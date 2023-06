78410a6b73

11fd6349b0

Economía Nacional Política Ministro de Hacienda se reúne con la SOFOFA para avanzar en diálogos sobre la nueva reforma tributaria Tras la cita, el jefe de las finanzas públicas insistió en la necesidad de que los distintos actores contribuyan a "armar este puzle de pacto fiscal". Mientras, la presidenta del gremio reafirmó su disposición de colaborar con el Ejecutivo. Natalia Palma Jueves 8 de junio 2023 15:02 hrs.

Compartir en

Con el objeto de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal tras el rechazo de la reforma tributaria en marzo pasado, hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, continuó con la ronda de reuniones con los gremios del gran empresariado para alcanzar un acuerdo, esta vez con la líder de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro. Fue el lunes que el jefe de las finanzas públicas tuvo su primera jornada de conversaciones con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en donde definió los cinco ejes de trabajo que tendrá este proceso, que se espera concluya a fines de julio con la reactivación de la tramitación de la reforma tributaria en el Senado. Estos son: Definir principios que sustenten el sistema tributario local; identificar y priorizar las necesidades de gasto público; buscar áreas donde se pueda mejorar el desempeño del Estado en el manejo de los recursos; modificaciones que se harían al proyecto que se discutió y se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados; y análisis de los efectos del crecimiento sobre la recaudación tributaria y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del pacto fiscal. En esta ocasión, Marcel afirmó que esta cita con la SOFOFA fue para abordar más bien el cambio de la directiva de la entidad en la que se habló “de todas las cosas en las cuales tenemos que trabajar y oportunidad de colaborar y generar resultados positivos para el país” Además, expresó que sobre las dudas de algunos legisladores sobre la capacidad de recaudación que podría tener la medida para financiar una serie de compromisos de La Moneda, la autoridad señaló que “lo que tenemos que tener claro es que un pacto fiscal no es algo que el Gobierno le imponga al resto, sino que es algo que tenemos que formar entre todos” “Si creemos que en materia de gastos se justifica, es necesario, ciertas medidas que son costosas, como es el aumento de la PGU, la reducción de la lista de espera de los hospitales, la sala cuna universal, veamos cómo armamos ese puzle, pero lo tenemos que armar entre todos. El sector empresarial, los trabajadores, los distintos sectores políticos tenemos que contribuir a armar este puzle del pacto fiscal”, señaló. Mientras, Navarro calificó como “productivo” el encuentro con el titular de Hacienda y reafirmó la disposición del gremio a trabajar en conjunto con el Ejecutivo. De todos modos, señaló que si bien en esta oportunidad no se abordaron temas técnicos respecto del pacto fiscal, “estas instancias ayudan mucho a construir confianzas y lo valoramos enormemente. Reconocemos que ha habido sesgos por ambos lados y las instancias de encontrarnos, de poder conversar, van acortando esas brechas”. En el Congreso, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Sofía Cid, reafirmó la negativa del sector a cualquier alza de impuestos. “Eso lo hemos dejado claro no solamente en el rechazo que hicimos como Cámara de Diputados a la reforma tributaria, sino que también en las conversaciones que tuvimos sobre salario mínimo. La verdad que yo espero que el Gobierno no insista en el Senado con la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara, porque el ministro para insistir tiene que presentar el mismo proyecto y, además, tiene que tener la aprobación de los 2/3 del Senado, eso significa que tendrían que tener 9 o 10 votos de senadores de Chile Vamos y esperamos que no los tenga”. “Lo que sí hemos dicho es que estamos dispuestos a conversar con el Ejecutivo todo lo que tenga que ver con evasión, con elusión, inclusive, de baja de impuestos. Hemos solicitado cuántas veces que se elimine el IVA de la canasta básica, hemos tenido también varias propuestas en base a eliminar el impuesto específico a los combustibles, que se generó y se creo para una instancia que ya no debería existir; también bajar la carga tributaria a las micro y pequeñas empresas, tener un impuesto fijo que sea más bajo al de las otras empresas. Entonces, hemos sido súper claros y espero que el ministro Marcel y su equipo lo consideren”, manifestó la legisladora. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, también miembro de la instancia, consideró que las conversaciones que ha sostenido el ministro Marcel con los distintos sectores productivos van “bien encaminadas” y destacó la necesidad de recaudar más recursos para enfrentar las distintas deudas sociales que existen en el país. En esa línea, afirmó que “sólo dejar la reforma tributaria circunscrita a la evasión, a la elusión y exención, claramente eso es absolutamente insuficiente. Por tanto, hay que buscar otras fuentes de financiamiento que, por cierto, tienen que establecer algún tipo de tributo” y añadió que “si el ministro logra llegar a acuerdo con los agentes productivos, con los empresarios, las pymes y, por otro lado, con el mundo de los trabajadores, resultaría difícil entender que el Parlamento se opusiera a este acuerdo, ya que estarían los principales actores productivos del país”. Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, pese a lamentar la postura en rechazo de la derecha hacia la iniciativa, dijo confiar en la estrategia del Gobierno para alcanzar un nuevo pacto fiscal. “Se va a insistir, pero con el compromiso de hacer la indicación a esta reforma que vaya en la línea de todas estas conversaciones, creo que ante eso va a ser complejo para la oposición actuar de la misma forma”, indicó.

