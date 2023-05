c9e7a3e0a1

dcc39c46c4

Cultura Semana de la Educación Artística 2023 invita a “Crear universos colectivos” y rinde homenaje al músico y educador chileno Jorge Peña Hen La Semana de la Educación Artística se desarrollará entre el 15 y el 19 de mayo y tendrá su hito inaugural el martes 16 de mayo a las 11 h, en el Persa Víctor Manuel del Barrio Franklin. Diario UChile Viernes 12 de mayo 2023 14:49 hrs.

Compartir en

Bajo el lema “Crear universos colectivos”, la Semana de la Educación Artística 2023, se desarrollará entre el 15 y el 19 de mayo, convocando a una serie de actividades a lo largo del país que buscan reafirmar la importancia de las prácticas artísticas y la educación a través de las artes, tanto en el contexto escolar como en diferentes ámbitos formativos, tales como jardines infantiles, establecimientos educacionales, universidades, espacios culturales y comunitarios. “Este año relevamos el rol de las artes en promover una convivencia sana e inclusiva y en fomentar el reconocimiento y respeto de nuestras diferencias en los espacios educativos. El lema Creando Universos Colectivos es justamente una invitación a aprender y crear juntos desde y con las artes, contribuyendo al diálogo y al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes”, señala Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). En nuestro país, la SEA es organizada de manera conjunta por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Educación, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), Balmaceda Arte Joven, la Universidad de Chile y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). SEA 2023: Una invitación a Crear Universos Colectivos Para su versión decimoprimera, la SEA invita a ser parte de una comunidad de intercambio, en su plataforma web, donde es posible registrarse, difundir actividades, noticias, encontrar materiales pedagógicos y ser parte del encuentro entre diversos actores del ámbito de la Educación Artística, a nivel nacional. Al finalizar la SEA, todas las instituciones participantes e inscritas en la web, y que hayan compartido su programación, podrán descargar un diploma de participación otorgado por la UNESCO.

Actividades de la SEA: 15 al 19 de mayo El martes 16 de mayo, a las 11 h, en el Persa Víctor Manuel del Barrio Franklin, se realizará el hito inaugural de la SEA, marcado por el lanzamiento del sitio web que habilitará los mecanismos de participación en la construcción de la Política de Educación Artística y la Política de Educación Patrimonial, ambas pertenecientes al Ministerio de las Culturas y al Ministerio de Educación, que buscan impulsar la inclusión de las artes y el patrimonio en los contextos educativos, potenciando su conocimiento, acceso y difusión. Durante la jornada, niños, niñas y adolescentes, participarán de actividades de mediación con el artista nacional “Mono” González y junto a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), que realizará una presentación de su Ensamble de Percusión. Por la tarde, a las 19 h, en la Sala Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizará un conversatorio en torno a la trayectoria y legado de Jorge Peña Hen, destacado compositor, ex alumno y ex funcionario del plantel universitario. Durante el conversatorio se mostrará un fragmento de una película que rescata la experiencia de sus ex estudiantes, se presentará un cuarteto de viento del Departamento de Música de la Universidad de Chile, dirigido por Valeria Peña, y se realizará un recorrido por la exposición de fotografías inéditas de Jorge Peña Hen en las inmediaciones del Patio Domeyko. En tanto, el miércoles 17 de mayo, a las 19 h, será el estreno de la nueva plataforma del Programa de Mediación de Balmaceda Arte Joven, ACTIVA BAJ, junto a un conversatorio transmitido por el canal de YouTube de Balmaceda Arte Joven. La plataforma web busca amplificar los aprendizajes colectivos de las experiencias de mediación, a través de la publicación de diferentes herramientas que estarán disponibles para comunidades educativas y organizaciones culturales, sociales y barriales. El gran hito colectivo de la SEA 2023, ocurrirá el jueves 18 de mayo, desde las 11 h, en todo el país, con el llamado de activación que invita a todas las comunidades educativas y artísticas, a compartir y visibilizar en el espacio público, las experiencias, manifiestos y proyectos desarrollados para la celebración de la Semana de la Educación Artística en Chile. El día viernes 19 de mayo, a las 11.00 h, en el Centro Patrimonial Recoleta Domínica, será el lanzamiento de la Zona Educativa de Museos (ZEM), el nuevo sitio web con fines educativos administrado por la Subdirección Nacional de Museos, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La creación de esta plataforma, se enmarca en la Política Nacional de Museos, y reunirá las experiencias educativas de más de 360 museos de Chile, junto con prácticas y recursos para la comunidad. Ese mismo viernes, a las 12.30 h, en el Palacio Pereira del centro de Santiago, ocurrirá el conversatorio para docentes, “Memoria y Colectividad”, organizado por el Ministerio de las Culturas, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Junto a la cineasta y profesora chilena, Alicia Vega, y el director, dramaturgo y asesor cultural, Claudio Di Girolamo, el conversatorio hará un recorrido en torno a las artes y la educación en Chile. Otros hitos de la SEA La SEA ha dejado de ser un hito aislado y se ha convertido en una plataforma permanente en torno a la difusión de experiencias de Educación Artística, que se expande más allá de una semana, para estar presente todo el año. Es así como durante los sábado 20 y 27 de mayo, se emitirá un especial de programación sobre Educación Artística, desde las 7 a las 15 h en el canal UChile TV, que transmitirá material de CNTV Infantil y contenido especial para niñas, niños y jóvenes de GATICINE. El martes 6 de junio, de 10 a 13 h, se desarrollará el 3° Seminario de Infancia, Arte y Cultura: “Transitando por Espacios Colectivos”, que tendrá como invitado al psiquiatra y director ejecutivo de Fundación Procultura, Alberto Larraín, junto a dos especialistas del Museo Artequin de Viña del Mar y Museo Histórico de Yerbas Buenas. Así mismo, del 10 al 18 de agosto, niñas y niños de la región del Maule podrán disfrutar de un concierto interpretado por la Orquesta Sinfónica del Maule, en el Teatro Regional. Ambas actividades son organizadas por la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación. El jueves 20 de julio, se llevará a cabo el V Seminario de Investigaciones en Educación Artística, organizado por la Universidad de Chile, cuyo objetivo es visibilizar y difundir el trabajo indagativo en torno a problemáticas relativas a la Educación Artística en establecimientos de educación primaria, secundaria y superior. Homenaje a Jorge Peña Hen en La Serena A 50 años del asesinato de Jorge Peña Hen en manos de la Caravana de la Muerte, la Semana de la Educación Artística 2023 ha querido rendir homenaje al gran músico y educador chileno, con un gran concierto masivo organizado por la FOJI, a realizarse en el Coliseo Municipal de La Serena, a las 18 h, el sábado 22 de julio. El concierto reunirá a 700 músicos y 19 orquestas del país. Revisa todas las actividades de la Semana de la Educación Artística 2023, en la plataforma: https://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl y en las redes sociales de la #SEA2023.

