Migración Alcalde de Colchane y migración: “Esperamos que los compromisos se cumplan” El alcalde de la comuna nortina, Javier García, asegura que necesitan "mayor acción, sobre todo en materia de identificación de migrantes que ingresan por pasos no habilitados, ya que uno de los compromisos que adquirió el Gobierno fue justamente de dotar con tecnología". Diario UChile Sábado 1 de octubre 2022 11:52 hrs.

El alcalde de la comuna nortina Colchane, región de Tarapacá, Javier García, se refirió en esta jornada a lo ocurrido el miércoles pasado en la zona, luego de que un ciudadano extranjero cayera a una zanja tras intentar ingresar de forma irregular a Chile. En conversación con Emol, el jefe comunal aseguró que “el hecho ocurrido en la zanja en Colchane da cuentas de que la situación migratoria continúa. Si bien los meses pasados había mermado el flujo migratorio por cuestiones climáticas, hoy día con el aumento de las temperaturas vemos también un aumento de migrantes que ingresan por pasos no regulares”. En esta línea, García asegura que las promesas de la exministra del Interior, Izkia Siches, por la situación en el norte (anunciados en agosto), aún no se han cumplido. En la ocasión, Siches detalló que se destinarían $5.500 millones a la Región de Tarapacá para el reforzamiento de la seguridad y la adquisición de nuevas tecnologías, a lo que se sumaría la creación e instalación de un cuerpo especializado en la frontera para evitar los ingresos irregulares. Con el compromiso aún sin cumplir, el alcalde García insiste en que es necesaria una “mayor acción sobre todo en materia de identificación de migrantes que ingresan por pasos no habilitados, ya que uno de los compromisos que adquirió el Gobierno fue justamente de dotar con tecnología”. “En ese sentido, y como otros compromisos que adquirió el Gobierno, a través de la ministra Siches y que valoramos por cierto su visita, aún no se han cumplido. Estamos a la espera y más aun con el cambio de la ministra del Interior”, añadió. NO SE HAN COMUNICADO CON TOHÁ Respecto a la relación con la actual titular del Interior, Carolina Tohá, el alcalde asegura que la ministra no ha tomado contacto con él: “No hemos tenido contacto alguno en relación a que sí se va a cumplir o no los compromisos adquiridos, lo cual desconocemos absolutamente cuál es la preocupación que tiene el Gobierno o el Ministerio del Interior hoy día, en cuanto a la migración y seguridad que está afectando a la Región de Tarapacá”. “No ha tomado contacto alguno (Carolina Tohá), no tenemos mayor información, esperamos que los compromisos que adquirió la exministra sean cumplidos por la ministra actual, lo cual daría seriedad de alguna forma”, añadió García. Destacando que “sin embargo, han pasado bastantes meses los cuales hemos tenido la paciencia de esperar no teniendo una respuesta. La labor del gobierno, al parecer, sigue enfocándose en el sur de Chile y olvidándose de lo que sucede en el norte”. “El Gobierno también se comprometió a iniciar gestiones de expulsiones administrativas conforme a derecho. También es importante dotar de implementos, de vehículos, también en la frontera. No es posible que hoy Carabineros de Colchane cuenten con una sola camioneta”, criticó el alcalde. La autoridad comunal también subrayó que “se se requiere la inversión que se comprometió el Gobierno en materia de seguridad. También iniciar gestiones diplomáticas con Bolivia, ya que la figura de reconducción que Sebastián Piñera anunció con bombos y platillos no fue aplicable en la práctica debido a que Bolivia no estaba y no está dispuesto a recibir migrantes que ingresaron por Bolivia hacia Chile, por tanto, esa figura de reconducción no ha operado y siguen ingresando migrantes irregulares sin ningún problema a nuestro país”. E invitó a la ministra Tohá a que visite Colchane o la Región de Tarapacá, pues “es importante que una autoridad de ese nivel vea en terreno lo que sucede en nuestra región, más allá de las informaciones que se le puede entregar a través de autoridades regionales hacia su persona”. “Por tanto, es necesario que visite la región, que visite la frontera de Colchane y que pueda conocer cuáles son las dificultades reales y que el Ejército no tiene las herramientas legales para impedir el ingreso indiscriminado de migrantes y, por tanto, todas las acciones prácticamente son fallidas”, cerró. Foto: Agencia Aton.

