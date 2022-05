4f6b945adb

Nacional Política Francisco Undurraga y rechazo de Chile Vamos a acusación contra Siches: “No es oportuna y es una torpeza política” El legislador de Evópoli señaló que el escenario político que se construya hasta el 4 de septiembre, fecha del plebiscito de salida de la nueva constitución, debe permitir tener la suficiente calma a la ciudadanía para analizar el texto propuesto. Osciel Moya Plaza Miércoles 18 de mayo 2022 21:50 hrs.

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, expresó que el escenario político que se construya hasta el 4 de septiembre, fecha del plebiscito de salida de la nueva Constitución, debe permitir tener la suficiente calma a la ciudadanía para analizar el texto propuesto. Por ello, indicó que la Acusación Constitucional (AC) contra la ministra del interior, Izkia Siches, no contribuye a ese clima. El parlamentario por el Distrito 11 de la Región Metropolitana, analizó este lunes los efectos que tuvo la decisión de Chile Vamos, de no apoyar el libelo presentado por la bancada del Partido Republicano, la que calificó de “torpeza política”. “Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, que el escenario que nos encontremos, no solamente el 4 de septiembre sino de lo que construyamos a partir de hoy día, permita tener la suficiente calma a la ciudadanía para analizar el texto propuesto, compararlo con su historia y proyecto de vida y ver cómo vamos a votar: tranquila, libre e informadamente”, dijo el legislador. Por ello, consideró que la acusación constitucional “no ayuda precisamente a ese escenario. Cada partido político y cada persona tomará su decisión si estarán por el rechazo o el apruebo. Lo importante es que el proceso sea lo más transparente posible sin presiones y sin polarizaciones. Lamentablemente hoy día estamos viviendo un ciclo de polarización y nosotros queremos contribuir a que éste no se exacerbe” Undurraga afirmó que la decisión de no apoyar la acusación constitucional fue adoptada por el conjunto de Chile Vamos porque no es oportuna y es a su juicio, una torpeza política, ya que todas las acusaciones generan un doble efecto que es la división de uno y otro lado, aunque consideran que la ministra Siches “lo ha hecho mal, ha relativizado la violencia, a tal extremo que ha minimizado incluso actos de violencia en su contra , pero creemos que no conduce a nada. Además, porque las acusaciones constitucionales son acciones de última ratio. Hubiésemos preferido una comisión investigadora, una sesión especial, una interpelación, pero reventar una bomba constitucional como ésta, no procede” El diputado precisó que eso no significa que el día de mañana se vayan a restar si consideran que hay mérito suficiente para una acción de este tipo, pero hoy “no están las condiciones políticas, ni tampoco sociales. El país nos pide que nos concentremos no solamente en el debate, sino en construir sobre todo una mejor situación donde no exista violencia, el narco terrorismo en la Macrozona Sur, donde no existan los actos de violencia que hemos vivido también en la Región Metropolitana y desde luego, lo más importante, cómo combatimos los niveles de inflación que estamos viviendo” Undurraga afirmó que seguirán siendo una oposición dialogante y no “queremos hacer lo que el actual gobierno, siendo oposición, le hizo al anterior enfrascándonos en múltiples acusaciones. A nosotros nos hicieron al 14 acusaciones constitucionales, una de las cuales termina con el ex ministro de Interior inhabilitado de participar en política por cinco años” Puntualizó que ser una oposición constructiva “no significa ser débil o laxa, al contrario nosotros tenemos que ser capaces y lo hemos sido, de fiscalizar con vehemencia, con fuerza y con convicción al actual gobierno. Así como al presidente Boric lo eligieron Presidente de la República, a nosotros nos eligió el soberano como oposición y no vamos a defraudar a las personas que nos eligieron. Pero no significa que vamos a estar a la primera acusando para demostrar que tenemos fuerza o somos más duros. Aquí no se trata de demostrar, se trata de hacer y ser coherente” Finalmente, el diputado afirmó que como Evolución Política han apoyado proyectos del gobierno y de todos los sectores políticos y que si hay diferencias con un sector, como los republicanos, no significa que vayan a romper relaciones.

