Internacional Atilio Borón sobre figura de Javier Milei: “Es una especie de profeta del ultraliberalismo” El sociólogo argentino reflexionó sobre la victoria del representante de La Libertad Avanza y anticipó los problemas que tendrá el presidente electo del país vecino, para llevar a cabo el programa de gobierno propuesto en su campaña. Diario UChile Miércoles 22 de noviembre 2023 10:35 hrs.

La victoria de Javier Milei en las elecciones en Argentina sigue generando reacciones, puesto que el triunfo del representante de La Libertad Avanza no ha dejado indiferente a nadie y el futuro sobre lo que será su mandato sigue generando expectativas, tanto para la ciudadanía del país vecino como internacionalmente. En conversación con la primera edición de Radioanálisis el sociólogo argentino Atilio Borón entregó su visión respecto al resultado de unas elecciones que significan el avance de un candidato extremista, en relación al actual presidente de Argentina y peronista, Alberto Fernández. “Ante la dificultad que ha tenido el Gobierno nacional de encontrar una forma de mejorar la situación económica de un sector muy grande de la población, un personaje totalmente marginal, casi ridículo, comenzó a aparecer como la alternativa de cambio”, indicó el experto. “Este personaje captó una necesidad de cambio que había en la Argentina”, agregó. No obstante, el también politólogo anticipó las dificultades que tendrá Javier Milei para cumplir con el programa de gobierno propuesto en su campaña, y aseguró que el candidato electo “tiene ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Es una especie de profeta del ultraliberalismo”. El experto profundizó en las dudas que genera la viabilidad del proyecto del economista y apuntó a la falta de una mayoría parlamentaria para sostenerlo. “Tengo muy serias dudas. Milei no tiene un movimiento orgánico detrás, no es que tenga un partido, tiene equivalencias con el fascismo pero no hay que extremarlo. No tiene una tropa propia suficiente para gravitar a nivel nacional. Tiene votos dispersos”, reflexionó Borón. Dentro de las ideas que ve inviables, Atilio Borón da como ejemplo la intención de volver a instaurar las AFP en Argentina. “Se va a topar con un obstáculo muy fuerte. Hay cosas que forman parte de un consenso tácito. Ya tuvimos la experiencia de las AFP, no la queremos volver a tener”, razonó el sociólogo. Foto: Aton

