtrado generó alarma entre muchos en la región de Asia Pacífico. Por lo pronto, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda expresaron sus temores, como se desprende de las palabras del jefe de operaciones conjuntas de Australia, el teniente general Greg Bilton. El alto oficial manifestó que el pacto “cambia el cálculo” de las operaciones de su país en el Pacífico. Esto obligó al primer ministro Manasseh Sogavare a refutar las críticas al señalar que “no hay intención alguna (…) de pedirle a China construir una base militar en Islas Salomón”. Por la misma razón, el portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, al informar este martes durante una conferencia de prensa en Pekín acerca de la firma del “acuerdo de cooperación en seguridad” con las Islas Salomón, que éste “no tiene como objetivo a un tercer país”, según la emisora estatal CGTN. Aunque no se detalló ni la fecha, ni el lugar específico donde se celebró el pacto, y tan sólo se reseñó que éste fue rubricado “recientemente” por el Consejo de Estado de la República Popular, sí se informa que el acuerdo lleva las firmas del Ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi y del canciller de Islas Salomón, Jeremiah Manele. El portavoz agregó que “la cooperación en seguridad entre China y las Islas Salomón es parte de los intercambios y la cooperación normales entre dos países soberanos e independientes”, argumentó. Wang Wenbin agregó que el pacto es “transparente, abierto e inclusivo”, no contradice la cooperación entre las Islas Salomón y otros países, y puede complementar los mecanismos de cooperación existentes en la región. Mencionó, además, que el acuerdo está “basado en la igualdad y los beneficios compartidos, y se realiza bajo la premisa de respetar la voluntad y las necesidades reales de las Islas Salomón”. Pese a que los detalles del pacto no se han hecho públicos, el portavoz chino dijo que los países “cooperarán en campos como el mantenimiento del orden social, la protección de la vida y las propiedades de las personas, la entrega de asistencia humanitaria y la lucha contra los desastres naturales”. Manasseh Sogavare, en tanto, aseguró que el acuerdo con China es una respuesta a “amenazas internas blandas y duras”, y reafirmó que continuarán con su política exterior de ser “amigos de todos y enemigos de nadie”. “Conocemos nuestros límites y no haremos nada que cause molestias innecesarias a nuestros socios en la región”, aseguró el líder ante el Parlamento de Islas Salomón.

En marzo pasado la versión preliminar de este acuerdo provocó sorpresa y críticas occidentales, pues supone la posibilidad de despliegues militares chinos en este archipiélago del Pacífico. Como para tranquilizar las aguas, a principios de abril el primer ministro de Islas Salomón, Manasseh Sogavare, aseguró que no permitiría la construcción de una base militar china en su país, pero esto no bastó para reducir los temores de Australia, cuyas costas se sitúan a sólo 1.500 kilómetros del archipiélago. De hecho, Canberra y Washington no han ocultado su preocupación ante la posibilidad de que China construya una base en la región del Pacífico Sur, lo que le permitiría proyectar su poderío militar y naval mucho más allá de sus fronteras. Los antecedentes del acuerdo se remontan a 2019, cuando las autoridades de las Islas Salomón -histórico socio estratégico para Australia- dieron un giro a su política exterior al reconocer a la República Popular China en vez de Taiwán, lo que de inmediato provocó tensiones con sus socios tradicionales. Otro paso en el acercamiento de Islas Salomón a China se produjo hace poco más de 15 días, el 31 de marzo, cuando las autoridades insulares adelantaron que “las Islas Salomón y la República de China suscribieron hoy los elementos para el marco de un tratado bilateral de cooperación entre los dos países”. Sin embargo, un borrador del acuerdo fue filtrado y de los detalles del texto se pudo conocer que, entre otras medidas, se acordaba autorizar el envío de buques y equipos de seguridad chinos a las idílicas islas del Pacífico. “China podrá, acorde con sus propias necesidades y con el consentimiento de Islas Salomón, hacer visitas navales para abastecimientos logísticos en Islas Salomón, así como realizar escalas y transiciones”, dice el borrador filtrado. El pacto también permitiría a policías armados chinos ayudar a mantener el “orden social” en la nación insular a solicitud de sus autoridades. El documento agregaba que las “fuerzas chinas” también podrán proteger “la seguridad del personal chino” y “sus grandes proyectos en las Islas Salomón”. Obviamente, el borrador filtrado generó alarma entre muchos en la región de Asia Pacífico. Por lo pronto, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda expresaron sus temores, como se desprende de las palabras del jefe de operaciones conjuntas de Australia, el teniente general Greg Bilton. El alto oficial manifestó que el pacto “cambia el cálculo” de las operaciones de su país en el Pacífico. Esto obligó al primer ministro Manasseh Sogavare a refutar las críticas al señalar que “no hay intención alguna (…) de pedirle a China construir una base militar en Islas Salomón”. Por la misma razón, el portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, al informar este martes durante una conferencia de prensa en Pekín acerca de la firma del “acuerdo de cooperación en seguridad” con las Islas Salomón, que éste “no tiene como objetivo a un tercer país”, según la emisora estatal CGTN. Aunque no se detalló ni la fecha, ni el lugar específico donde se celebró el pacto, y tan sólo se reseñó que éste fue rubricado “recientemente” por el Consejo de Estado de la República Popular, sí se informa que el acuerdo lleva las firmas del Ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi y del canciller de Islas Salomón, Jeremiah Manele. El portavoz agregó que “la cooperación en seguridad entre China y las Islas Salomón es parte de los intercambios y la cooperación normales entre dos países soberanos e independientes”, argumentó. Wang Wenbin agregó que el pacto es “transparente, abierto e inclusivo”, no contradice la cooperación entre las Islas Salomón y otros países, y puede complementar los mecanismos de cooperación existentes en la región. Mencionó, además, que el acuerdo está “basado en la igualdad y los beneficios compartidos, y se realiza bajo la premisa de respetar la voluntad y las necesidades reales de las Islas Salomón”. Pese a que los detalles del pacto no se han hecho públicos, el portavoz chino dijo que los países “cooperarán en campos como el mantenimiento del orden social, la protección de la vida y las propiedades de las personas, la entrega de asistencia humanitaria y la lucha contra los desastres naturales”. Manasseh Sogavare, en tanto, aseguró que el acuerdo con China es una respuesta a “amenazas internas blandas y duras”, y reafirmó que continuarán con su política exterior de ser “amigos de todos y enemigos de nadie”. “Conocemos nuestros límites y no haremos nada que cause molestias innecesarias a nuestros socios en la región”, aseguró el líder ante el Parlamento de Islas Salomón.