Bajo el lema “Crear universos colectivos”, la Semana de la Educación Artística 2023, se desarrollará entre el 15 y el 19 de mayo, convocando a una serie de actividades a lo largo del país que buscan reafirmar la importancia de las prácticas artísticas y la educación a través de las artes, tanto en el contexto escolar como en diferentes ámbitos formativos, tales como jardines infantiles, establecimientos educacionales, universidades, espacios culturales y comunitarios. “Este año relevamos el rol de las artes en promover una convivencia sana e inclusiva y en fomentar el reconocimiento y respeto de nuestras diferencias en los espacios educativos. El lema Creando Universos Colectivos es justamente una invitación a aprender y crear juntos desde y con las artes, contribuyendo al diálogo y al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes”, señala Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). En nuestro país, la SEA es organizada de manera conjunta por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Educación, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), Balmaceda Arte Joven, la Universidad de Chile y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). SEA 2023: Una invitación a Crear Universos Colectivos Para su versión decimoprimera, la SEA invita a ser parte de una comunidad de intercambio, en su plataforma web, donde es posible registrarse, difundir actividades, noticias, encontrar materiales pedagógicos y ser parte del encuentro entre diversos actores del ámbito de la Educación Artística, a nivel nacional. Al finalizar la SEA, todas las instituciones participantes e inscritas en la web, y que hayan compartido su programación, podrán descargar un diploma de participación otorgado por la UNESCO.

