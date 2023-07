4c5dc5b3f3

Derechos Humanos Nacional Política Diputada Camila Rojas: “La falta de una política pública en materia de educación sexual tiene efectos negativos en la sociedad” La parlamentaria analizó el debate homofóbico que se dio en la discusión de la AC contra el ministro Ávila y la necesidad de avanzar en una educación sexual integral obligatoria para prevenir efectos nocivos como la violencia o abuso sexual. Osciel Moya Plaza Domingo 16 de julio 2023 18:34 hrs.

La diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, lamentó que la discusión que se dio en el contexto de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, haya derivado a posiciones abiertamente homofóbicas, lo que dejó en evidencia la necesidad de avanzar hacia una política pública de educación sexual integral. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada analizó todo el proceso que se levantó contra el secretario de Estado y la deficiencias al abordar en profundidad temas que abren fuertes discrepancias por las concepciones ideológicas que se defienden, pero que son vitales en una sociedad democrática como lo es la educación sexual como un derecho humano y de igualdad de género. En lo político coyuntural, valoró que una mayoría no se haya prestado para esta acusación, aunque dijo que no deja de ser preocupante que 69 legisladores hayan apoyado el libelo por las descalificaciones hacia el ministro que se extendieron durante todo el proceso. Indicó que durante la sesión en el hemiciclo, “en las tribunas había personas que en cierto momento gritaban cuestiones como las que dijo la diputada Cordero, haciendo referencia a que el ministro sería un pervertido y que está sexualizando a los niños. Evidentemente ese no es debate, no hay argumento, sino que derechamente es homofobia. Creen que desde la posición del ministro, lo que quiere es hipersexualizar a los niños”. La parlamentaria precisó que si bien algunos sectores apoyaron la AC por el capítulo de la Junaeb, la mayoría lo hizo por una “supuesta agenda de sexualización del ministerio. Creo que llegamos a los niveles que no se habían visto antes en otras acusaciones y que están relacionados absolutamente con que el ministro es gay y eso les molesta”. La legisladora afirmó que el escenario que vive el país con un avance de los sectores más conservadores, debe entenderse con lo que también está pasando en el mundo y que “hay que estar alertas”. Avanzar en derechos sexuales “En Chile hemos tenido momentos de importantes discusiones para avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, en educación sexual y no han sido debates simples o fáciles. Terminan muchas veces ocupados por noticias falsas, por estas ideas fanáticas desde la religiosidad que supuestamente se defiende. Nos pasó con el último debate con el proyecto de ley de educación sexual integral obligatoria y ha pasado en muchos otros momentos. Me refiero a las JOCAS de (Eduardo) Frei, la discusión sobre los anticonceptivos, la pastilla del día después, el aborto”, indicó. La diputada Rojas indicó que existe preocupación porque no sólo se trata de avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, sino que no se retroceda. “Esa tiene que ser nuestra principal preocupación a raíz de que los conservadurismos toman lugar y hoy tenemos una composición del órgano constitucional que evidentemente no es favorable a estos temas y de avanzar en educación sexual obligatoria, que es una necesidad, y donde podríamos tener una posibilidad en los establecimientos educacionales de que los niños, niñas y adolescentes (NNA) reciban información. Pero hay quienes se niegan tajantemente esa posibilidad y el solo anunciarlo, algunos buscan argumentos y otros el ataque”, sostuvo. Educación sexual obligatoria En este contexto, la legisladora se refirió a la importancia que tiene la implementación de una política nacional de educación sexual integral y de qué manera se avanza. “Lo encuentro muy importante porque estamos atrasados en lo que tenemos en Chile. Hoy tenemos una ley del 2010 que lo que exige es que en educación media la educación sexual es obligatoria, pero no entrega mayores parámetros sobre ella”, señaló. Al respecto agregó que la norma de hace más de una década “deja explícita que los establecimientos, según sus principios y orientaciones, tienen que tomar este tema. Los resultados de esa ley están evaluados, y hay un estudio del propio Congreso, que señalan que estamos llegando tarde, porque en la educación media los chicos a los 13, 14 años ya han recibido mucha información que generalmente, y eso también está estudiado, no proviene de las familias, sino que viene de internet”. En ese sentido subrayó que en la actualidad el acceso “está muy masificado, o lo que conversa con sus pares, que tampoco es la mejor manera de informarse porque puede haber mucha información errada o derechamente desinformación”. La diputada afirmó que dada realidad, “hay una serie de situaciones que no alcanzamos a prevenir. Quizás la que se hace sentir más, y cada cierto tiempo se pone en el tapete, son los embarazos adolescentes, pero también están las infecciones de transmisión sexual, el abuso sexual. El no tener información sobre la propia sexualidad puede significar en muchos casos no tener herramientas para enfrentar el abuso sexual, sobre todo en los más pequeños y pequeñas y no saber que están haciendo abusados”. Por ello, precisó que “la educación sexual trae todas esas posibilidades de prevenir, lo mismo que con la violencia de género que son temas que se pueden conversar en ese contexto. Entonces cuando no tenemos educación sexual integral, nos negamos a poder prevenir esa situación o al menos intentar aportar en ese sentido”. La diputada afirmó que la situación es compleja porque cada cierto tiempo “estos grupos conservadores toman auge y no nos permiten avanzar. En Chile en el 2010 se dio ese paso, pero a la luz de los hechos no es suficiente y queda corto. Si lo evaluamos hoy, necesitamos ir más allá, necesitamos que desde el ministerio también se juegue un rol más activo”. Responsabilidad del Estado En ese sentido, indicó que en las propuestas que han implementado, se establece que los profesores reciban capacitación sobre los temas y quienes estén estudiando, lo reciban como parte de su formación docente. “Los proyectos se fundan en la idea del derecho a recibir esta información y formación de NNA y eso no significa que las familias no tengan un rol, pero el derecho se sitúa para NNA. Esa era la idea base y raíz, poníamos una serie de principios y objetivos que fijaba normas para que el Mineduc los incorporara en el currículum para que estuviera presente en distintas etapas de la escolariad de las y los alumnos, pero de manera coherente”, puntualizó. Además, afirmó que es importante que las familias tengan conocimiento de la información que van a recibir sus hijos, como también que lo que se entregue será de acuerdo con la edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentren. “Ahí se cae los que dicen que queremos hipersexualizar a los niños porque evidentemente no es lo mismo lo que se puede ver en kinder, que son las partes del cuerpo y hay algo del curriculum también, con lo que se da en primero medio. Hay una diferencia y cualquier pedagogo sabe que eso debe estar considerado en el plan de estudio”, precisó. Asimismo, la diputada destacó la importancia que sea una política pública con carácter obligatorio, “porque si se deja a la libertad de los establecimientos, simplemente no lo van a hacer y eso impide que sea un derecho de los NNA”. Foto de Portada: Cámara de Diputadas y Diputados

