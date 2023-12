4e9702b667

Entrevista Plebiscito Política Proceso Constituyente Cristóbal Bellolio y rechazo de texto constitucional: “Lo interpreto como una especie de castigo a la lógica adversarial” El analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez profundizó acerca del futuro de la derecha luego de la derrota del Partido Republicano en el plebiscito y sobre una posible apertura al diálogo entre la oposición y oficialismo. Diario UChile Viernes 29 de diciembre 2023 17:30 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el analista político y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, se refirió a las recriminaciones cruzadas entre Chile Vamos y Republicanos después del plebiscito constitucional. Con respecto a la reforma previsional y la posibilidad de diálogo entre todos los sectores, el analista señaló que “me gustaba leer esta especie de doble rechazo de la ciudadanía a propuestas que fueron configuradas en forma adversarial, me gustaba interpretarlo como si fuese una especie de castigo a la lógica adversarial, y si bien no tenemos la evidencia de que es un espaldarazo a las alternativas más consensuales, al menos permite construir un relato de que hay ciertas formas que fueron rechazadas, y que probemos ahora con la tregua, y creo que eso es lo que ha venido pasando”. “Entiendo que en todas las relaciones, yo te doy un poco, y tú también muéstrame algo de tu lado, y Chile Vamos se abrió distinguiéndose un poco a Republicanos, a conversar fórmulas alternativas que no son necesariamente las que tenían originalmente”, agregó. Sobre el futuro del interior de la derecha, Bellolio indicó que “la derrota para Republicanos no es solamente no haber podido aprobar el proyecto constitucional que ya es suficiente derrota, pero la segunda derrota, que no es menor (…) es lo que nos han demostrado las últimas elecciones, que Kast no tiene en verdad ese techo, podría llegar mucho más arriba si le preguntamos a todos obligatoriamente, pero resulta que en la última, que él mismo la transformó en una discusión presidencial, llegó a 44% y no hay más votos de dónde sacar”. “Entonces lo que me da la impresión es que puede estar circulando en la derecha la tesis de que Kast tiene un techo, especialmente con mujeres y jóvenes, que le hace tremendamente difícil de revertir”, complementó. Acerca de los electores que ahora deben regirse por el voto obligatorio, el también académico sostuvo que “si bien tenemos la evidencia de que dos proyectos de marcado signo político fueron rechazados, no tenemos ninguna evidencia de que uno consensual hubiera sido aprobado. Queremos creer que una consensual habría sido electoralmente más eficiente”. Por último, consultado por la mirada en retrospectiva que se hace del estallido social en Chile, Bellolio reflexionó “el juicio histórico sobre lo que ocurrió durante el estallido social, yo creo que se va a ir moderando, y me da la impresión de que todavía no se ha estudiado lo suficiente”.