Actividades de la SEA: 15 al 19 de mayo El martes 16 de mayo, a las 11 h, en el Persa Víctor Manuel del Barrio Franklin, se realizará el hito inaugural de la SEA, marcado por el lanzamiento del sitio web que habilitará los mecanismos de participación en la construcción de la Política de Educación Artística y la Política de Educación Patrimonial, ambas pertenecientes al Ministerio de las Culturas y al Ministerio de Educación, que buscan impulsar la inclusión de las artes y el patrimonio en los contextos educativos, potenciando su conocimiento, acceso y difusión. Durante la jornada, niños, niñas y adolescentes, participarán de actividades de mediación con el artista nacional “Mono” González y junto a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), que realizará una presentación de su Ensamble de Percusión. Por la tarde, a las 19 h, en la Sala Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizará un conversatorio en torno a la trayectoria y legado de Jorge Peña Hen, destacado compositor, ex alumno y ex funcionario del plantel universitario. Durante el conversatorio se mostrará un fragmento de una película que rescata la experiencia de sus ex estudiantes, se presentará un cuarteto de viento del Departamento de Música de la Universidad de Chile, dirigido por Valeria Peña, y se realizará un recorrido por la exposición de fotografías inéditas de Jorge Peña Hen en las inmediaciones del Patio Domeyko. En tanto, el miércoles 17 de mayo, a las 19 h, será el estreno de la nueva plataforma del Programa de Mediación de Balmaceda Arte Joven, ACTIVA BAJ, junto a un conversatorio transmitido por el canal de YouTube de Balmaceda Arte Joven. La plataforma web busca amplificar los aprendizajes colectivos de las experiencias de mediación, a través de la publicación de diferentes herramientas que estarán disponibles para comunidades educativas y organizaciones culturales, sociales y barriales. El gran hito colectivo de la SEA 2023, ocurrirá el jueves 18 de mayo, desde las 11 h, en todo el país, con el llamado de activación que invita a todas las comunidades educativas y artísticas, a compartir y visibilizar en el espacio público, las experiencias, manifiestos y proyectos desarrollados para la celebración de la Semana de la Educación Artística en Chile. El día viernes 19 de mayo, a las 11.00 h, en el Centro Patrimonial Recoleta Domínica, será el lanzamiento de la Zona Educativa de Museos (ZEM), el nuevo sitio web con fines educativos administrado por la Subdirección Nacional de Museos, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La creación de esta plataforma, se enmarca en la Política Nacional de Museos, y reunirá las experiencias educativas de más de 360 museos de Chile, junto con prácticas y recursos para la comunidad. Ese mismo viernes, a las 12.30 h, en el Palacio Pereira del centro de Santiago, ocurrirá el conversatorio para docentes, “Memoria y Colectividad”, organizado por el Ministerio de las Culturas, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Junto a la cineasta y profesora chilena, Alicia Vega, y el director, dramaturgo y asesor cultural, Claudio Di Girolamo, el conversatorio hará un recorrido en torno a las artes y la educación en Chile. Otros hitos de la SEA La SEA ha dejado de ser un hito aislado y se ha convertido en una plataforma permanente en torno a la difusión de experiencias de Educación Artística, que se expande más allá de una semana, para estar presente todo el año. Es así como durante los sábado 20 y 27 de mayo, se emitirá un especial de programación sobre Educación Artística, desde las 7 a las 15 h en el canal UChile TV, que transmitirá material de CNTV Infantil y contenido especial para niñas, niños y jóvenes de GATICINE. El martes 6 de junio, de 10 a 13 h, se desarrollará el 3° Seminario de Infancia, Arte y Cultura: “Transitando por Espacios Colectivos”, que tendrá como invitado al psiquiatra y director ejecutivo de Fundación Procultura, Alberto Larraín, junto a dos especialistas del Museo Artequin de Viña del Mar y Museo Histórico de Yerbas Buenas. Así mismo, del 10 al 18 de agosto, niñas y niños de la región del Maule podrán disfrutar de un concierto interpretado por la Orquesta Sinfónica del Maule, en el Teatro Regional. Ambas actividades son organizadas por la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación. El jueves 20 de julio, se llevará a cabo el V Seminario de Investigaciones en Educación Artística, organizado por la Universidad de Chile, cuyo objetivo es visibilizar y difundir el trabajo indagativo en torno a problemáticas relativas a la Educación Artística en establecimientos de educación primaria, secundaria y superior. Homenaje a Jorge Peña Hen en La Serena A 50 años del asesinato de Jorge Peña Hen en manos de la Caravana de la Muerte, la Semana de la Educación Artística 2023 ha querido rendir homenaje al gran músico y educador chileno, con un gran concierto masivo organizado por la FOJI, a realizarse en el Coliseo Municipal de La Serena, a las 18 h, el sábado 22 de julio. El concierto reunirá a 700 músicos y 19 orquestas del país. Revisa todas las actividades de la Semana de la Educación Artística 2023, en la plataforma: https://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl y en las redes sociales de la #SEA2023.