Con el objeto de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal tras el rechazo de la reforma tributaria en marzo pasado, hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, continuó con la ronda de reuniones con los gremios del gran empresariado para alcanzar un acuerdo, esta vez con la líder de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro. Fue el lunes que el jefe de las finanzas públicas tuvo su primera jornada de conversaciones con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en donde definió los cinco ejes de trabajo que tendrá este proceso, que se espera concluya a fines de julio con la reactivación de la tramitación de la reforma tributaria en el Senado. Estos son: Definir principios que sustenten el sistema tributario local; identificar y priorizar las necesidades de gasto público; buscar áreas donde se pueda mejorar el desempeño del Estado en el manejo de los recursos; modificaciones que se harían al proyecto que se discutió y se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados; y análisis de los efectos del crecimiento sobre la recaudación tributaria y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del pacto fiscal. En esta ocasión, Marcel afirmó que esta cita con la SOFOFA fue para abordar más bien el cambio de la directiva de la entidad en la que se habló “de todas las cosas en las cuales tenemos que trabajar y oportunidad de colaborar y generar resultados positivos para el país” Además, expresó que sobre las dudas de algunos legisladores sobre la capacidad de recaudación que podría tener la medida para financiar una serie de compromisos de La Moneda, la autoridad señaló que “lo que tenemos que tener claro es que un pacto fiscal no es algo que el Gobierno le imponga al resto, sino que es algo que tenemos que formar entre todos” “Si creemos que en materia de gastos se justifica, es necesario, ciertas medidas que son costosas, como es el aumento de la PGU, la reducción de la lista de espera de los hospitales, la sala cuna universal, veamos cómo armamos ese puzle, pero lo tenemos que armar entre todos. El sector empresarial, los trabajadores, los distintos sectores políticos tenemos que contribuir a armar este puzle del pacto fiscal”, señaló. Mientras, Navarro calificó como “productivo” el encuentro con el titular de Hacienda y reafirmó la disposición del gremio a trabajar en conjunto con el Ejecutivo. De todos modos, señaló que si bien en esta oportunidad no se abordaron temas técnicos respecto del pacto fiscal, “estas instancias ayudan mucho a construir confianzas y lo valoramos enormemente. Reconocemos que ha habido sesgos por ambos lados y las instancias de encontrarnos, de poder conversar, van acortando esas brechas”. En el Congreso, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Sofía Cid, reafirmó la negativa del sector a cualquier alza de impuestos. “Eso lo hemos dejado claro no solamente en el rechazo que hicimos como Cámara de Diputados a la reforma tributaria, sino que también en las conversaciones que tuvimos sobre salario mínimo. La verdad que yo espero que el Gobierno no insista en el Senado con la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara, porque el ministro para insistir tiene que presentar el mismo proyecto y, además, tiene que tener la aprobación de los 2/3 del Senado, eso significa que tendrían que tener 9 o 10 votos de senadores de Chile Vamos y esperamos que no los tenga”. “Lo que sí hemos dicho es que estamos dispuestos a conversar con el Ejecutivo todo lo que tenga que ver con evasión, con elusión, inclusive, de baja de impuestos. Hemos solicitado cuántas veces que se elimine el IVA de la canasta básica, hemos tenido también varias propuestas en base a eliminar el impuesto específico a los combustibles, que se generó y se creo para una instancia que ya no debería existir; también bajar la carga tributaria a las micro y pequeñas empresas, tener un impuesto fijo que sea más bajo al de las otras empresas. Entonces, hemos sido súper claros y espero que el ministro Marcel y su equipo lo consideren”, manifestó la legisladora. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, también miembro de la instancia, consideró que las conversaciones que ha sostenido el ministro Marcel con los distintos sectores productivos van “bien encaminadas” y destacó la necesidad de recaudar más recursos para enfrentar las distintas deudas sociales que existen en el país. En esa línea, afirmó que “sólo dejar la reforma tributaria circunscrita a la evasión, a la elusión y exención, claramente eso es absolutamente insuficiente. Por tanto, hay que buscar otras fuentes de financiamiento que, por cierto, tienen que establecer algún tipo de tributo” y añadió que “si el ministro logra llegar a acuerdo con los agentes productivos, con los empresarios, las pymes y, por otro lado, con el mundo de los trabajadores, resultaría difícil entender que el Parlamento se opusiera a este acuerdo, ya que estarían los principales actores productivos del país”. Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, pese a lamentar la postura en rechazo de la derecha hacia la iniciativa, dijo confiar en la estrategia del Gobierno para alcanzar un nuevo pacto fiscal. “Se va a insistir, pero con el compromiso de hacer la indicación a esta reforma que vaya en la línea de todas estas conversaciones, creo que ante eso va a ser complejo para la oposición actuar de la misma forma”, indicó.