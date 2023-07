db1f70e8d4

Nacional Acusación contra el ministro Ávila: oficialismo desmiente cifras entregadas por exdirector de Junaeb ad portas de su votacion en sala En tanto, desde la oposición, el diputado Diego Schalper cuestionó defensa del titular de Educación cuyo argumento señala que no existe un control directo de dicho ministerio sobre la Junaeb. "Nos parece escandaloso", enfatizó. Eduardo Andrade Domingo 9 de julio 2023 16:57 hrs.

Una nueva arista se sumó al debate por la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, luego de que durante la semana pasada, el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb), Cristóbal Acevedo, acusara a dicha institución de irregularidades en el pago de 30 colaciones. Según lo manifestado por Acevedo a través de una carta y en la comisión revisora, Junaeb pagó la suma de 3.500 millones de pesos en el marco del programa “Onces”, algo que, si bien fue desmentido por la actual directora de la institución, Camila Rubio, propicio una nueva arremetida por parte de la oposición en el trámite de la acusación. Este fin de semana, además, el presidente de la comisión revisora, Héctor Ulloa, confirmó que dicho antecedente en particular no forma parte de los antecedentes de la acusación; no obstante, el capítulo sexto sí aborda los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y de Alimentación de Párvulos (PAP). Al respecto, el diputado Diego Schalper, entregó declaraciones este domingo mostrándose en contra de la respuesta otorgada por la directora de Junaeb, así como de los argumentos entregados por la defensa del ministro Ávila. “Decir que el ministro de Educación no tiene nada que ver porque se produjo una cosa como esta en un organismo dependiente como la Junaeb nos parece escandaloso, y lo otro que están diciendo es que estos hechos no dicen relación con la acusación. Perdón, pero el capítulo sexto explícitamente se refiere a estas licitaciones, a estos sobrepagos y a esta situación en particular. Entonces, lo que ha hecho el señor Acevedo es profundizar”, expresó Schalper. Según la postura del diputado RN, las acusaciones a Junaeb no tienen que ver con los montos correspondientes a años anteriores, sino con llevar a cabo cambios en los contratos, a través de resoluciones exentas, que terminaron cambiando pagos de un 40% fijo a un 60%, sin el visado de Contraloría. No obstante, estos datos fueron refutados por parte de los dos parlamentarios oficialistas de la comisión revisora, quienes califican la arremetida de Cristóbal Acevedo como mentirosa y malintencionada. “La oposición ha traído a algunos invitados a la comisión, en particular al señor Acevedo, que ha mentido flagrantemente, inventado cifras, atribuyéndosele a este gobierno, pero que son parte del gobierno de Piñera, como una once a 7,400 pesos, que este gobierno la bajó a mil, o hablando de 30 colaciones a 3.500 millones de pesos, cosa que ha sido totalmente desmentida por Junaeb”, declaró el diputado Tomás Hirsh. Por su parte, el diputado socialista, Juan Santana, señaló que “no hay ninguna ración de alimento proveída por la Junaeb que cueste el monto al cual el señor Acevedo hizo alusión”. “Muy por el contrario, no hay empresa que en Chile que vaya a participar de una licitación solamente por 30 colaciones, eso es completamente absurdo y por ciento es burlarse de la inteligencia de las personas. Además, por otra parte, llama la atención que hayan sido invitado en condición de expertos por parte de la derecha, don Carlos Gajardo y Francisco Varela, quienes son además lobistas de las empresas que participan de licitaciones”, acusó. Este martes, la comisión presidida por el diputado Ulloa (UDI) e integrada por Tomás Hirsh (Acción Humanista), Juan Santana (PS), Miguel Becker (RN) y Gloria Naveillán (Independiente), deberá votar esta acusación, con lo que posteriormente pasaría a la sala del Senado para su votación el día miércoles.

