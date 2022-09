3a0e81eff3

Nacional Política Diputada Daniela Serrano: "Hay un interés en ver esta propuesta escrita tal como está" La parlamentaria analizóla campaña con miras al plebiscito del próximo domingo y destacó que "si hiciéramos la política en base a las encuestas, hace rato no haríamos cambios". Además, apuntó a la importancia de los votos que aún están indecisos. Diario Uchile Jueves 1 de septiembre 2022 9:48 hrs.

La diputada del Partido Comunista por el distrito 12, Daniela Serrano, afirmó que el voto de los indecisos, de aquellos sectores que más han solicitado la propuesta de la nueva Constitución, será muy importante para definir el plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora analizó las últimas horas de campaña del Apruebo y el clima político cuando faltan pocos días para este proceso histórico. Serrano afirmó que a diferencia de la derecha, se han desplegado en todos los territorios de manera muy fuerte con las 2 millones de puerta a puerta, donde más que un clima polarizado se ve una expresión de querer informarse del proceso, de conocer la nueva Constitución. “La gente nos pide, quiere ver qué tienen esos artículos tan controvertidos donde les ha llegado información sobre el derecho a la propiedad o a la salud. Entonces, más que un clima polarizado hay un interés en ver esta propuesta escrita tal como está”, señaló la diputada. Serrano afirmó que la campaña del Apruebo ha sido más silenciosa y al margen de los grandes medios de comunicación, pero las encuestas no han estado acertadas y eso tiene que ver con la metodología y con otras formas de expresarse que tiene la ciudadanía y que a través de las redes sociales, se puede evaluar cómo las personas se van expresando, donde hay otra subjetividad que es necesario medir. “Si hiciéramos la política en base a las encuestas, hace rato no haríamos cambios. Creo que hay que estar muy atento a la campaña informativa que ha sido muy relevante, porque lo que ha necesitado la gente es saber que este sobre estímulo de campaña, que le ha llegado a través de Whatsapp, de distintos grupos en las redes sociales o en los volantes que están llegando a cada casa, no han hecho distinción”, precisó la legisladora. Serrano agregó que “ese voto indeciso creemos que va a ser muy importante y va a estar ligado claramente a esta campaña informativa que desde el Apruebo también lo hemos abordado con mucha fineza, porque sabíamos que gran parte de los medios de comunicación le han estado dando la tribuna al Rechazo para que digan incluso, de forma antiética, mentiras sobre la propuesta de nueva constitución y por eso sabíamos que teníamos que llegar a cada una de las casas y esperamos que eso haya tenido resultado”. Respecto de la influencia de los grandes medios en la ciudadanía y que han privilegiado un sector, la diputada Serrano afirmó que por ello han presentado distintos proyectos de ley que apuntan a que los medios informen con la verdad, que se sancionen las noticias falsas y a quienes están detrás de ellas, en un proceso tan importante para el país. Sin embargo, afirmó que si bien los medios pueden incidir, “la gente está cada vez escéptica y esto también tiene que ver con las crisis de las institucionalidades y los medios de comunicación no han estado exento de aquello. Creo que a raíz de todo este sobre estímulo, lo que nos quedaba a nosotros era informar con la propuesta y explicarla, porque esta suspicacia sobre las crisis institucionales, también la trasladaron a la discusión, y esperamos frenar esto con la campaña informativa y sabemos que cuando lo explicamos, el resultado es distinto”, indicó Serrano. Agregó que la apuesta que ha hecho el Comando del Apruebo, es que en caso de ser aprobada la nueva Constitución, el Congreso va a estar muy demandado y es necesario implementar distintos acuerdos con los movimientos sociales para implementar el nuevo texto. Por ello, indicó que es importante los distintos actores que han estado al frente de la campaña, también serán relevantes para llevar a cabo la implementación y que debe ser avalado por los partidos políticos y de los movimientos sociales, que son los responsables de haber llegado a este momento histórico. La diputada comunista también destacó el proceso unitario del Apruebo, más allá de todas las diferencias, que en principio faltó cohesión, pero era necesario despejar un clima e impulsar una campaña en la calle, donde han dado garantías que se puede conversar y llegar a acuerdos, sino también a definir quienes pueden garantizar la implementación de la nueva Constitución. En ese sentido, Serrano valoró la unidad del sector que les permitió implementar los Apruebazo en gran parte del país y que dan cuenta que tomaron decisiones que les permitió enfrentar la campaña de mejor manera. La diputada indicó que como lección, este “proceso es inédito, uno de los más democráticos que hemos tenido, donde una propuesta de nueva Constitución ha estado en boca de todos los chilenos y desde ahí, no iba a ser un proceso fácil entendiendo que durante mucho tiempo estuvimos negados de, primero, dar una opinión sobre la nueva Constitución, de poder construirla, de los sectores de la Convención que llegaron a construirla y que son de los sectores más marginados por esta política tradicional, institucional y muchas veces elitista”. Finalmente, señaló que lo que “acá corresponde es que las instituciones se pongan a la altura de este proceso que está viviendo la ciudadanía, en el cual tiene un interés, no en el interés de entregar un volante, sino que quieren saber mucho más y creo que ahí el Congreso Nacional también va a cumplir un rol importante, no sólo en el acuerdo de los partidos políticos, sino en resguardar la institucionalidad, no sólo por la institución, sino del el ejercicio democrático que se va a dar ahí”.

