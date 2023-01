de17441946

Deportes Esta es la programación de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Masculino Este viernes se da el puntapié inicial a la segunda jornada del certamen chileno con el duelo entre Ñublense y Magallanes, y se cerrará el domingo con el enfrentamiento entre Audax Italiano y Deportes Copiapó. Diario UChile Martes 24 de enero 2023 16:53 hrs.

Este viernes se da el puntapié inicial a la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023, ya comenzará a definir a aquellos equipos que comenzarán a luchar en la parte superior de la tabla, y a aquellos que deberán remar desde más atrás para no quedarse en los puestos de más abajo. El primer partido tomará lugar el viernes 27 de enero a las 18:30 horas, y lo protagonizarán Ñublense y Magallanes, en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Asimismo, la fecha se cerrará el domingo con el enfrentamiento entre Audax Italiano y Deportes Copiapó, a las 20:30, en el estadio Bicentenario de la Florida. Universidad de Chile saltará a la cancha el día sábado 28 de sábado a las 18:00 horas, cuando enfrente a Unión Española en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. En este encuentro, los azules buscarán sacudirse de la caída ante Huachipato y sumar los primeros tres puntos del torneo. A continuación será el turno de Universidad Católica, uno de los grandes favoritos del certamen, y que recibirá a Curicó Unido a las 20:30 horas, en estadio por confirmar. Por su parte, Colo Colo las hará nuevamente de forastero ante O’Higgins, el domingo a las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. Ambos equipos llegan de triunfar en la primera fecha, y apuntan a mantener la buena racha. VIERNES 27 DE ENERO Ñublense vs. Magallanes (18:30 – Nelson Oyarzún Arenas)

Unión la Calera vs. Everton (21:00 – Nicolás Chahuán) SÁBADO 28 DE ENERO Coquimbo Unido vs. Palestino (12:00 – Francisco Sánchez Rumoroso)

Universidad de Chile vs. Unión Española (18:00 – Elías Figueroa)

Universidad Católica vs. Curicó Unido (20:30 – Por confirmar) DOMINGO 29 DE ENERO Huachipato vs. Cobresal (12:00 – Estadio Huachipato)

O’Higgins vs. Colo Colo (18:00 – El Teniente)

Audax Italiano vs. Deportes Copiapó (20:30 – Bicentenario de La Florida) Foto: Photosport.

