725d209ca2

570f3b3607

Cultura A cinco años de la muerte de Víctor Alarcón, el Instituto de Música UC presenta dos cantatas fúnebres en el Ciclo Bach Santiago Víctor Alarcón fue una figura fundamental de la escena coral chilena, y este sábado 30 de septiembre se cumplirán cinco años de su deceso. Diario UChile Jueves 28 de septiembre 2023 15:17 hrs.

Compartir en

El sábado 30 de septiembre se cumplirán cinco años desde el temprano deceso de Víctor Alarcón, recordado profesor del Instituto de Música UC que fue una figura central de la escena coral y que dejó un enorme legado a través de los conjuntos que fundó, las generaciones que formó y los relevantes proyectos artísticos que llevó a cabo. Su proyecto más ambicioso fue el Ciclo Bach Santiago, que convertirá a la capital en la primera ciudad latinoamericana en la cual se interpretarán todas las cantatas de Johann Sebastian Bach. Víctor Alarcón inició esta inédita iniciativa en julio de 2018 y alcanzó a realizar los cinco primeros conciertos del Ciclo Bach Santiago, antes de fallecer en un accidente automovilístico. Entonces, la Universidad Católica decidió continuar con su monumental proyecto y así lo ha hecho. En mayo pasado, se alcanzaron las cien primeras cantatas interpretadas del genio alemán. Este domingo 1 de octubre, el Instituto de Música UC ofrecerá la trigésimo sexta entrega del Ciclo Bach Santiago. El concierto será gratuito, a las 18 horas, en la Parroquia La Anunciación de Providencia (Pedro de Valdivia 1850), con inscripciones en musica.uc.cl, plataforma en la cual se transmitirá, además, en directo. Se escucharán dos obras fúnebres de Bach; las cantatas BWV 10, Actus Tragicus, y BWV 198 Dirige, princesa, una mirada. Con la dirección general del profesor Gerard Ramos, participarán el Coro de Cámara UC y del Estudio MusicAntigua UC, más cuatro solistas: la soprano Consuelo Escuder, la mezzosoprano Camila Aguilera, el tenor Francisco Espinoza y el barítono Esteban Sepúlveda. “Esta ocasión va a ser súper especial porque tengo el privilegio de ponerme delante del Estudio MusicAntigua UC y así dirigir estas dos cantatas con un grupo de personas expertas en la música de este periodo, quienes tocan y piensan la música con mucho criterio y responsabilidad histórica”, señala Gerard Ramos, director del Coro de Cámara UC. A juicio de Gerard Ramos, el trabajo que realiza Estudio MusicAntigua UC, “es fiel a la literatura y las prácticas interpretativas propias de la época, nos da una versión mucho más fresca de esa música. Es decir, logramos rescatar mejor lo genuino que tiene esa música”. La ocasión es particularmente significativa para los profesores que integran Estudio MusicAntigua UC, según revela su director, Sergio Candia. “Resulta emocionante y un honor para nosotros hacer la Cantata 106, Actus tragicus, que hicimos hace casi 30 años atrás con Víctor Alarcón y el Coro de Estudiantes UC. Fue el primer trabajo con obras de Bach que hicimos con Víctor. Pocos días antes de inaugurar el proyecto Bach Santiago, Víctor Alarcón me anunció que quería que nosotros hiciéramos algunas cantatas en particular, entre las que me mencionó la cantata BWV 106, que habíamos hecho juntos tantos años atrás”, revela. Ambas cantatas serán abordadas con el mismo orgánico instrumental que las estrenó el propio Johann Sebastian Bach, a inicios del siglo XVIII y con dos décadas de diferencia. La Cantata BWV 106, Actus Tragicus es una obra sacra y en ella se contrastan la manera de ver la muerte y la relación del hombre con Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cambio, la Cantata BVW 198 Dirige, princesa, una mirada, utiliza textos profanos y es una oda funeraria que Bach compuso para la conmemoración académica de la muerte de la electora de Sajonia Christiane Eberhardine, figura clave del protestantismo en la época. “Ambas obras están llenas de luz y un sentido esperanzador que Bach traduce maravillosamente en su música”, agrega. Más informaciones en musica.uc.cl.

