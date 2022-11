1147b9f36c

Nacional Política Oposición inicia censuras con destitución de diputado Manouchehri de la comisión de Economía Los parlamentarios de Chile Vamos, PDG y el ex republicano Gonzalo de la Carrera, dieron la mayoría de siete votos para la salida del legislador socialista. “No podrán censurar nuestra lucha”, afirmó el representante por Coquimbo. Diario UChile Martes 22 de noviembre 2022 21:09 hrs.

Por 7 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la moción de censura contra el presidente de la instancia, el PS Daniel Manouchehri, cargo que asumió de manera transitoria el legislador UDI Joaquín Lavín León. “Es claro que el fin de la censura parece ser otro. Esta comisión tiene claro el fin político que hay detrás. Hoy se quiere censurar la agenda que hemos impulsado. Se censura a las Pymes, a los millones de endeudados, al pequeño comercio y a las millones de personas por las cuales hemos trabajado”, fustigó. Asimismo, el parlamentario del Distrito 5 aseguró que “la censura no nos va a detener. Hasta que completemos nuestro objetivo, no vamos a descansar. Los parlamentarios tendrán que dirimir entre la mentira y la verdad. Tengo la firme convicción que solo estando del lado de la verdad, el futuro es posible. Hemos enfrentado los intereses de los traficantes de datos, de la banca, de las AFP y de los poderosos. Y lo seguiremos haciendo. Nuestra valentía y nuestro coraje para enfrentar los abusos no podrá ser censurada”. Previo a votar su censura, el legislador de la Región de Coquimbo emplazó a Gonzalo De La Carrera, quien ingresó la acusación en su contra, señalando que “ésta se sustenta en el estilo de quien la presenta: la mentira. Durante estos meses hemos discutido proyectos de interés de millones de personas, que por momentos parece no entender el diputado que defiende los intereses de los poderosos”. En la defensa de su gestión, Manouchehri recordó la tramitación de proyectos que contaron con el respaldo de parlamentarios de oposición y de gobierno. “El ‘Chao Dicom’, que favorece a 4 millones de personas. El ‘Derecho al olvido financiero’ o ‘Chao Histórico’, a casi 12 millones de chilenos. El ‘Salvavidas Pymes’, a más de 300 mil pequeñas y medianas empresas. La ley que restringe el remate de viviendas familiares, a 8 millones de personas”. En esa línea, su compañera de partido e integrante de la comisión, Ana María Bravo, calificó esta acusación como “injusta” y “lamentable para la convivencia”. “Están interrumpiendo una agenda en beneficio de millones de chilenos, de los endeudados y de las Pymes, para entrar en estas operaciones políticas pequeñas. Y lo están haciendo de la peor manera. Siguiendo una acusación sustentada en argumentos mentirosos, liderada por alguien que ha hecho noticia durante todos estos meses por agredir a parlamentarios”, entre ellos al propio Manoucheri, recordó. “La acusación que votamos dice que no se han puesto en tabla mociones de los miembros de la Comisión. Sin embargo, en estos siete meses se han puesto en tabla cinco mociones del diputado Mellado de RN, cuatro de la diputada Cid de RN, cuatro del diputado Calisto, tres del diputado Barrera, tres de la diputada Bravo, dos del diputado Bernales, dos de la diputada Morales, uno del diputado Pino, e incluso, un proyecto del diputado De La Carrera”, acusó Bravo. Votaron a favor de la censura los diputados Gonzalo De La Carrera (Ex Rep), Victor Pino (PDG), Hotuiti Teao (en representación de Christian Matheson, ind-Evopoli), Miguel Mellado (RN), Joaquin Lavin Leon (UDI), Flor Weisse (UDI) y Sofía Cid (RN). En tanto, rechazaron la moción los diputados Daniel Manouchehri (PS) , Ana María Bravo (PS), Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL) , Jorge Sarffirio (en representación del DC Miguel Ángel Calisto) y Javiera Morales (CS).

