Internacional Nacional Ariela Agosín entrega carta a ministra Orellana por mujeres secuestradas por Hamás: “Es algo a lo que no puede estar ajeno el ministerio” La presidenta de la Comunidad de Judía de Chile manifestó su preocupación ante el conflicto israelí-palestino, pero especialmente por la vulneración de derechos de las mujeres en el contexto de la guerra. Diario UChile Viernes 20 de octubre 2023 9:10 hrs.

Este jueves integrantes de la Comunidad Judía de Chile se reunieron con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, para entregar una carta en la que piden gestionar la liberación de Loren Garcovich Montoya y a Mia Schem, quienes fueron secuestradas por Hamás. La carta está firmada por más de 3.300 mujeres judías y no judías, de distintas edades y distintas orientaciones políticas. Acerca de la reunión, según comentó la presidenta de la Comunidad Judía de Chile, Ariela Agosín, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que en el marco de la resolución N°1.325 de Naciones Unidas, “han manifestado a nivel internacional, incluso lo realizaron recientemente en instancias internacionales en conjunto con Argentina, la necesidad de que se respeten los derechos de las mujeres, que sin respetar los derechos de las mujeres no hay paz. Y también la necesidad de abogar por que devuelvan a los secuestrados y devuelvan especialmente a nuestras mujeres secuestras, a Mia y a Loren, que nos tienen muy preocupadas”. Agosín aseguró también que desde el ministerio “tienen muy claro que hay que proteger los derechos de las mujeres y la vulneración a ellos, especialmente en el ámbito de la guerra como ha sucedido ahora”. Asimismo, desde la Comunidad Judía de Chile informaron que hicieron una solicitud a la Cancillería para que realice las gestiones correspondientes en conjunto con el resto de la comunidad internacional, para intervenir y traer de vuelta a las mujeres secuestradas, instando a su vez a la Cruz Roja. Ariela Agosín declaró que “las mujeres que han sido utilizadas como arma de guerra, que han sido expuestas, que han sido violadas, es algo a lo que no puede estar ajeno el Ministerio, no podemos estar ajenas nosotras, y hemos venido también a manifestarle y a entregarle una carta que ha surgido de mujeres chilenas que se han visto conmocionadas por lo que ha pasado, y que se ha movilizado con más de 3.300 firmas, donde se señala lo terrible que ha sucedido, pero también cómo se espera que al final todos los organismos y todas las organizaciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, levanten la voz y no se queden silentes y a un lado observando lo que ha pasado, porque no podemos permitir que esto sea así”. Yael Flores, directora de Juventud de la Comunidad Judía de Chile y una de las gestoras de la carta, declaró que “nos sentimos decepcionadas por el silencio y por la nula condena que ha habido, de ciertos sectores y organizaciones feministas en Chile, en relación a la vulneración de derechos, al asesinato, a la violación, al secuestro de mujeres en Israel”. Por último, Flores señaló que “hoy en día, Loren y Mia son dos mujeres chilenas que están secuestradas en manos de un grupo de hombres fundamentalistas, profundamente machistas, violentos, que creo que como mujeres feministas en Chile, no podemos mantenernos indiferentes y no podemos mantenernos en silencio frente a estos hechos”. Imagen de portada: Agencia ATON