El sábado 30 de septiembre se cumplirán cinco años desde el temprano deceso de Víctor Alarcón, recordado profesor del Instituto de Música UC que fue una figura central de la escena coral y que dejó un enorme legado a través de los conjuntos que fundó, las generaciones que formó y los relevantes proyectos artísticos que llevó a cabo. Su proyecto más ambicioso fue el Ciclo Bach Santiago, que convertirá a la capital en la primera ciudad latinoamericana en la cual se interpretarán todas las cantatas de Johann Sebastian Bach. Víctor Alarcón inició esta inédita iniciativa en julio de 2018 y alcanzó a realizar los cinco primeros conciertos del Ciclo Bach Santiago, antes de fallecer en un accidente automovilístico. Entonces, la Universidad Católica decidió continuar con su monumental proyecto y así lo ha hecho. En mayo pasado, se alcanzaron las cien primeras cantatas interpretadas del genio alemán. Este domingo 1 de octubre, el Instituto de Música UC ofrecerá la trigésimo sexta entrega del Ciclo Bach Santiago. El concierto será gratuito, a las 18 horas, en la Parroquia La Anunciación de Providencia (Pedro de Valdivia 1850), con inscripciones en musica.uc.cl, plataforma en la cual se transmitirá, además, en directo. Se escucharán dos obras fúnebres de Bach; las cantatas BWV 10, Actus Tragicus, y BWV 198 Dirige, princesa, una mirada. Con la dirección general del profesor Gerard Ramos, participarán el Coro de Cámara UC y del Estudio MusicAntigua UC, más cuatro solistas: la soprano Consuelo Escuder, la mezzosoprano Camila Aguilera, el tenor Francisco Espinoza y el barítono Esteban Sepúlveda. “Esta ocasión va a ser súper especial porque tengo el privilegio de ponerme delante del Estudio MusicAntigua UC y así dirigir estas dos cantatas con un grupo de personas expertas en la música de este periodo, quienes tocan y piensan la música con mucho criterio y responsabilidad histórica”, señala Gerard Ramos, director del Coro de Cámara UC. A juicio de Gerard Ramos, el trabajo que realiza Estudio MusicAntigua UC, “es fiel a la literatura y las prácticas interpretativas propias de la época, nos da una versión mucho más fresca de esa música. Es decir, logramos rescatar mejor lo genuino que tiene esa música”. La ocasión es particularmente significativa para los profesores que integran Estudio MusicAntigua UC, según revela su director, Sergio Candia. “Resulta emocionante y un honor para nosotros hacer la Cantata 106, Actus tragicus, que hicimos hace casi 30 años atrás con Víctor Alarcón y el Coro de Estudiantes UC. Fue el primer trabajo con obras de Bach que hicimos con Víctor. Pocos días antes de inaugurar el proyecto Bach Santiago, Víctor Alarcón me anunció que quería que nosotros hiciéramos algunas cantatas en particular, entre las que me mencionó la cantata BWV 106, que habíamos hecho juntos tantos años atrás”, revela. Ambas cantatas serán abordadas con el mismo orgánico instrumental que las estrenó el propio Johann Sebastian Bach, a inicios del siglo XVIII y con dos décadas de diferencia. La Cantata BWV 106, Actus Tragicus es una obra sacra y en ella se contrastan la manera de ver la muerte y la relación del hombre con Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cambio, la Cantata BVW 198 Dirige, princesa, una mirada, utiliza textos profanos y es una oda funeraria que Bach compuso para la conmemoración académica de la muerte de la electora de Sajonia Christiane Eberhardine, figura clave del protestantismo en la época. “Ambas obras están llenas de luz y un sentido esperanzador que Bach traduce maravillosamente en su música”, agrega. Más informaciones en musica.uc.cl.