Análisis Entrevista Género Nacional Política Subsecretaria Vidal, por Ley Antonia: “Todos, incluidos los medios de comunicación, tenemos que trabajar” La autoridad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género consideró necesario avanzar a un cambio cultural que radique en una nueva perspectiva para abordar la violencia de género y que permee todas las capas de la sociedad. Diario UChile Martes 20 de diciembre 2022 9:19 hrs.

En conversación con Radioanálisis, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, abordó la ley “Antonia”, norma que tipifica el suicidio femicida y que fue promulgada por el Gobierno en el Día Nacional Contra el Femicidio, con una ceremonia en el palacio de La Moneda. La ley especifica que quien cause el suicidio de una mujer, con ocasión de actuaciones previas que constituyen violencia de género “será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida”. La norma detalla que “quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo”. La legislación apunta al complejo escenario que atañe a la sociedad y a las “personas que han vivido muchas veces este dolor tan grande como es perder a un familiar, a veces por personas que han estado cercanas y compartiendo en tu familia”, señaló Vidal. La autoridad explicó que “hay violencias que son muchas veces no vistas por los familiares, no percibidas, no detectadas y una de las violencias es la violencia psicológica”. “Dentro de las relaciones de pareja, muchas veces se da esto del menoscabo a la persona que pueda tener el rol más, digamos, sumiso, que no tiene esa relación del poder y por quien se da principalmente esa relación del poder es por los hombres. Por lo tanto, comienzas a menoscabar a las personas que tienes subyugada y eso a la larga es tan profundo el daño, que muchas veces las mujeres terminan por decir ‘mi vida no vale, termino con mi vida'”, agregó. En ello, afirmó que las instituciones tendrán que recabar las pruebas suficientes para definir si se está frente a un suicidio femicida o una inducción al suicidio, que es “arrinconar tanto a una persona que ella prefiere, dada la violencia que está viviendo, mejor terminar con su vida” señaló, acotando que “esto puede ser dentro de la relación o una vez terminada la relación”. Bajo ese contexto, indicó que “en la campaña ‘Sí es mi Problema’, una de las gráficas que intentamos demostrar es cuando muchas veces se empieza a viralizar una fotografía, por ejemplo, que han tenido personas en un contexto de relación personal o incluso donde se están conociendo y eso empieza a difundirse por todo el mundo. Hoy día que las redes sociales son tan rápidas, eso puede ser un viral y cómo eso puede afectar a una mujer en el ámbito familiar, social y laboral y cómo puede afectar tanto su relación consigo misma”- En esa línea, la autoridad consideró necesario avanzar a un cambio cultural que radique en un nuevo foco institucional para abordar la violencia de género. “Todos, incluidos los medios de comunicación, tenemos que trabajar, por eso me pareció absolutamente acertado el eslogan que tenemos dentro del Ministerio”. “Sí es mi problema que hoy día Carabineros y eso lo tienen que ver muchas veces niveles jerárquicos que existen, cómo se va a otorgar la formación, cómo reciben a las víctimas, cómo se levantan las pruebas, cómo el Servicio Médico Legal va a tratar a los familiares cuando entregan el cuerpo”, señaló. Recogiendo las palabras de Alejandro Barra -padre de Antonia, cuyo caso motivó la norma de suicidio femicida- la subsecretaria relevó que los familiares “tienen que olvidarse muchas veces de su propio dolor para poder reclamar y exigir justicia y eso en realidad debe ir cambiando (…) cuando muchas veces en tribunales no se tiene para pagar un abogado, la justicia no llega”. En otra arista, Vidal se refirió al paquete de indicaciones que el Gobierno ingresará para el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, que aspira a que se reconozca como víctimas a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio. “Muchos de los delitos de este tipo de connotación, víctimas de violencia intrafamiliar o violencia en el contexto de pareja, cuando hay niños que han quedado, quedan absolutamente desprotegidos”, señaló. “Muchas veces los abuelos, padres de la víctima tampoco tienen los recursos para poder ayudar a solventar la educación. Las familias, los dos núcleos de familia, muchas veces terminan rompiéndose, por lo tanto quienes se quedan normalmente con los hijos son la familia materna y ellos tienen que quedarse a cargo de dos o tres niños que, aunque fuese uno, muchas veces incrementa la situación económica que deben enfrentar“, indicó. Por tanto, señaló que “es al Estado a quien le toca reparar por no haber hecho su trabajo a tiempo”.

